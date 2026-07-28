Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó que la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se realice en Cali

El cambio de sede fue solicitado por el presidente electo, quien argumentó que la actividad volcánica en el suroccidente del país afecta la operación aérea y la logística necesarias para realizar el evento en Popayán - crédito Juan David Duque/REUTERS

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La Cámara de Representantes aprobó el martes 28 de julio de 2026 la proposición que autoriza la realización de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en la ciudad de Cali.

La decisión fue adoptada durante la sesión plenaria con 117 votos a favor y 7 en contra, con lo que la corporación dio vía libre al traslado de la sesión solemne del Congreso para la ceremonia prevista el próximo 7 de agosto.

La votación se produjo luego de que la plenaria rechazara una proposición presentada por integrantes del Pacto Histórico que pretendía impedir que la posesión del presidente electo se realizara fuera del Capitolio Nacional.

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Esa iniciativa fue negada con 114 votos en contra y 6 a favor, lo que permitió que posteriormente fuera discutida y aprobada la propuesta impulsada por el Movimiento Salvación Nacional para que el acto oficial tenga lugar en el Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo, de la Universidad Santiago de Cali.

La plenaria rechazó previamente la iniciativa del Pacto Histórico que buscaba impedir que la ceremonia de transmisión de mando se efectuara fuera del Congreso de la República - crédito Cámara de Representantes

El recinto fue seleccionado por sus características de infraestructura, capacidad y condiciones técnicas para albergar un evento de carácter nacional. El escenario dispone de una capacidad para 2.600 personas, distribuidas en sillas tipo cine, además de contar con platea VIP y preferencial, amplias zonas de parqueadero, sistema de sonido de última tecnología y pantallas instaladas en distintos puntos del recinto.

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El cambio de sede obedeció a una nueva solicitud del presidente electo

Inicialmente, el Senado había aprobado la semana anterior una proposición que permitía realizar la posesión presidencial en Popayán, departamento del Cauca. Sin embargo, el presidente electo solicitó posteriormente modificar esa decisión y trasladar la ceremonia a Cali.

De la Espriella explicó que desistió de realizar el acto en Popayán debido a las afectaciones derivadas de la actividad volcánica registrada en el suroccidente del país y sus efectos sobre la movilidad aérea y la logística del evento. “Las condiciones climáticas derivadas de la actividad volcánica en el suroccidente del país y las afectaciones que la caída de ceniza puede generar en la operación aérea y logística del evento me obligan a tomar una decisión responsable”, afirmó el presidente electo.

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Asimismo, señaló que “el aeropuerto Guillermo León Valencia, de Popayán, ha permanecido cerrado más de una tercera parte del tiempo en los últimos 20 días”, razón por la cual solicitó que la sesión solemne del Congreso se realizara en Cali.

El traslado de la posesión al auditorio en Cali implica movilizar a los 286 integrantes del Congreso, además de jefes de Estado, delegaciones internacionales y altos funcionarios del Estado - crédito nationalballetofkosovo/IG

Paralelamente, trascendió que dentro del Congreso también existían preocupaciones relacionadas con las condiciones de seguridad para recibir en el Cauca a los congresistas, delegaciones diplomáticas y demás invitados oficiales que asistirán a la ceremonia presidencial. Como parte de esas inquietudes, la Secretaría General del Senado solicitó al comandante general de las Fuerzas Militares un informe sobre las condiciones de seguridad en ese departamento.

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El cambio de ciudad también dejó sin efecto la posibilidad de realizar la posesión en una guarnición militar, alternativa que había sido objeto de discusión durante la semana anterior y frente a la cual distintos congresistas de varias corrientes políticas manifestaron reparos al considerar que la transmisión del mando presidencial corresponde a una ceremonia de carácter civil.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, expresó el respaldo de la administración distrital y aseguró que la ciudad está preparada para recibir la ceremonia presidencial - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Por otra parte, el traslado de la posesión presidencial requiere movilizar al Congreso en pleno para dar validez constitucional a la sesión solemne en la que el presidente presta juramento. Entre Senado y Cámara participan 286 congresistas, además de las autoridades nacionales e internacionales invitadas al evento.

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Este cambio de sede ha generado cuestionamientos debido a que la realización de la ceremonia fuera de Bogotá implicaría costos logísticos adicionales. Sin embargo, desde Cali, el alcalde Alejandro Eder expresó el respaldo de la administración distrital a la realización del acto de posesión.

“Desde nuestra ciudad estamos listos para acompañar y apoyar todo lo que sea necesario. Cali ha esperado durante muchos años una mayor presencia del Gobierno nacional, y que este acto se realice aquí ratifica su compromiso con nuestra ciudad, con el Valle del Cauca y con todo el suroccidente colombiano”, señaló el mandatario local.

Aunque la Cámara ya aprobó la proposición, el cambio definitivo de sede aún depende de la plenaria del Senado - crédito Cámara de Representantes

Aunque la Cámara de Representantes ya aprobó la proposición que autoriza realizar la posesión presidencial en Cali, la decisión aún debe ser respaldada por la plenaria del Senado para que el traslado de la sesión solemne del Congreso quede en firme. Debido al cambio de sede solicitado posteriormente por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ahora será el Senado el que deba pronunciarse sobre la nueva proposición.

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