Gala Montes llama ‘Gomita premium’ a Yanet García y asegura que no le tiene envidia

Gala Montes - (Instagram)

Guardar

Gala Montes volvió a llamar la atención en redes sociales después de responder a un usuario que aseguró que la actriz sentiría envidia de Yanet García, actual participante de La Casa de los Famosos México 2026. La respuesta de Gala fue corta, pero tuvo el filo suficiente para provocar conversación.

A través de X, la actriz contestó al comentario con una frase que rápidamente llamó la atención: “Ay bb yo q le voy a envidiar a gomita Premium”. Con esas palabras, hizo referencia al apodo que algunos usuarios han utilizado para comparar a Yanet García con Gomita.

PUBLICIDAD

El comentario apareció en medio de una etapa especialmente polémica para Gala, quien ha mantenido una postura crítica frente a distintos aspectos relacionados con el reality. Esta vez, sin embargo, su mensaje estuvo dirigido a una comparación que circula entre los usuarios y no incluyó una explicación adicional sobre Yanet.

Gala Montes vuelve a estar en el centro de la conversación

Gala Montes - (X)

La actriz ha mantenido una presencia constante en las conversaciones relacionadas con La Casa de los Famosos México. Aunque no forma parte de esta temporada, Gala ha expresado opiniones sobre lo que sucede dentro y alrededor del programa, especialmente cuando algún episodio despierta controversia.

En esta ocasión, su comentario surgió a partir de una acusación de supuesta envidia. En lugar de ignorarla, decidió responder con sarcasmo y utilizar el término “Gomita Premium”, una expresión que ya circulaba entre algunos seguidores para referirse a Yanet.

PUBLICIDAD

La frase no estuvo acompañada de una explicación sobre algún conflicto entre las dos mujeres. Por ello, lo que existe públicamente es una respuesta de Gala a un comentario de un usuario, sin que ella haya señalado que mantenga una disputa personal con Yanet García.

¿Por qué comparan a Yanet García con Gomita?

(Instagram)

La comparación entre Yanet García y Gomita comenzó a ganar fuerza entre usuarios de redes sociales por las similitudes que algunos encuentran entre ambas. El parecido se ha convertido en tema recurrente de comentarios, publicaciones y bromas digitales.

A partir de esas comparaciones nació el sobrenombre de “Gomita Premium”, una etiqueta que algunos internautas utilizan para referirse a Yanet. El término juega precisamente con la idea de que ambas tienen ciertos rasgos físicos que el público considera similares.

PUBLICIDAD

El apodo pertenece al terreno de las redes y forma parte de la conversación que los usuarios generan alrededor de ellas.

Una frase bastó para encender nuevamente las redes

La publicación de Gala Montes consiguió algo que las redes sociales suelen hacer rápidamente: convertir una respuesta de pocas palabras en un nuevo tema de conversación. El término “Gomita Premium” volvió a tomar fuerza precisamente por haber sido utilizado por la actriz.

Gala no explicó si su comentario pretendía ser una burla hacia Yanet ni reveló algún desacuerdo personal con ella. Su mensaje respondió específicamente a quien afirmó que sentía envidia, por lo que cualquier interpretación adicional queda en manos de los usuarios.

PUBLICIDAD

Mientras Yanet continúa enfrentando el día a día dentro de La Casa de los Famosos México 2026, Gala permanece fuera del reality, pero sigue participando indirectamente en la conversación. Y esta vez, una sola frase —“Ay bb yo q le voy a envidiar”— fue suficiente para volver a encender el espectáculo en redes.