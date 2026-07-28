“Cárteles tienen el control de México” y afectan su sistema judicial, dice subjefe de gabinete de Donald Trump

Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, acusó que los cárteles controlan territorio en México y representan una amenaza para Estados Unidos. REUTERS/Jonathan Ernst

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El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmó que el sistema judicial, político y legal de México no funciona debido al supuesto control territorial que ejercen los cárteles del narcotráfico, organizaciones a las que acusó de representar una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y de intentar desestabilizar su democracia.

Las declaraciones fueron realizadas el pasado lunes durante un evento del Departamento de Guerra de Estados Unidos, en el marco de la entrega de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana, ceremonia en la que fueron reconocidos elementos encargados de las labores de vigilancia y protección de la frontera entre ambos países.

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Durante su intervención, Miller destacó el trabajo de los agentes estadounidenses que, de acuerdo con su planteamiento, tienen como una de sus principales responsabilidades impedir que las organizaciones criminales mexicanas extiendan sus operaciones hacia territorio estadounidense.

El funcionario sostuvo que la presencia y actividad de los grupos criminales en México son, desde su perspectiva, una de las razones por las que las instituciones del país no pueden funcionar de manera adecuada.

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“Hay una razón por la que en México el sistema de justicia, el sistema político y el sistema legal no funcionan. Es porque tienen territorio controlado y ocupado por organizaciones terroristas que matan, extorsionan, secuestran o asesinan a cualquiera que se interponga en su camino”, acusó.

El gobierno de Donald Trump mantiene a los cárteles mexicanos como una de sus principales preocupaciones en materia de seguridad nacional. (Captura de pantalla)

Las afirmaciones de Miller se producen en un contexto de endurecimiento de la postura del gobierno de Donald Trump frente a los cárteles mexicanos y de una creciente presión de Washington para combatir el tráfico de drogas y las estructuras del crimen organizado que operan a ambos lados de la frontera.

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Miller equipara amenaza de cárteles con grupos terroristas

El subjefe de gabinete estadounidense insistió en que las organizaciones criminales mexicanas representan una amenaza que, según su argumento, va más allá del tráfico de drogas.

Miller señaló que los cárteles han sido designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas debido a que, desde la perspectiva de su gobierno, ponen en riesgo la vida y la seguridad de ciudadanos estadounidenses.

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En su discurso, comparó la amenaza que atribuye a estas organizaciones con la de grupos terroristas internacionales como ISIS y Al Qaeda, aunque subrayó que, a diferencia de esas organizaciones, los cárteles se encuentran geográficamente mucho más cerca del territorio estadounidense.

“No sólo exportan muerte masiva en forma de narcóticos a nuestro país, sino que también exportan sofisticadas organizaciones criminales cuyo objetivo es desestabilizar nuestra democracia y acabar con el Estado de derecho en nuestro país”, afirmó.

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Stephen Miller comparó a los cárteles mexicanos con otros grupos terroristas, como Al Qaeda. FOR EDITORIAL USE ONLY REUTERS/Department of Defense/Handout/File Photo

La declaración refleja la visión de la administración Trump sobre el crimen organizado transnacional, al que responsabiliza no sólo del tráfico de sustancias ilícitas, sino también de actividades como el lavado de dinero, la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas.

Miller sostuvo que el impacto de estas organizaciones no se limita a México, pues aseguró que sus actividades representan un riesgo directo para las instituciones estadounidenses.

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“El enemigo está a pocos metros”, afirma el funcionario

Durante el evento, el funcionario estadounidense reconoció la labor de los elementos encargados de vigilar la frontera y sostuvo que su trabajo ha permitido evitar que las organizaciones criminales consoliden una mayor presencia en Estados Unidos.

De acuerdo con Miller, la situación que atribuye a los cárteles mexicanos no ha alcanzado una dimensión similar en territorio estadounidense debido, en parte, a las acciones realizadas diariamente en la frontera.

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“Hay una razón por la que esto no ha llegado a nuestro país: la frontera que ustedes defienden cada día”, expresó ante los asistentes.

El funcionario estadounidense Stephen Miller reconoció a elementos que participan en las labores de vigilancia y seguridad de la frontera con México. REUTERS/José Luis González

El funcionario también advirtió que las autoridades estadounidenses no deben asumir que la amenaza ha sido contenida de manera definitiva y llamó a mantener los esfuerzos de seguridad.

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“El enemigo está a pocos metros de donde trabajas, y tu trabajo es impedir que se afiance en nuestro país, y lo has logrado, pero no nos dormimos en los laureles”, puntualizó.

En su mensaje, Miller retomó además palabras del secretario de Defensa, Pete Hegseth, para plantear la necesidad de mantener una estrategia permanente de vigilancia y seguridad fronteriza.

“Avanzaremos y progresaremos cada día, estableciendo una misión más elevada, un estándar más alto, un objetivo más elevado”, afirmó.

Las declaraciones colocan nuevamente a los cárteles mexicanos en el centro de la agenda de seguridad de Washington y reflejan la retórica empleada por funcionarios de la administración Trump para justificar el reforzamiento de las medidas de control fronterizo.

La postura expresada por Miller también abre un nuevo episodio de tensión en la relación bilateral, debido a la contundencia de sus señalamientos sobre las instituciones mexicanas. Sus afirmaciones sobre el supuesto control territorial de los cárteles y el funcionamiento del sistema político y judicial de México representan una crítica directa al Estado mexicano, mientras que su llamado a fortalecer la vigilancia fronteriza confirma que el combate al narcotráfico y al crimen organizado continúa como uno de los principales temas de seguridad para el gobierno estadounidense.