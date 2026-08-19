Intento de asalto a transportista en la México-Puebla queda grabado en video

Este video, grabado por una cámara de seguridad a bordo, documenta un intento de asalto a transportista. Tres hombres se encuentran dentro del vehículo. Un individuo externo interactúa con el conductor a través de la ventana del pasajero antes de subirse a la unidad

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Un presunto intento de asalto a un operador de transporte de carga en la autopista México-Puebla quedó registrado en video y posteriormente fue difundido en redes sociales, donde las imágenes generaron preocupación entre usuarios de esta importante vía de comunicación.

De acuerdo con la grabación, los hechos habrían ocurrido el pasado 14 de agosto, a la altura de la caseta de Chalco, en el Estado de México, cuando dos sujetos se aproximaron a una unidad de transporte de carga que circulaba por la zona.

En las imágenes se observa el momento en que los individuos aparentemente rodean al vehículo y se acercan al operador. Los sujetos portaban armas de fuego y uno de ellos habría comenzado a amenazar al conductor, mientras otro lo golpeaba.

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Sujetos habrían intentado someter al conductor

Los presuntos delincuentes habrían intentado someter al operador con la intención de apoderarse de la unidad o de sus pertenencias, de hecho, se observa cómo uno de los sujetos le arrebata el celular en una primera instancia.

La situación habría generado momentos de tensión para el conductor, quien fue agredido mientras los sujetos permanecían junto al vehículo.

Sin embargo, durante el desarrollo de la acción, los individuos se habrían percatado de que estaban siendo grabados. Ante esta situación, decidieron abandonar el lugar y escapar antes de concretar el robo, de hecho, le regresan el celular antes sustraído.

El video muestra cómo los sujetos se retiran de la zona, por lo que el intento de asalto habría quedado frustrado.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas por estos hechos, ni se ha dado a conocer públicamente una investigación que permita confirmar la identidad de los individuos que aparecen en la grabación.

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Asalto a transportistas, una preocupación en carreteras

Intento de robo a transportista en la autopista México-Puebla, cerca de la caseta a Chalco (especial)

Los hechos vuelven a poner sobre la mesa la preocupación que existe entre operadores de transporte de carga que utilizan diariamente las carreteras del Estado de México y otras entidades del país.

La autopista México-Puebla es una de las principales rutas para el traslado de mercancías entre la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y otras regiones del país, por lo que registra un flujo constante de vehículos particulares y unidades de carga.

Los operadores de transporte pesado enfrentan diversos riesgos durante sus recorridos, particularmente en zonas donde pueden presentarse intentos de robo o agresiones.

La difusión de videos captados por cámaras de seguridad o por ciudadanos también se ha convertido en una herramienta para documentar este tipo de incidentes, aunque las imágenes por sí mismas no sustituyen una investigación de las autoridades.

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Autoridades deberán determinar lo ocurrido

Secuencia de presunto asalto armado a un camión de carga, ocurrido en la autopista cerca de Tecamac, Estado de México, tras salir del AIFA.

Hasta ahora, la información disponible sobre el caso proviene de las denuncias hechas en redes sociales. Por ello, será necesario que las autoridades correspondientes determinen cómo ocurrieron los hechos, así como la identidad de los responsables.

También deberá establecerse si el conductor presentó una denuncia formal y si existen elementos adicionales, como cámaras de videovigilancia de la zona o testimonios, que permitan esclarecer el intento de robo.

Mientras tanto, el video continúa circulando en redes sociales y muestra el momento en que un grupo de sujetos presuntamente intenta interceptar y agredir a un operador de carga en uno de los principales corredores carreteros de la región.

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La autoridad no ha confirmado hasta el momento detenciones relacionadas con este presunto intento de asalto ocurrido en la autopista México-Puebla, a la altura de la caseta de Chalco.