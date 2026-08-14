MLS le gana la batalla a la Liga MX: más triunfos en la primera fase de la Leagues Cup 2026

La liga estadounidense terminó la primera fase con más victorias, puntos acumulados y goles que los representantes mexicanos. (Ilustración: Jovani Pérez)

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La primera fase de la Leagues Cup 2026 llegó a su fin y dejó una tendencia que difícilmente puede pasar desapercibida: los clubes de la MLS dominaron a los representantes de la Liga MX en prácticamente todos los principales rubros estadísticos. El balance de resultados, puntos y goles terminó favoreciendo ampliamente al futbol estadounidense.

Durante las tres jornadas que conformaron esta etapa del torneo, los equipos de la MLS consiguieron 27 victorias, mientras que los clubes mexicanos solamente alcanzaron 19 triunfos. Una diferencia que refleja la superioridad estadounidense en el rendimiento colectivo durante la fase inicial.

La distancia también apareció al revisar la cantidad de puntos obtenidos. Entre todos sus representantes, la MLS acumuló 94 unidades, mientras que los equipos de la Liga MX terminaron con 68 puntos. Es decir, hubo una diferencia de 26 unidades entre ambas competencias.

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Cruces confirmados de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 (Instagram: Leagues Cup)

El panorama resulta todavía más interesante cuando se observa la pelea por la clasificación. En el futbol mexicano solamente siete equipos alcanzaron seis puntos, cifra que terminó siendo suficiente para que el último clasificado consiguiera avanzar a los Cuartos de Final. Esto significa que únicamente tres conjuntos eliminados llegaron con posibilidades de competir hasta la última jornada por un boleto.

Del otro lado, la situación fue mucho más cerrada. En la MLS fueron 10 los clubes que terminaron con seis unidades, por lo que la lucha por avanzar a la siguiente ronda tuvo una mayor cantidad de equipos involucrados.

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La MLS no dejó a nadie en cero

Puso Dithejane, de Chicago Fire, celebra un gol en el partido de la Leagues Cup ante Cruz Azul en el estadio SeatGeek, en Bridgeview (Estados Unidos). EFE/Kamil Krzaczynski

Otro dato que evidencia la diferencia entre ambas ligas es que todos los representantes de la MLS consiguieron sumar al menos un punto durante la primera ronda.

El equipo estadounidense con peor rendimiento fue Vancouver Whitecaps, que terminó con apenas una unidad, pero aun así evitó marcharse del torneo con el casillero en blanco.

En la Liga MX ocurrió algo completamente distinto. Tijuana y Puebla no lograron sumar ningún punto durante sus tres compromisos y terminaron eliminados sin conseguir una sola unidad.

Aug 9, 2026; San Diego, CA, USA; Tijuana midfielder Gilberto Mora (10) breaks away from San Diego FC midfielder Alejandro Alvarado (70) during the first half of the Leagues Cup Phase One match at Snapdragon Stadium. Mandatory Credit: Denis Poroy-Imagn Images

La superioridad estadounidense también se reflejó frente al arco rival. Los clubes de la MLS marcaron 99 goles, quedándose a solamente un tanto de alcanzar la cifra de 100 anotaciones.

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Los representantes mexicanos, en contraste, finalizaron con 69 goles, por lo que existió una diferencia de 30 anotaciones entre ambas competencias.

¿Qué habría pasado con el antiguo formato?

La derrota en penales no cambió el destino de las Águilas, que ahora se preparan para enfrentar nuevamente al Columbus Crew.

Los números también permiten imaginar un escenario diferente. Si la Leagues Cup hubiera conservado el antiguo sistema de clasificación mediante una tabla general, la MLS habría colocado cinco representantes entre los ocho mejores del torneo.

Por parte de la Liga MX solamente habrían conseguido avanzar León, América y Toluca.

Aug 13, 2026; Austin, TX, USA; Club America stop for a photo before the start of the Leagues Cup Phase One match against Austin FC at Q2 Stadium. Mandatory Credit: Dustin Safranek-Imagn Images

De esta manera, el formato actual permitió que más clubes mexicanos tuvieran posibilidades de mantenerse con vida, aunque la estadística general dejó claramente inclinada la balanza hacia los equipos estadounidenses.

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Los ocho mejores de la Leagues Cup

El Chicago Fire terminó en la primera posición con nueve puntos y diferencia de goles de +5, mientras que León también alcanzó nueve unidades, aunque con un +3.

Austin FC fue tercero con ocho puntos y una impresionante diferencia de +6. Columbus Crew ocupó el cuarto puesto con ocho unidades y +3.

Más abajo aparecieron Real Salt Lake, con siete puntos y +7; América, también con siete unidades y +3; LAFC, con siete puntos y +1, y finalmente Toluca, que obtuvo seis unidades.

El listado terminó mostrando un equilibrio particular: cuatro clubes de la MLS y cuatro de la Liga MX dentro de los ocho mejores bajo el formato vigente.

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Aug 12, 2026; Miami, FL, USA; Inter Miami CF offense Leo Messi (10) and Rodrigo de Paul (7) look on after León celebrates the go ahead goal during the second half of the Leagues Cup Phase One match at Nu Stadium. Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn Images

Sin embargo, el dominio estadounidense durante la fase de grupos quedó reflejado en los números generales. Más victorias, más puntos y una producción ofensiva considerablemente superior colocaron a la MLS como la gran protagonista de la primera etapa.

Ahora, con los Cuartos de Final definidos, la Liga MX tendrá la oportunidad de cambiar esa historia cuando sus representantes busquen frenar el dominio de la MLS en la fase decisiva de la competencia.