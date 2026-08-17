Lluvias y crecidas agravaron la emergencia en Chocó, Pereira, Buenaventura y otras zonas tras el terremoto en Colombia

El ingreso de agua en albergues, daños en infraestructuras y alertas meteorológicas marcaron el escenario en departamentos que aún no logran recuperarse del terremoto - crédito DPS

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La emergencia generada por el reciente terremoto en Colombia se agravó debido a las inundaciones y afectaciones por lluvias en varias regiones.

Miles de familias que ya se encontraban en situación vulnerable por el sismo de magnitud 7,4 enfrentaron nuevas dificultades cuando el agua ingresó en albergues temporales y viviendas dañadas.

En Buenaventura, ubicado en el departamento del Valle del Cauca, numerosas familias permanecían en refugios tras haber perdido sus hogares durante el terremoto.

Miles de familias que ya se encontraban en situación vulnerable por el sismo de magnitud 7,4 enfrentaron nuevas dificultades cuando el agua ingresó en albergues temporales y viviendas dañadas - crédito @NubiaCarolinaCC/X

Las lluvias provocaron la entrada de agua en estos espacios, mientras que las autoridades emitieron una alerta en los corregimientos de Juanchaco y Ladrilleros por el aumento inusual del nivel del mar. El fuerte oleaje incrementó la amenaza sobre las viviendas en estas zonas rurales, donde la recuperación ya presentaba desafíos.

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La situación también se agravó en Quibdó, capital de Chocó, una de las regiones más golpeadas por los dos fenómenos. Las precipitaciones nocturnas del 13 de agosto ocasionaron inundaciones, sumando dificultades para las familias que aún intentan recuperarse del sismo.

La Gobernación del Chocó reportó daños adicionales relacionados con avenidas torrenciales, lo que incrementó el riesgo para estructuras previamente afectadas.

De acuerdo con la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, “en el Pacífico se están presentando fenómenos inversos en el marco del fenómeno del niño, que implican fuertes lluvias y avenidas torrenciales en las horas de la noche. Esto está empeorando la situación de los damnificados por el sismo, aumentando el riesgo de las infraestructuras y traslapando dos emergencias que afectan a los damnificados por partida doble”. Córdoba informó que se reportó la situación a la sala de crisis nacional.

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La Gobernación del Chocó reportó daños adicionales relacionados con avenidas torrenciales, lo que incrementó el riesgo para estructuras previamente afectadas - crédito @NubiaCarolinaCC/X

En Roldanillo, Valle del Cauca, las lluvias recientes provocaron el colapso de varias viviendas previamente debilitadas por el terremoto. Las autoridades locales indicaron que las precipitaciones representaron un riesgo adicional para las estructuras ya dañadas y que la atención se mantuvo en los sectores más afectados.

En Pereira, departamento de Risaralda, se reportaron inundaciones en el Hospital San Jorge, lo que complicó la prestación de servicios de salud a los afectados. En el parque Olaya Herrera, uno de los puntos habilitados como albergue temporal, las familias damnificadas tuvieron que resguardarse de la tormenta durante la noche, mientras afrontaban la pérdida de sus hogares.

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Otras zonas urbanas, como Chiminangos al norte de Cali, también resultaron afectadas. Los damnificados buscaron refugio en carpas y estructuras improvisadas para protegerse del agua.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) instaló puntos de internet satelital en varios municipios del Chocó para restablecer la conectividad en sectores donde las redes resultaron dañadas.

Además, se habilitaron coliseos, casas de la cultura y hogares infantiles como espacios alternativos para trasladar a las familias cuando los albergues temporales no ofrecían condiciones adecuadas frente a las lluvias.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió sobre la persistencia de precipitaciones en diferentes regiones del país.

Según el Ideam, se prevén lluvias en el sur de Magdalena, así como en zonas de Bolívar, Sucre y Cesar en la región Caribe. También se pronosticaron precipitaciones ligeras a moderadas en sectores de Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda y el noroccidente de Cundinamarca.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió sobre la persistencia de precipitaciones en diferentes regiones del país - crédito Colprensa

En la región Pacífica, las lluvias continuarán afectando a Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Para la Orinoquía, las lluvias podrían presentarse en áreas de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, mientras que en la Amazonía se anticipan precipitaciones de mayor intensidad en Guaviare, Vaupés y Guainía.

La emergencia doble exige a las autoridades atender de manera simultánea los daños causados por el sismo y las nuevas dificultades generadas por la temporada de lluvias. El registro de damnificados, la evaluación de viviendas afectadas y la entrega de ayuda humanitaria continúan en los municipios más golpeados. Las condiciones meteorológicas adversas han generado una presión adicional sobre comunidades que intentan reconstruir sus viviendas y restablecer la cotidianidad tras el terremoto.

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Las lluvias también han complicado la movilidad en zonas donde las vías y terrenos se encuentran afectados, incrementando el riesgo de nuevos deslizamientos. La atención de las autoridades se mantiene en alerta, ante la posibilidad de que las precipitaciones prolonguen la emergencia e incrementen el número de personas afectadas.