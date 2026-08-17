México
Agregar Infobae enGoogle

Gala Montes llama ‘Gomita premium’ a Yanet García y asegura que no le tiene envidia

Una respuesta de la actriz en redes volvió a ponerla en el centro de la conversación que rodea al reality

Gala Montes - (Instagram)
Gala Montes - (Instagram)
Guardar

Gala Montes volvió a llamar la atención en redes sociales después de responder a un usuario que aseguró que la actriz sentiría envidia de Yanet García, actual participante de La Casa de los Famosos México 2026. La respuesta de Gala fue corta, pero tuvo el filo suficiente para provocar conversación.

A través de X, la actriz contestó al comentario con una frase que rápidamente llamó la atención: “Ay bb yo q le voy a envidiar a gomita Premium”. Con esas palabras, hizo referencia al apodo que algunos usuarios han utilizado para comparar a Yanet García con Gomita.

PUBLICIDAD

El comentario apareció en medio de una etapa especialmente polémica para Gala, quien ha mantenido una postura crítica frente a distintos aspectos relacionados con el reality. Esta vez, sin embargo, su mensaje estuvo dirigido a una comparación que circula entre los usuarios y no incluyó una explicación adicional sobre Yanet.

Gala Montes vuelve a estar en el centro de la conversación

Gala Montes - (X)
Gala Montes - (X)

La actriz ha mantenido una presencia constante en las conversaciones relacionadas con La Casa de los Famosos México. Aunque no forma parte de esta temporada, Gala ha expresado opiniones sobre lo que sucede dentro y alrededor del programa, especialmente cuando algún episodio despierta controversia.

En esta ocasión, su comentario surgió a partir de una acusación de supuesta envidia. En lugar de ignorarla, decidió responder con sarcasmo y utilizar el término “Gomita Premium”, una expresión que ya circulaba entre algunos seguidores para referirse a Yanet.

PUBLICIDAD

La frase no estuvo acompañada de una explicación sobre algún conflicto entre las dos mujeres. Por ello, lo que existe públicamente es una respuesta de Gala a un comentario de un usuario, sin que ella haya señalado que mantenga una disputa personal con Yanet García.

¿Por qué comparan a Yanet García con Gomita?

yanet garcía y gomita -México- 7 agosto
(Instagram)

La comparación entre Yanet García y Gomita comenzó a ganar fuerza entre usuarios de redes sociales por las similitudes que algunos encuentran entre ambas. El parecido se ha convertido en tema recurrente de comentarios, publicaciones y bromas digitales.

A partir de esas comparaciones nació el sobrenombre de “Gomita Premium”, una etiqueta que algunos internautas utilizan para referirse a Yanet. El término juega precisamente con la idea de que ambas tienen ciertos rasgos físicos que el público considera similares.

El apodo pertenece al terreno de las redes y forma parte de la conversación que los usuarios generan alrededor de ellas.

Una frase bastó para encender nuevamente las redes

Imagen WFKZD4EROJB3HIOX4Q42VWOOCA

La publicación de Gala Montes consiguió algo que las redes sociales suelen hacer rápidamente: convertir una respuesta de pocas palabras en un nuevo tema de conversación. El término “Gomita Premium” volvió a tomar fuerza precisamente por haber sido utilizado por la actriz.

Gala no explicó si su comentario pretendía ser una burla hacia Yanet ni reveló algún desacuerdo personal con ella. Su mensaje respondió específicamente a quien afirmó que sentía envidia, por lo que cualquier interpretación adicional queda en manos de los usuarios.

Mientras Yanet continúa enfrentando el día a día dentro de La Casa de los Famosos México 2026, Gala permanece fuera del reality, pero sigue participando indirectamente en la conversación. Y esta vez, una sola frase —“Ay bb yo q le voy a envidiar”— fue suficiente para volver a encender el espectáculo en redes.

Temas Relacionados

Gala MontesYanet GarcíaLa Casa de los Famosos México 4La Casa de los Famosos 2026mexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Libros de Amazon Méxicomás vendidos para comprar este 17 de agosto

Desde ficción hasta misterio, estas historias disponibles en Amazon se han convertido en el tema de conversación de los lectores de México

Libros de Amazon Méxicomás vendidos para comprar este 17 de agosto

Maxine Woodside reta a Ana María Alvarado a mostrar contrato de su despido en ‘Todo para la Mujer’

La petición surge después de que un tribunal falló a favor de la periodista de ‘Sale El Sol’ y ordenó el pago de una indemnización, proceso que sigue sin concretarse debido a recursos legales y desacuerdos persistentes

Maxine Woodside reta a Ana María Alvarado a mostrar contrato de su despido en ‘Todo para la Mujer’

Investigan muerte de un hombre y una mujer en hotel de Nuevo León: él se habría arrojado del edificio, ella presentaba signos de violencia

Medios locales señalaron que el vínculo entre los dos fallecimientos se mantiene como una hipótesis, mientras tanto autoridades analizan videos y testimonios para determinar lo ocurrido dentro del complejo en San Pedro

Investigan muerte de un hombre y una mujer en hotel de Nuevo León: él se habría arrojado del edificio, ella presentaba signos de violencia

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 17 de agosto: manifestantes se mantienen parados en Eje Central Lázaro Cárdenas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 17 de agosto: manifestantes se mantienen parados en Eje Central Lázaro Cárdenas

Nitazenos se extienden por 37 países y amenazan con sustituir al fentanilo: México ya los contempla como estupefacientes

La ONU advierte sobre la rápida expansión de estos opioides sintéticos, algunos más potentes que el fentanilo; México ya cuenta con disposiciones legales para su control ante el avance de nuevas sustancias en el mercado de drogas

Nitazenos se extienden por 37 países y amenazan con sustituir al fentanilo: México ya los contempla como estupefacientes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Nitazenos se extienden por 37 países y amenazan con sustituir al fentanilo: México ya los contempla como estupefacientes

Nitazenos se extienden por 37 países y amenazan con sustituir al fentanilo: México ya los contempla como estupefacientes

Golpe al narco en altamar: suman 3.5 toneladas de cocaína asegurada en costas del Pacífico mexicano en dos días

Revelan videos inéditos de la última captura de ‘El Chapo’ Guzmán en Sinaloa: “No me conviene que la gente peleé con el gobierno”

Estadounidense armado amenaza a comerciante del Centro Histórico para venderle droga: llevaba 20 dosis y 16 cartuchos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a joven por presunto intento de robo de ropa valuada en más de 28 mil pesos en Benito Juárez

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: este lunes se conoce quién es el nuevo líder de la semana

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: este lunes se conoce quién es el nuevo líder de la semana

Maxine Woodside reta a Ana María Alvarado a mostrar contrato de su despido en ‘Todo para la Mujer’

Emiliano Aguilar revela por qué quedó fuera de La Casa de los Famosos México y lanza reclamo: “No me dejaban fumar mota”

Así fue el reclamo de Yahir a Mariana Ochoa por la comida en La Casa de los Famosos México 2026

Brianda Deyanara se lanza contra Yanet García en LCDLF; asegura que la opaca por sus glúteos: “No me vas a humillar”

DEPORTES

Conoce a las 12 jugadoras que hicieron historia con la Selección Mexicana de Flag Football

Conoce a las 12 jugadoras que hicieron historia con la Selección Mexicana de Flag Football

México anuncia su convocatoria para la Copa Mundial Femenina Sub 20 en Polonia

Marco Antonio Barrera revela qué lugar ocupa Canelo Álvarez dentro de los mejores peleadores mexicanos de la historia

David Faitelson manda mensaje de presión a la Hormiga González para dejar a Chivas e ir a Europa: “Vete ya”

Guadalajara se alista para recibir el Preclasificatorio Olímpico de Basquetbol: cuándo empieza y cómo comprar boletos