Tienes golondrinas en casa y sus excrementos te molestan: esto es lo que puedes hacer

Las golondrinas alegran balcones, pero sus excrementos pueden convertirse en un dolor de cabeza. Aprende cómo prevenir la suciedad, proteger tu salud y respetar la biodiversidad, según las recomendaciones de organismos internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presencia de golondrinas y sus excrementos en viviendas genera cada año dudas entre quienes desean proteger la biodiversidad y, a la vez, se ven afectados por la suciedad que provocan estas aves.

SEO/BirdLife y la Organización Mundial de la Salud han publicado recomendaciones específicas para quienes enfrentan este problema en casa, centrando las soluciones en la prevención, la higiene y el respeto a la fauna silvestre.

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La llegada de la primavera suele marcar el inicio del ciclo reproductivo de las golondrinas, momento en el que es más habitual que construyan nidos en balcones, cornisas y fachadas.

Si tienes un nido sobre tu casa y los excrementos te causan molestias, los especialistas de SEO/BirdLife señalan que no está permitido dañar ni retirar nidos de aves insectívoras sin autorización, pues su presencia es valiosa para el entorno urbano.

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Las alternativas se basan en la convivencia: la instalación de pequeñas bandejas o baldas bajo los nidos, colocadas fuera de la época de cría y sin tocar la estructura, ayuda a reducir la caída de excrementos sobre zonas de paso o superficies de uso frecuente.

Las soluciones sencillas de este tipo pueden adaptarse a la mayoría de viviendas y no interfieren con las aves.

Recomendaciones de SEO/BirdLife y la OMS sobre limpieza y prevención

Las guías de SEO/BirdLife destacan que la clave para convivir con golondrinas está en la prevención y en la higiene periódica.

Una bandeja bajo el nido permite recoger la mayor parte de los excrementos, facilitando la limpieza y evitando manchas persistentes.

La limpieza debe realizarse con precaución: la Organización Mundial de la Salud recomienda utilizar guantes, mascarilla y agua jabonosa o desinfectante para eliminar los excrementos, humedeciendo siempre la superficie antes de retirarlos y así evitar la dispersión de partículas potencialmente contaminadas.

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Tras la limpieza, las superficies deben desinfectarse y los residuos eliminarse en bolsas cerradas.

En hogares donde residen personas inmunodeprimidas o con enfermedades respiratorias graves, la OMS aconseja que la limpieza la realice alguien sin factores de riesgo, extremando la protección personal y evitando el contacto directo con los excrementos.

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Si la acumulación es significativa y puede representar un riesgo específico para la salud, lo recomendable es consultar a las autoridades locales de salud o medio ambiente para valorar una intervención segura y autorizada.

La limpieza debe realizarse con precaución: la Organización Mundial de la Salud recomienda utilizar guantes, mascarilla y agua jabonosa o desinfectante para eliminar los excrementos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor ecológico de las golondrinas según SEO/BirdLife y la OMS

SEO/BirdLife subraya que las golondrinas, además de su función ornamental y simbólica, cumplen un papel clave en el control natural de insectos.

Su dieta diaria incluye cientos de mosquitos y moscas, lo que reduce la proliferación de plagas en entornos urbanos y beneficia directamente a quienes comparten espacio con ellas.

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La OMS coincide en que el contacto regular y no invasivo con aves silvestres representa un bajo riesgo para la población general, siempre que se mantengan prácticas de higiene adecuadas.

La presencia de nidos en viviendas y edificios es vista por los expertos como un indicador positivo de calidad ambiental.

Desde la perspectiva de la educación ambiental y la salud pública, conservar a las golondrinas y minimizar los conflictos derivados de sus excrementos es una oportunidad para aprender sobre biodiversidad y convivencia urbana.

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Alternativas para reducir molestias sin afectar a las aves

En situaciones donde la suciedad resulta especialmente molesta, SEO/BirdLife recomienda instalar bandejas o repisas bajo el nido, combinadas con una limpieza periódica.

Si aun así persisten las molestias, la sugerencia es aplicar medidas preventivas antes de la temporada reproductiva, como el uso de elementos visuales que disuadan a las golondrinas de anidar en puntos conflictivos, siempre asegurando que no se les cause daño ni se impida el acceso a los nidos ya existentes.

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En comunidades de vecinos y edificios públicos, la coordinación y la información son esenciales.

Explicar el valor ecológico de las golondrinas y la utilidad de las medidas de prevención ayuda a reducir las tensiones y a encontrar soluciones colectivas que respeten tanto la salud como el entorno.

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Guía de seguridad para limpiar excremento de golondrina en entornos domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer en casos especiales según la OMS y SEO/BirdLife

Cuando la acumulación de excrementos representa un peligro claro —por ejemplo, en presencia de personas vulnerables o en zonas donde puede haber riesgo de caídas—, la recomendación de la OMS es reforzar los protocolos de protección: humedecer bien la zona, usar equipo adecuado y eliminar los residuos de manera segura.

Solo en casos excepcionales, si la suciedad se vuelve incontrolable, puede considerarse la consulta con las autoridades ambientales para valorar posibles acciones adicionales, siempre dentro del marco legal.

Actuar de manera preventiva y responsable, siguiendo las indicaciones de SEO/BirdLife y la OMS, permite convivir con golondrinas en casa minimizando las molestias y protegiendo tanto la salud como la biodiversidad local.

La clave está en la información, la higiene y el respeto por las especies que comparten el entorno urbano.