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Agmeth Escaf revela el error que, según él, le costó la Presidencia a la izquierda frente a Abelardo de la Espriella: “El fuego se combate con fuego”

El representante del Pacto Histórico reconoció que su sector político no dimensionó a tiempo la fuerza electoral que estaba adquiriendo el hoy presidente y cuestionó la estrategia con la que la izquierda enfrentó la contienda de 2026

Agmeth Escaf no sintió arrepentimiento por sus palabras contra el candidato presidencial de derecha - crédito @agmethescaf/Instagram/Reuters
El congresista aseguró que su sector político subestimó la capacidad de convocatoria que alcanzó Abelardo de la Espriella durante la campaña presidencial - crédito @agmethescaf/Instagram/Reuters
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La derrota electoral de la izquierda dejó, según Agmeth Escaf, una lección que el Pacto Histórico deberá asumir para entender cómo Abelardo de la Espriella logró imponerse en las elecciones presidenciales de 2026. Para el congresista, uno de los principales errores fue no dimensionar la capacidad de convocatoria de su adversario.

Escaf habló del resultado durante toda esa extensa conversación con la periodista Eva Rey en su podcast ‘Me Vale’, donde analizó las decisiones que marcaron la campaña de Iván Cepeda y reconoció que hubo fallas en la manera de enfrentar a quien terminó ganando la Presidencia.

Agmeth Escaf, representante del Pacto Histórico, analizó el resultado electoral de la izquierda durante una entrevista con Eva Rey -crédito Me vale/Eva Rey
Agmeth Escaf, representante del Pacto Histórico, analizó el resultado electoral de la izquierda durante una entrevista con Eva Rey -crédito Me vale/Eva Rey

A su juicio, el sector político que respaldaba a Iván Cepeda confió demasiado en que los resultados de la administración saliente serían suficientes para garantizar una victoria. Esa percepción, explicó, terminó restándole fuerza a la campaña y a la movilización necesaria para disputar la elección.

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El representante del Pacto Histórico también cuestionó que se haya subestimado a De la Espriella por no contar, según esa lectura inicial, con los atributos políticos tradicionales que suelen asociarse con un candidato presidencial competitivo. Para Escaf, esa valoración impidió diseñar una estrategia capaz de responder al alcance que tomó la campaña de su contrincante.

“Es verdad que no hicimos una buena campaña, no tuvimos unas candidaturas más sólidas... más abrazadoras. Eso sí es cierto, no hicimos una campaña para enfrentar a un fenómeno como el de Abelardo”, afirmó durante la conversación. Escaf insistió en que el problema estuvo en la forma como su equipo interpretó el escenario electoral. Desde su perspectiva, la izquierda no reaccionó con la misma intensidad ante una campaña que consiguió instalarse con fuerza en el debate público.

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Esa falta de reacción llevó a Escaf a considerar que la izquierda debió plantear una estrategia comunicativa de mayor alcance. En su análisis, la política también exige comprender las nuevas formas de convocatoria y la capacidad de los candidatos para convertir la exposición mediática en respaldo electoral.

Escaf reconoció que la izquierda no desarrolló una estrategia que estuviera a la altura del fenómeno electoral que representó De la Espriella - crédito Prensa Pacto Histórico
Escaf reconoció que la izquierda no desarrolló una estrategia que estuviera a la altura del fenómeno electoral que representó De la Espriella - crédito Prensa Pacto Histórico

“¿Cómo no se dieron cuenta o fueron ciegos de ver que menospreciar a un candidato y pensar que no lo va a lograr porque no tiene los pergaminos? Acá no se hizo el show para darle paralelo. El fuego se combate con fuego, no con pistolitas de agua. Era más difícil perder esta vaina y nos equivocamos en eso”, sostuvo. Escaf atribuyó parte de la responsabilidad a la lectura que hizo el sector sobre las posibilidades de su rival. La conclusión, según sus propias palabras, es directa: hubo un error al restarle importancia a De La Espriella y no preparar una respuesta proporcional a la campaña que estaba desarrollando.

“Sí, nos equivocamos en eso”, concluyó el congresista, al referirse a la decisión de subestimar al hoy presidente electo y sus consecuencias en las urnas. Pese al cambio de Gobierno, Escaf aseguró que el liderazgo dentro de su colectividad no cambió. Al ser consultado por la figura que continuará orientando las decisiones del Pacto Histórico, señaló que Gustavo Petro mantiene ese papel. “Petro es nuestro líder, Petro es nuestro jefe, Petro es nuestro jefe todavía y sigue siéndolo”, afirmó.

Durante la entrevista, el representante también abordó el impacto de las redes sociales en la discusión política. También habló de las versiones sobre su vida privada y un supuesto romance con Verónica Alcocer, exprimera dama.

El vínculo de Agmeth Escaf con Nicolás Petro durante la campaña electoral genera escepticismo entre sus seguidores, quienes dudan de la situación. Instagram/@nicolaspetrob
El representante también afirmó que Gustavo Petro continúa siendo el principal líder del Pacto Histórico tras el cambio de Gobierno -crédito @nicolaspetrob/Instagram

Escaf rechazó ese tipo de señalamientos y cuestionó la forma en que algunas versiones terminan convirtiéndose en contenidos de circulación pública, con consecuencias que trascienden el debate político. Para él, las afirmaciones sobre la vida personal pueden afectar la dignidad de quienes aparecen involucrados y generar conflictos fuera de la esfera pública. “A mí me han acostado con Raimundo y todo el mundo. Pisotear la dignidad de una persona, sea la que sea, no es correcto. Eso le trae problemas a uno en la casa”, manifestó.

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