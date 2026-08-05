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Bogotá instalará códigos QR en taxis para verificación inmediata de conductor y vehículo: así operará la nueva medida

La herramienta se suma a la consulta por placa o tarjeta de control en el portal distrital. Además, busca mejorar la trazabilidad de los recorridos y facilitar la denuncia de irregularidades en segundos por internet

Extraña desaparición en Bogotá: le pidió el taxi prestado a su hermano y desapareció - crédito Colprensa
La Secretaría de Movilidad impulsa los códigos QR en taxis para fortalecer la confianza, la transparencia y la seguridad del transporte público individual en Bogotá - crédito Colprensa
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En el contexto del Día del Taxista, 5 de agosto, Bogotá dio un paso innovador en materia de movilidad y seguridad al iniciar la instalación de códigos QR en los taxis de la ciudad, una herramienta digital que permitirá a los usuarios verificar en tiempo real la legalidad del vehículo y del conductor antes de iniciar su viaje.

Con esta medida, según la Secretaría de Movilidad, la Administración distrital busca fortalecer la confianza, la transparencia y la seguridad en el servicio de transporte público individual, ofreciendo a los pasajeros una manera sencilla y efectiva de confirmar que el taxi cumple con todos los requisitos legales.

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La primera jornada de entrega e instalación de códigos QR se llevó a cabo en puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional El Dorado, la Terminal de Transporte El Salitre y las conocidas zonas rosas de Bogotá, lugares donde a diario confluyen miles de usuarios y se requiere un control adicional para prevenir riesgos como hurtos y el llamado ‘paseo millonario’.

Tráfico, Transporte Bogotá D.C
La entrega e instalación de códigos QR en taxis comenzó en El Dorado, la Terminal Salitre y zonas rosas de Bogotá para reforzar el control y prevenir hurtos y paseo millonario - crédito Colprensa

Los códigos se colocarán en las ventanas traseras de los taxis para facilitar su escaneo por parte de los pasajeros, quienes podrán acceder a información clave sobre el vehículo y el conductor, calificar el servicio y reportar cualquier novedad durante el recorrido.

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Un avance en la digitalización y la seguridad del transporte

La iniciativa hace parte de la estrategia “Mi Movilidad a un Clic”, plataforma digital de la Secretaría Distrital de Movilidad que busca acercar la información a la ciudadanía y facilitar la verificación de los servicios de transporte en Bogotá. Al escanear el código QR, el usuario podrá consultar si el taxi está autorizado, si el conductor cuenta con la habilitación correspondiente y si el servicio que va a recibir es completamente legal.

“El gremio de taxistas ha sido históricamente un actor clave en la movilidad de la ciudad. Hoy, en su día, reconocemos su compromiso y damos un paso más hacia un servicio más confiable, seguro y cercano para todos los ciudadanos”, afirmó secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortíz, durante la jornada de lanzamiento.

En una segunda etapa, el código QR hará parte integral de la tarjeta de operación del vehículo, consolidando el mecanismo como un estándar permanente para el sector.

- crédito Alcaldía de Bogotá
Los códigos QR fueron ubicados en las ventanas traseras de los taxis y permiten consultar datos del vehículo y del conductor, calificar el servicio y reportar novedades - crédito Alcaldía de Bogotá

Cómo funciona y por qué es importante para los usuarios

La herramienta QR se suma a las opciones ya disponibles en la plataforma ‘Mi Movilidad a un Clic’, donde cualquier ciudadano puede ingresar a https://portalmimovilidad.movilidadbogota.gov.co/#/pages/taxis, digitar la placa o el número de tarjeta de control del taxi y comprobar en segundos si el vehículo está habilitado para prestar el servicio. El sistema reduce la probabilidad de que los usuarios aborden taxis no autorizados, mejora la trazabilidad de los servicios y facilita la denuncia de irregularidades.

El Distrito invita a los taxistas a instalar los códigos QR en sus vehículos y a los usuarios a emplear esta tecnología cada vez que aborden un taxi, promoviendo el uso responsable y seguro del servicio. Asimismo, el sistema de calificación y reporte inmediato incentivará la mejora continua en la atención y disuadirá conductas indebidas tanto de conductores como de pasajeros.

Zonas de taxi seguro: una estrategia integral

La instalación de los códigos QR complementa la estrategia de zonas de taxi seguro en áreas de alta actividad nocturna, como zonas rosas y sectores de rumba.

En estos puntos, gestores del orden, en articulación con el Gaula de la Policía y agentes de tránsito, supervisan el proceso desde antes de que el pasajero aborde el taxi: verifican la habilitación del vehículo, la identidad del conductor, el funcionamiento del taxímetro y registran datos básicos del servicio, lo que reduce riesgos de hurto y otras modalidades delictivas.

El testimonio de una víctima en Chapinero revela cómo los delincuentes extraen recursos financieros tras intoxicar a personas en taxis nocturnos - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
La estrategia Mi Movilidad a un Clic permite escanear el código QR y confirmar si el taxi está autorizado, si el conductor está habilitado y si el servicio es legal - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Esta supervisión disuade el accionar de delincuentes y elimina la improvisación, uno de los factores que suelen aprovechar para cometer delitos. Los gestores pueden acompañar a los pasajeros hasta que el taxi se retira del punto, asegurando que el viaje inicie bajo condiciones de seguridad óptimas.

Retos y recomendaciones para los usuarios

Para prestar el servicio público de taxi en Bogotá, el vehículo y la empresa deben estar registrados y habilitados en la ciudad. Esto implica que el taxi figure en el censo distrital, cuente con la tarjeta de operación vigente expedida por la autoridad local y esté afiliado a una empresa de transporte autorizada.

El registro y la habilitación de los taxis en Bogotá están a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad. Para operar legalmente, el propietario debe afiliar el vehículo a una empresa de transporte público legalmente constituida, que es la responsable de solicitar la tarjeta de operación ante la Ventanilla Única de Servicios. Este trámite se realiza en un plazo estimado de 2 días hábiles.

Si identifica un taxi que no está registrado o es informal, no aborde el vehículo o, si ya está dentro, desciende en un lugar seguro. Puede reportar la situación ante la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía Nacional, aportando el número de placa y los detalles del caso. Para hacerlo, utiliza la línea de emergencia 123.

La Secretaría de Movilidad recomienda a los ciudadanos:

  • Escanear el código QR antes de subir al taxi para verificar la legalidad del servicio.
  • Utilizar los puntos de taxi seguro en zonas de rumba y alta afluencia.
  • Reportar cualquier anomalía o novedad a través de la plataforma.
  • Mantener siempre a la mano los datos del taxi y del conductor.

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