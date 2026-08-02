¿La proteína en polvo provoca problemas en el hígado? Esto pasa si tomas este suplemento

Un deportista sostiene y abre un frasco de proteína en polvo en el interior de un gimnasio moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La proteína en polvo no daña el hígado en personas sanas cuando se consume en dosis normales. El problema aparece en tres escenarios concretos: consumo excesivo, productos contaminados con metales pesados o aditivos no declarados, y personas que ya tienen una enfermedad hepática previa.

Tres batidos al día más una dieta alta en proteína animal pueden llevar el total diario muy por encima de lo que el hígado procesa sin esfuerzo. El órgano convierte el amoniaco —subproducto del metabolismo proteico— en urea para que los riñones la eliminen. Cuando la carga es crónica y excesiva, ese ciclo se sobrecarga y puede generar inflamación en las células hepáticas.

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La proteína en sí no es el problema: la dosis y la calidad del producto sí lo son

Un bote de suplemento Recover Pro sabor chocolate cremoso, junto a un shaker y toalla, en un gimnasio moderno, destacando su rol en la recuperación muscular post-entrenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una persona sana que consume un batido de proteína al día, dentro de sus requerimientos totales, no tiene evidencia en su contra. El riesgo real empieza cuando el suplemento reemplaza comidas completas en lugar de complementarlas, porque el hígado necesita vitaminas del complejo B, colina y antioxidantes que los polvos de proteína no aportan.

La calidad del producto es el otro factor que los usuarios suelen ignorar. Análisis de proteínas comerciales han encontrado cadmio, plomo, arsénico y BPA en algunas marcas, además de compuestos anabólicos no declarados en la etiqueta. Esos contaminantes tienen potencial de daño hepático independientemente de la proteína misma.

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Qué pasa dentro del hígado cuando se consume demasiada proteína

Un hombre con el hígado iluminado por dolor es atendido en una consulta médica, donde un doctor examina una imagen de ecografía y resultados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El metabolismo de la proteína genera especies reactivas de oxígeno, moléculas que dañan las células hepáticas cuando se acumulan. Una dieta equilibrada aporta antioxidantes que neutralizan ese proceso. Una dieta basada en suplementos, sin frutas ni verduras en cantidad suficiente, deja al hígado sin esa protección y favorece la inflamación y, con el tiempo, la fibrosis.

En personas sedentarias el efecto es más pronunciado. El entrenamiento de fuerza actúa como amortiguador: el músculo consume la proteína antes de que el exceso llegue al hígado en forma de carga metabólica. Quien toma dos o tres batidos al día sin entrenar está poniendo al órgano a trabajar horas extra sin ningún beneficio muscular que lo justifique.

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Quiénes sí deben tener cuidado con la proteína en polvo

Un hombre de aproximadamente 30 años realiza sentadillas con una barra sobre sus hombros, mostrando esfuerzo durante su entrenamiento en un gimnasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con enfermedad hepática preexistente —hígado graso, hepatitis crónica, cirrosis— están en una categoría distinta. Su hígado ya tiene comprometida la capacidad de procesar proteína en exceso, y agregar un suplemento sin supervisión médica puede acelerar el daño. Para este grupo, la recomendación es consultar antes de consumir cualquier suplemento proteico, sin excepción.

La proteína de origen vegetal —chícharo, arroz, cáñamo— muestra un perfil más favorable para el hígado que la de origen animal procesada, especialmente en personas con tendencia a acumular grasa hepática. No porque sea mágica, sino porque suele venir acompañada de fibra y fitoquímicos que el aislado de suero de leche no tiene.

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Las señales de alerta que no hay que ignorar

La ilustración muestra una mano que vierte proteína en una taza de café o bebida caliente, con un ordenador portátil HP y auriculares al lado, representando una pausa o un suplemento durante la jornada laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fatiga sin causa aparente, náuseas, dolor en la parte superior derecha del abdomen, orina oscura o coloración amarillenta en la piel o los ojos son señales que justifican suspender el suplemento de inmediato y consultar a un médico. Ninguno de esos síntomas es exclusivo del consumo de proteína en polvo, pero en alguien que toma dosis altas, son razón suficiente para hacer una pausa y hacerse una revisión.

El hígado tiene marcadores en sangre —transaminasas, bilirrubina, fosfatasa alcalina— que revelan si está bajo estrés antes de que aparezcan síntomas visibles. Un análisis de sangre de rutina es suficiente para saber si el suplemento está generando algún problema, y es el primer paso antes de aumentar la dosis o cambiar de producto.

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