Petro reaccionó ante anuncio de tutela en su contra por parte del abogado de Angie Rodríguez: “No la volveré a molestar con su salud”

El abogado Wilson Ruiz aseguró que la funcionaria no podía ser declarada insubsistente debido a una incapacidad médica - crédito @WilsonRuizO/X

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El presidente Gustavo Petro se refirió a las declaraciones de Wilson Ruiz Orejuela, abogado que representa los intereses de Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia de la República (Dapre), las cuales surgieron luego de que la Presidencia la declarara insubsistente.

De acuerdo con el jurista, la acción adelantada por el Gobierno constituye una violación a sus derechos fundamentales y laborales, debido a que la funcionaria está cumpliendo una incapacidad médica, la cual, según precisó, fue debidamente notificada.

“La señora Angie Rodríguez fue declarada insubsistente por el presidente de la República, a pesar de que goza de estabilidad laboral reforzada, pues se encuentra incapacitada hasta el día 12 de agosto. Y esto fue informado oportunamente por la señora Angie Rodríguez al Fondo de Adaptación. Igualmente, se le informó a la ARL y también se le informó a la EPS”, precisó el abogado.

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El presidente Gustavo Petro no respaldó denuncias de Angie Rodríguez - crédito Norlys Perez/Reuters

En consecuencia, dio a conocer que instaurará una acción de tutela en contra del presidente Gustavo Petro, de la Nación y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. “Le vamos a colocar suspensión provisional o medida cautelar porque se le han transgredido los derechos fundamentales”, aclaró.

El primer mandatario, que está próximo a terminar su periodo como jefe de Estado de Colombia, reaccionó al anuncio que hizo el abogado. A través de una publicación en su cuenta de X, en el que envió un mensaje al presidente electo Abelardo de la Espriella.

“Abelardo; puede restituir a Angie, aunque, Wilson, ya ha servido a sus propósitos”, señaló el mandatario saliente en la red social.

Por otro lado, indicó que procurará no molestar a la exdirectora del Dapre, que lo señaló como responsable de afectaciones a su salud mental, y aseguró que pagará deudas monetarias que tiene con ella.

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Angie Rodríguez señaló al presidente Petro de afectar su salud mental - crédito @WilsonRuizO/X

En su publicación mencionó también su inclusión en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Oafc) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para advertir dificultades en el manejo de su economía, derivadas de esa medida.

“A Angie, porque me siento hombre digno, no la volveré a molestar con su salud, le consignaré lo que le debo de mi sueldo porque al no poder manejar mi cuenta por la OFAC la delegué a.pahar los gastos míos y de mis seres queridos, no tengo problema en publicar mis extractos como hace poco lo hice, siempre los gastos míos los he pagado con mi sueldo, como paciente tiene derechos que respeto (sic)”, señaló.

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Por otro lado, hizo cuestionamientos al abogado Wilson Ruiz relacionados con presuntos delitos electorales. Según indicó, el jurista habría incurrido en una supuesta compra de votos para las elecciones legislativas. Sin embargo, no proporcionó pruebas para sostener ese señalamiento. Se limitó a preguntar públicamente sobre su presunta responsabilidad en los hechos.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a anuncio de tutela en su contra - crédito @petrogustavo/X

“El señor, Wilson Ruiz Orejuela, tiene algo por qué responder: Le pregunto: ¿usted señor Wilson Ruiz Orejuela, excandidato poco afortunado para la elecciones a Congreso por el movimiento de la extrema derecha, no compró votos a 100.000 pesos? Le pregunto en mi derecho a la petición”, preguntó el jefe de Estado en X.

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La declaratoria de insubsistencia en contra de Angie Rodríguez surgió luego de que la funcionaria denunciara presuntas irregularidades que identificó en algunas entidades del Estado. Advirtió sobre supuestos casos de tráfico de influencias, anomalías en contrataciones e, incluso, un intento de envenenamiento.

El presidente Gustavo Petro quiere sacar a Angie Rodríguez del Fondo Adaptación, al declararla insubsistente - crédito @petrogustavo/X

El presidente Petro puso en duda las declaraciones de Rodríguez y afirmó que es una “gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio”. En sus redes publicó una incapacidad médica de Rodríguez por motivos psiquiátricos para dar peso a su comentario.