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Gustavo Petro se despidió en ‘modo influencer’ pocos días antes de su salida del poder: “Mi último fin de semana como presidente”

El saliente jefe de Estado reiteró que su gobierno estuvo protagonizado por ayudas a las poblaciones más vulnerables y apartadas del país, además de la implementación de una denominada economía con justicia social

Gustavo Petro publicó un video en redes sociales a cuatro días de dejar la Presidencia de Colombia el 7 de agosto - crédito Presidencia/Instagram
Gustavo Petro publicó un video en redes sociales a cuatro días de dejar la Presidencia de Colombia el 7 de agosto - crédito Presidencia/Instagram
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Quedan cuatro días para que el presidente Gustavo Petro deje su cargo y sea relevado por Abelardo de la Espriella y, en medio de sus actos finales, el saliente jefe de Estado publicó un video en que insistió en los aciertos de su mandato que termina el próximo 7 de agosto.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el mandatario apareció junto a su hija menor, Antonella Petro, para resaltar su trabajo en favor de las poblaciones más vulnerables, además de entregar un mensaje a los trabajadores, estudiantes, población mayor y Fuerzas Militares.

“Fui fiel a mi palabra: 4,5 millones de personas salieron de la pobreza y 2 millones de la pobreza extrema. Los logros de un presidente no se miden en cemento, sino en vidas humanas. Cumplí mi compromiso con la democracia y demostré que es posible crecer económicamente con justicia social. Somos un pueblo de hombres y mujeres libres, llamados a construir un mejor futuro”, escribió el jefe de Estado saliente.

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Asimismo, Petro hizo referencia a las reformas y decretos que permitieron algunos de sus logros, pese a las críticas por presuntos descalabros financieros, como el aumento de salario mínimo, la nivelación a los soldados, los recursos para la educación superior y el incremento del subsidio para la población mayor.

En una grabación difundida en sus redes, el mandatario apareció con su hija menor, Antonella, y defendió el cierre de su gestión, con mensajes dirigidos a trabajadores, estudiantes, mayores y Fuerzas Militares - crédito Gustavo Petro/Instagram

Gracias pueblo colombiano por tanto cariño. No somos pueblos de siervos o esclavos, somos los pueblos milenarios y guerreros por la libertad y la vida siempre, siempre, siempre”, señaló el mandatario.

El video, en el que aseguró que era su “último fin de semana como presidente, también incluyó un mensaje de reconciliación para todos los colombianos, en medio de un ambiente político fuertemente polarizado por cuenta de las distanciadas ideologías políticas con el presidente electo Abelardo de la Espriella.

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Mi mensaje es dejar de matarnos entre nosotros, dejar el odio y defender la unidad del pueblo trabajador. Cuando el pueblo se divide, gobiernan los tiranos. No es cristiano quien promueve el odio; Jesús jamás llamó a odiar al prójimo. El camino es el que trazó Bolívar: luchar por la Libertad y por la vida siempre, siempre y siempre”, concluyó el mandatario.

Gustavo Petro cuestionó la religiosidad de Abelardo de la Espriella antes de su posesión

Petro lanzó varios 'dardos' hacia el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella durante su discurso - créditos Presidencia de la República | Luis Acosta / AFP
Gustavo Petro cuestionó en X el retiro espiritual de Abelardo De La Espriella y afirmó que son falsos los cristianos que promueven el odio - crédito Luis Acosta / AFP

El presidente saliente Gustavo Petro cuestionó el retiro espiritual encabezado por Abelardo De La Espriella con el gabinete que asumirá el 7 de agosto y afirmó en X que son “falsos” los cristianos que promueven el odio, en respuesta a una jornada de oración e integración con la que el mandatario electo cerró el último fin de semana de preparación de su Gobierno.

El encuentro terminó el domingo 2 de agosto con una eucaristía a la que asistieron los integrantes del futuro gabinete junto con familiares o personas cercanas. Durante la actividad, cada futuro ministro recibió una Biblia y una libreta de apuntes.

Petro publicó su mensaje como respuesta a una de las publicaciones sobre ese retiro, realizado en el departamento del Atlántico. Sin nombrar de forma directa al presidente electo, escribió: “Falsos los cristianos que llevan odio en su corazón y pregonan el odio, falsos sus pastores idólatras de la codicia”.

En el mismo mensaje agregó: “Jesús dijo amar al prójimo y el último será el primero, jamás dijo odiar y destripar al prójimo, eso lo hace Satanás con rezos falsos. La salvación divina es de la humanidad toda, es colectiva; la salvación no es individual y mucho menos por dinero”.

A través de cantos, oración y reflexión, Abelardo de la Espriella señaló que gobernará con fe y de la mano de Dios - crédito @soyjaimeandres/X

El retiro espiritual fue organizado por Abelardo De La Espriella como un espacio de encuentro con los ministros y altos funcionarios que integrarán su administración. La actividad se desarrolló en las instalaciones del Colegio Marymount, en el corregimiento de Sabanilla, jurisdicción de Puerto Colombia, Atlántico.

Según el equipo del mandatario electo, la jornada buscó fortalecer los lazos entre los futuros funcionarios y preparar el inicio del nuevo Gobierno mediante espacios de reflexión, oración e integración. En los videos divulgados por el equipo de transición se observan momentos de oración, cantos religiosos y la eucaristía de cierre.

El propio De La Espriella explicó el sentido del encuentro en una publicación difundida durante el fin de semana. “En este retiro espiritual he reafirmado una convicción: para construir una gran Nación hay que poner a Dios en el centro de cada decisión. También sé que las grandes transformaciones solo son posibles cuando uno se rodea de las personas correctas”, señaló.

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