Festival Macabro de terror llegará al streaming a través de alianza sin precedentes: cómo y dónde ver

La colaboración extiende la experiencia del festival más allá de las salas de cine, con programación curada y contenidos exclusivos disponibles en cualquier pantalla. (Macabro)

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El Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, conocido como Macabro, llega a su edición 25 con una alianza estratégica junto a Adrenalina Pura+, el canal de streaming especializado en acción, suspenso y terror.

La colaboración extiende la experiencia del festival más allá de las salas de cine, con programación curada y contenidos exclusivos disponibles en cualquier pantalla, lo que hace que este año la oferta del festival se amplie hasta los hogares de los cinéfilos más entusiastas.

El festival se realizará del 12 al 23 de agosto de 2026 bajo el lema “La adrenalina del horror nos une, las historias nos mantienen juntos”. Fundado en 2002 por Edna Campos Tenorio, Macabro se consolidó durante un cuarto de siglo como la plataforma de referencia para el cine fantástico y de género en México y uno de los encuentros más relevantes de Latinoamérica.

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Macabro Film Festival promoción oficial/ Facebook

Macabro y Adrenalina Pura+: qué incluye el acuerdo

La alianza contempla curaduría de programación especial, activaciones para la audiencia y acceso a contenidos exclusivos que complementarán la selección oficial del festival. El objetivo es ampliar la experiencia de Macabro antes, durante y después de su celebración presencial, llevando el cine de terror a cualquier pantalla y en cualquier momento.

La unión responde, según sus organizadores, a una afinidad entre dos marcas que conciben el terror como un estilo de vida. Adrenalina Pura+ opera las 24 horas con un catálogo de más de 400 títulos y está disponible en Prime Video Channels, Apple TV+ y Roku.

Qué dijeron los responsables de la alianza

Fabio Lima, CEO de SOFA DGTL —empresa detrás de Adrenalina Pura+—, afirmó: “Adrenalina Pura+ y el Festival Macabro se unen bajo una misma idea: la adrenalina del horror nos une. Ambas marcas viven y sienten el cine de terror de la misma manera que su comunidad”.

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Campos Tenorio, por su parte, señaló: “Macabro encuentra en Adrenalina Pura al aliado ideal para llevar del cine al streaming la emoción del cine de horror”.

La programación de la edición 25

El festival también contará con la participación de más de 30 invitados nacionales e internacionales, entre ellos Demian Rugna, Gigi Saul Guerrero, Nerea Torrijos, Laura Aguerrebehere, Sandra Becerril, José Texeira y Verónica Merchant. (Macabro)

La cartelera de este año reúne 137 películas de 25 países: 53 largometrajes y 84 cortometrajes. Entre ellos figuran seis estrenos mundiales, dos estrenos para Latinoamérica y Norteamérica, y 24 estrenos nacionales, con una presencia destacada de 29 producciones mexicanas.

La función inaugural fue el 12 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con Gaua, cinta del director español Paul Urkijo ambientada en la cacería de brujas del siglo XVII. El cierre estará a cargo de Zona Cero, película de zombies del director surcoreano Yeon Sang-ho.

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El festival también contará con la participación de más de 30 invitados nacionales e internacionales, entre ellos Demian Rugna, Gigi Saul Guerrero, Nerea Torrijos, Laura Aguerrebehere, Sandra Becerril, José Texeira y Verónica Merchant.

Sedes y actividades paralelas

La edición conmemorativa incluye también Macabro Lab, programa de formación con clases magistrales, talleres y conversatorios dirigidos a profesionales y nuevos creadores.(Facebook Macabro)

Las proyecciones se distribuirán en 20 sedes físicas de la Ciudad de México, entre ellas la Cineteca Nacional, el Museo Panteón de San Fernando, el Centro de Cultura Digital, el Cinematógrafo del Chopo y el Circo Volador. La sede digital oficial es nuestrocine.mx.

La edición conmemorativa incluye también Macabro Lab, programa de formación con clases magistrales, talleres y conversatorios dirigidos a profesionales y nuevos creadores. Además, el festival presentará un libro conmemorativo con 25 textos de especialistas y una exposición de carteles históricos en el Museo Mexicano del Diseño.

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Cómo acceder a Adrenalina Pura+

El servicio opera por suscripción y se encuentra disponible en Amazon Prime Video, Roku y Apple TV+. SOFA DGTL lo desarrolla en alianza con California Filmes.

La marca también ofrece canales gratuitos bajo el nombre Adrenalina Pura TV en YouTube, Pluto TV, Samsung TV Plus, TCL Channels, LG Channels y Roku, además de Adrenalina Pura TV - Halloween, canal dedicado exclusivamente al terror. Los interesados pueden consultar la alianza y recomendaciones de cine de terror en horrornosune.adrenalinapura.com.