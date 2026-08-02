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Mujer sobrevive tras lanzarse de la azotea en Metepec

Una mujer de 24 años sobrevive tras lanzarse de la azotea de una vivienda en Metepec, Estado de México

(redes sociales)

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El trabajo coordinado de los cuerpos de emergencia evitó que una tragedia ocurriera en el municipio de Metepec, Estado de México.

Lo que comenzó como un reporte ciudadano por una persona en situación de riesgo terminó convirtiéndose en una intensa movilización de policías, paramédicos y bomberos que lucharon contrarreloj para salvar una vida.

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El caso llamó la atención a nivel nacional después de que se difundieran imágenes del momento en que una mujer cayó desde la azotea de una vivienda y fue auxiliada por elementos de seguridad que se encontraban en el lugar.

Mujer sobrevive tras lanzarse de la azotea en Metepec

Los hechos ocurrieron en la colonia Izcalli Cuauhtémoc V, en Metepec, donde una mujer de 24 años se encontraba sobre la azotea de una vivienda en una aparente situación de crisis.

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De acuerdo con los reportes oficiales, una vecina realizó una llamada al sistema de emergencias 911 al percatarse del peligro, ya que la joven permanecía en la parte alta del inmueble mientras su esposo intentaba evitar que se arrojara.

Tras recibir el reporte, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Metepec, agentes de la Policía Estatal, personal de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y la Unidad de Género, quienes desplegaron un operativo para intentar poner a salvo a la mujer.

Los equipos de emergencia buscaron establecer diálogo con ella durante varios minutos para persuadirla de descender de manera segura.

Sin embargo, pese a los intentos de negociación, la mujer terminó lanzándose de espaldas desde la azotea de la vivienda.

Las imágenes difundidas posteriormente muestran cómo varios policías se encontraban posicionados en la parte inferior del domicilio y lograron amortiguar la caída, evitando que impactara directamente contra el suelo.

Aún así tuvo lesiones, pero gracias a esta rápida reacción, la mujer sobrevivió y pudo recibir atención médica inmediata.

Pese a que las autoridades amortiguaron el golpe, si tuvo lesiones.
Pese a que las autoridades amortiguaron el golpe, si tuvo lesiones.

La rápida respuesta de los cuerpos de emergencia evitó una tragedia

Una vez controlada la emergencia, paramédicos brindaron atención prehospitalaria a la mujer en el sitio y posteriormente fue trasladada a una unidad médica para una valoración más profunda y descartar lesiones de gravedad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado detalles sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias que originaron la crisis.

El caso se volvió viral en redes sociales debido a la grabación del rescate, donde puede observarse la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad y auxilio.

Diversos usuarios destacaron la actuación de los elementos que participaron en el operativo y señalaron la importancia de atender oportunamente situaciones relacionadas con la salud mental y las crisis emocionales.

Por su parte, el gobierno municipal de Metepec informó que la intervención permitió salvaguardar la integridad de la mujer y reiteró el compromiso de las corporaciones para responder de manera inmediata ante emergencias que pongan en riesgo la vida de las personas.

Asimismo, el alcalde Fernando Flores Fernández reconoció públicamente el desempeño de policías, paramédicos y rescatistas involucrados en la atención del incidente.

El rescate ocurrido en Metepec dejó en evidencia la relevancia de los protocolos de emergencia y la coordinación entre distintas instituciones cuando una persona enfrenta una situación crítica.

Aunque el episodio generó preocupación entre vecinos y usuarios de redes sociales, el desenlace fue distinto al que muchos temían gracias a la rápida actuación de los elementos de seguridad y auxilio, quienes lograron preservar la vida de la mujer y garantizar que recibiera la atención médica correspondiente.

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