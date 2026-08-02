Wilson Ruiz Orejuela contestó a Gustavo Petro tras anuncio de tutela por caso de Angie Rodríguez: “Yo no compré votos”

Fuerte agarrón entre Wilson Ruiz Orejuela y Gustavo Petro por caso de Angie Rodríguez - crédito @WilsonRuizO/X - Luisa González/Reuters

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La destitución de Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, declarada insubsistente por orden del presidente Gustavo Petro pese a estar protegida por estabilidad laboral reforzada por problemas psiquiátricos, ha generado un nuevo capítulo de controversia política y legal en Colombia.

La defensa de la funcionaria, encabezada por el abogado y exministro de Justicia Wilson Ruíz Orejuela, comunicó que recurrirá a la justicia con una acción de tutela para revertir la medida y exigir la protección de sus derechos fundamentales.

El abogado Ruíz Orejuela denunció en su cuenta de la red social X que la decisión se tomó “a pesar de que goza de estabilidad laboral reforzada, pues se encuentra incapacitada hasta el día 12 de agosto”.

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Añadió que la condición de incapacidad fue puesta en conocimiento tanto del Fondo de Adaptación como de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y de la Entidad Promotora de Salud (EPS), organismos responsables de velar por la protección laboral y sanitaria de los trabajadores públicos.

Wilson Ruíz Orejuela lideró acción judicial tras destitución de Angie Rodríguez - crédito @WilsonRuizO/X

El equipo jurídico de la exfuncionaria prepara una acción de tutela contra el propio presidente Petro y las autoridades responsables de la decisión.

“Instauraremos una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro y además las autoridades responsables de esta decisión, y le vamos a colocar suspensión provisional o medida cautelar, porque se le han transgredido los derechos fundamentales”, expresó Ruíz Orejuela.

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El abogado sostuvo que se ha vulnerado el proceso legal que protege a los empleados públicos en situación de incapacidad médica, al tiempo que denunció una violación de derechos laborales.

Por su parte, el presidente Petro publicó varias respuestas dirigidas tanto a la funcionaria removida como a su abogado. Desde su perfil en X, el mandatario escribió: “Abelardo; puede restituir a Angie, aunque, Wilson, ya ha servido a sus propósitos”.

En otro mensaje, se refirió directamente a la situación de Rodríguez y a sus obligaciones personales: “A Angie, porque me siento hombre digno, no la volveré a molestar con su salud, le conseguiré lo que le debo de mi sueldo porque al no poder manejar mi cuenta por la Ofac la delegué a pagar los gastos míos y de mis seres queridos, no tengo problema en publicar mis extractos como hace poco lo hice, siempre los gastos míos los he pagado con mi sueldo, como paciente tiene derechos que respeto”.

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Gustavo Petro respondió a destitución de Angie Rodríguez y prometió respetar derechos como paciente - crédito @petrogustavo/X

La controversia cobró un tono aún más personal cuando Petro se dirigió directamente al abogado defensor, cuestionando su historial político y sugiriendo posibles irregularidades.

“El señor, Wilson Ruiz Orejuela, tiene algo por qué responder: Le pregunto: ¿usted señor Wilson Ruiz Orejuela, excandidato poco afortunado para las elecciones a Congreso por el movimiento de la extrema derecha, no compró votos a 100.000 pesos? Le pregunto en mi derecho a la petición (sic)”.

El mensaje desvió momentáneamente el eje del debate hacia acusaciones de tipo electoral que involucran al defensor de Rodríguez.

Tras lo anterior, el abogado Ruíz Orejuela respondió de forma inmediata, afirmando: “Tengo más de 30 años de experiencia donde me he caracterizado, y el país me ha reconocido, por mi trabajo honesto y encaminado a defender la Constitución y la Ley”.

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Wilson Ruíz Orejuela rechazó acusaciones de Gustavo Petro - crédito @WilsonRuizO/X

Negó todas las imputaciones señaladas por Petro: “Le respondo: yo no compré votos. Tampoco violé los topes electorales, el gerente de mi campaña no está investigado, mis gerentes en las regiones no están siendo procesados, no recurrí a pactos en las cárceles para que los criminales apoyaran mi candidatura y tampoco promoví el voto fusil en el país. Si realmente tiene pruebas de lo que afirma, preséntelas de inmediato ante la Fiscalía General de la Nación, si no las tiene, lo que corresponde es rectificar”.

En su respuesta, Ruíz Orejuela enfatizó que el asunto central sigue siendo la presunta violación de derechos fundamentales de Angie Rodríguez. “Usted intenta desviar la atención hacia mí, cuando el debate acá es sobre su actuar presuntamente delictivo sobre la señora Angie a Rodríguez”, puntualizó el abogado.

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Por último, cuestionó la claridad del mensaje publicado por el presidente, sugiriendo dudas sobre su estado al momento de escribirlo: “Por la forma en que está escrito su mensaje, con evidentes errores de redacción y ortografía, muchos colombianos nos preguntamos qué ocurrió al momento de publicarlo. ¿Se encuentra bien y con los 5 sentidos?”