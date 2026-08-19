Ángela Aguilar y Christian Nodal cantarán en Premios Juventud 2026: podrían coincidir con Cazzu

La pareja comparte cartel en Premios Juventud 2026, en una gala donde Univision buscaría sumar a Cazzu, ex pareja de Nodal y madre de su hija, como artista confirmada. (Instagram)

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Ángela Aguilar y Christian Nodal actuarán el 3 de septiembre en los Premios Juventud 2026, la primera edición del certamen fuera del continente americano, que se celebrará en el anfiteatro Starlite de Marbella, España.

De acuerdo con la información confirmada, la menor de la dinastía Aguilar interpretará una versión inédita de “Cielito lindo”, además de que compite en tres categorías de la gala: Mejor canción mariachi música mexicana por “China de los ojos negros”, Mejor álbum música mexicana por Nadie se va como llegó y La mezcla perfecta por “No quiero hablar”, en colaboración con Marc Anthony.

(Captura de pantalla)

Nodal por su parte cantará “Amé” y aparece nominado en Mejor álbum música mexicana por ¿Quién + como yo? y Mejor canción mariachi música mexicana por “Un vals”.

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A pesar de que Cazzu aún no figura en ninguna de las listas de de artistas confirmados que Univision ha anunciado hasta ahora, sí tiene dos nominaciones, por lo que su presencia no estaría descartada del todo.

Además este escenario es el mismo que se planteó en febrero de 2026 en los Premios Lo Nuestro 2026, cuando Ángela Aguilar, Christian Nodal, Cazzu y Belinda estaban nominados, pero ninguno se presentó a dicho evento tras las fuertes especulaciones de un posible reencuentro.

(Captura de pantalla)

Quieren a Cazzu “cueste lo que cueste”

Sin embargo, información de la periodista espectáculos Mandy Fridmann apunta a que la cadena estaría trabajando activamente para sumarla a la alineación.

“No importa la presión, quién diga, quién no. Univision está dispuesto a lo que sea para que Cazzu esté arriba del escenario en Starlite, en Marbella, el 3 de septiembre”, dijo Fridmann en entrevista con Javier Ceriani.

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El argumento comercial a favor de su participación es concreto. La gira Latinaje en Vivo cierra el año con cuatro fechas en España: el 25 y 26 de noviembre en Madrid, en Las Ventas, con entradas agotadas, y el 29 y 30 de noviembre en Barcelona, en el Razzmatazz, también prácticamente sin boletos disponibles. Una aparición en Marbella funcionaría como plataforma de promoción directa en el mercado europeo.

Cazzu está nominada en dos categorías. (@cazzu)

Fridmann también apuntó un dato que complica la ecuación para Nodal en ese mismo mercado: “Cuando Nodal y Cazzu estaban juntos, a él le fue muy bien en España. Sin embargo, cuando ya no estaban juntos, no pudo volver a hacer gira en España”, señaló en el mismo canal. Ángela Aguilar tampoco tiene historial de giras en ese país.

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La argentina llega con un momento artístico sólido. En Premio Lo Nuestro 2026, celebrado el 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Cazzu ganó en las categorías Artista pop femenina del año y Canción del año – Pop por “Con Otra”, superando a figuras como Shakira, Aitana y Laura Pausini. Esa misma noche, Nodal y Aguilar no lograron ningún premio pese a sumar cuatro nominaciones cada uno, y ninguno de los dos asistió a la ceremonia.

En Premios Juventud 2026, Cazzu compite en dos categorías: Mejor tema en cumbia por “Con otra” y Mejor tour por Latinaje.

Los artistas confirmados para actuar en Marbella

Marc Anthony es uno de los confirmados. EUROPA PRESS

La gala reúne un cartel de más de una veintena de artistas. Farruko encabeza el segmento de apertura con “Marbella Nights”, la canción oficial del evento, junto al DJ español Juan Magán y la DJ cubana Rous. También actúan Marc Anthony, quien además recibirá el galardón Agente de Cambio, y Yandel, que se presentará en formato sinfónico y comparte ese mismo reconocimiento con Anthony.

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El resto del cartel confirmado incluye a Camilo, con un lanzamiento mundial; Wisin, con un medley de “Saoco”, “Paleta” y “Gistro amarillo”; Natanael Cano, con el estreno televisivo de “Mar Azul” y “CR7”; Mau y Ricky; Quevedo; Elvis Crespo; Ana Mena; Manuel Carrasco; Aria Vega; Greeicy; DND I Do Not Disturb; y Santos Bravos.

¿Dónde y cuándo ver?

La gala se transmite el 3 de septiembre a las 7 p.m. ET por Univision, UniMás, Galavisión, ViX y YouTube. En México, la señal va por Canal 5 a las 5 p.m.