Colombia

Razones por las que De la Espriella cambió solicitud de posesión a Cali: mencionó la actividad volcánica en Popayán

El presidente electo afirmó que la modificación busca asegurar el normal desarrollo de la ceremonia de investidura y mantener el homenaje previsto a las Fuerzas Militares y la Policía

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El presidente electo Abelardo de la Espriella explicó por qué pidió trasladar la ceremonia de posesión de Popayán a Cali. - crédito REUTERS/Juan David Duque
El presidente electo Abelardo de la Espriella explicó por qué pidió trasladar la ceremonia de posesión de Popayán a Cali. - crédito REUTERS/Juan David Duque

La actividad volcánica registrada en el suroccidente del país llevó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, a modificar uno de los anuncios más simbólicos de su transición al poder. Durante una transmisión en vivo realizada la noche del domingo a través de sus redes sociales, confirmó que solicitó oficialmente que la ceremonia de posesión presidencial del próximo 7 de agosto se realice en Cali, en lugar de Popayán, como estaba previsto inicialmente.

La decisión, según explicó, no responde a un cambio de criterio político ni al abandono de su intención de llevar la investidura fuera de Bogotá, sino a razones relacionadas con la seguridad y la logística del evento debido a la actividad volcánica que ha afectado al departamento del Cauca durante las últimas semanas.

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La actividad volcánica fue la principal razón del cambio

Durante su intervención, De la Espriella aseguró que el fenómeno natural ha generado complicaciones que podrían poner en riesgo el desarrollo normal de la ceremonia presidencial.

“Las condiciones climáticas derivadas de la actividad volcánica en el suroccidente del país y las afectaciones que la caída de esa ceniza puede generar sobre la operación aérea y logística del evento me obligan (...) a tomar una decisión responsable”, afirmó.

El mandatario electo explicó que el cierre recurrente del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán fue uno de los factores determinantes para replantear la sede del acto protocolario.

De acuerdo con sus declaraciones, la terminal aérea ha permanecido cerrada más de una tercera parte del tiempo durante los últimos 20 días, debido a la presencia de ceniza volcánica y a las condiciones meteorológicas asociadas a la actividad natural.

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“El aeropuerto de Popayán ha permanecido cerrado más de una tercera parte del tiempo en los últimos 20 días, por cuenta, precisamente, de la actividad volcánica y la fuerza de la naturaleza. Esa fuerza es absolutamente incontrolable”, sostuvo.

No se han reportado cambios significativos en la actividad volcánica ni alertas de emergencia - crédito @sgcol / X
La caída de ceniza y las restricciones en la operación aérea de Popayán motivaron el cambio de sede solicitado por el mandatario electo. - crédito @sgcol / X

Pidió a la Cámara que la posesión sea en Cali

Con ese panorama, el presidente electo informó que solicitó formalmente a la Cámara de Representantes, corporación que aún debe definir la sesión plenaria de posesión, que la ceremonia se traslade a la capital del Valle del Cauca.

“Le solicito respetuosamente a la Honorable Cámara de Representantes (...) que convoque la sesión del 7 de agosto en la ciudad de Cali”, expresó.

Según explicó, la capital vallecaucana ofrece mejores condiciones logísticas y de conectividad, lo que permitiría desarrollar un evento sin contratiempos para las autoridades nacionales, las delegaciones internacionales y los invitados especiales.

El mandatario insistió en que la prioridad es garantizar una ceremonia segura, organizada y acorde con la importancia institucional que representa el cambio de mando presidencial.

“Es una decisión que me permite garantizar las condiciones necesarias para que haya un acto de posesión seguro, organizado y a la altura del significado que representa para Colombia”, afirmó.

La Cámara de Representantes deberá definir si aprueba la solicitud para que la posesión presidencial se realice en Cali. - crédito Ministerio del Interior
La Cámara de Representantes deberá definir si aprueba la solicitud para que la posesión presidencial se realice en Cali. - crédito Ministerio del Interior

Aseguró que mantiene su compromiso con el suroccidente

Aunque el escenario cambiaría de ciudad, De la Espriella enfatizó que mantiene intacto su compromiso de realizar la posesión en el suroccidente colombiano, tal como lo prometió durante la campaña presidencial.

Recordó que originalmente había escogido a Popayán como sede del evento y agradeció al Senado por haber respaldado esa solicitud.

Sin embargo, aseguró que las circunstancias actuales obligan a privilegiar la seguridad sobre cualquier otra consideración.

Asimismo, señaló que el traslado a Cali no modifica el mensaje político que pretende enviar desde el inicio de su administración, enfocado en fortalecer la presencia institucional en una de las regiones más golpeadas por la violencia.

“Quiero hacerlo precisamente en esa región del país porque es una región que ha sufrido, como pocas, los embates del narcoterrorismo y que hoy merece sentir, desde el primer día de este gobierno, la presencia firme y decidida del Estado”, manifestó.

El primer Consejo de Seguridad será en la Base Marco Fidel Suárez

Como parte de esa estrategia, el presidente electo anunció que, una vez sea investido, encabezará el primer Consejo de Seguridad de su gobierno en la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali.

Según indicó, escogió esa instalación militar porque representa un punto estratégico para las operaciones de seguridad en el suroccidente del país.

“Tan pronto sea investido como presidente de la República, el primer Consejo de Seguridad de mi gobierno se realizará en la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en la ciudad de Cali”, afirmó.

Añadió que ese encuentro enviará un mensaje sobre las prioridades de su administración.

“Ese será el primer mensaje de la Patria Milagro. Este gobierno estará donde más lo necesita Colombia y la seguridad volverá a ser la prioridad nacional”, puntualizó.

La Base Aérea Marco Fidel Suárez, ubicada en Cali, será la sede del primer Consejo de Seguridad del gobierno de Abelardo De la Espriella, según anunció el presidente electo. - crédito Escuela Militar de Aviación
La Base Aérea Marco Fidel Suárez, ubicada en Cali, será la sede del primer Consejo de Seguridad del gobierno de Abelardo De la Espriella, según anunció el presidente electo. - crédito Escuela Militar de Aviación

La decisión queda en manos del Congreso

Aunque De la Espriella hizo pública su solicitud, la decisión definitiva dependerá del Congreso de la República, en particular de la Cámara de Representantes, que deberá definir el lugar donde se llevará a cabo la sesión solemne del próximo 7 de agosto.

El presidente electo pidió a los congresistas tener en cuenta las circunstancias excepcionales derivadas de la actividad volcánica, insistiendo en que el cambio responde exclusivamente a criterios técnicos y de seguridad.

De concretarse la modificación, Cali sería el escenario de la primera posesión presidencial realizada en la ciudad, manteniendo el objetivo del presidente electo de descentralizar este acto protocolario y de enviar un mensaje de respaldo institucional al suroccidente colombiano.

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