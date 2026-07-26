Receta: así puede hacer en casa un flan de queso sin utilizar el horno

Un clásico de las sobremesas colombianas, el flan de queso sin horno conquista por su textura suave y cremosa - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién no ha sentido antojo de un postre suave y cremoso en una tarde calurosa? El flan de queso sin horno es una de esas recetas que conquistan por su textura delicada, su sabor envolvente y, sobre todo, por lo fácil que es prepararlo en casa.

Este postre, perfecto para compartir en familia o sorprender a los amigos, logra ese equilibrio entre lo tradicional y lo práctico, ideal para quienes buscan algo especial sin complicarse en la cocina.

En Colombia, los postres fríos y cremosos tienen un lugar especial, en regiones donde el calor invita a buscar preparaciones frescas y sencillas. Aunque el flan tradicional requiere cocción en baño María y horno, esta versión sin horno se ha popularizado en muchos hogares por su practicidad y sabor.

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Preparar este postre en casa permite disfrutar de una receta tradicional con ingredientes sencillos y al alcance de todos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta se inspira en métodos rápidos y accesibles, usando ingredientes que encuentras en cualquier tienda de barrio y logrando un resultado digno de cualquier celebración.

Receta de flan de queso sin horno

El flan de queso sin horno se caracteriza por ser un postre compacto, suave y cremoso, cuya base es el queso crema, la leche condensada y la leche evaporada.

La técnica principal consiste en hidratar gelatina sin sabor, mezclarla con los ingredientes licuados, para luego refrigerar y obtener la textura firme y sedosa. El toque de caramelo casero aporta ese sabor inconfundible y un acabado brillante que invita a probarlo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 3 horas (incluye refrigeración)

Preparación: 20 minutos

Refrigeración: 2 horas 40 minutos

La combinación de queso crema y caramelo casero logra un equilibrio perfecto entre sabor y practicidad - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

200g de queso crema (a temperatura ambiente) 1 lata de leche condensada (397g) 1 lata de leche evaporada (360ml) 2 sobres de gelatina sin sabor (14g en total) 1 taza de agua (para hidratar la gelatina) 1 cucharada de esencia de vainilla 100g de azúcar (para el caramelo) 2 cucharadas de agua (para el caramelo)

Cómo hacer flan de queso sin horno, paso a paso

Prepara el caramelo: En una sartén pequeña, mezcla los 100g de azúcar con las 2 cucharadas de agua. Lleva a fuego medio, sin revolver, hasta que tome un tono dorado claro. Cuando esté listo, retira del fuego y vierte rápidamente en la base del molde, girando para cubrir bien el fondo. Consejo técnico: No dejes que el caramelo se queme, solo debe tomar color ámbar. Hidrata la gelatina: En un recipiente, mezcla los 2 sobres de gelatina sin sabor con 1 taza de agua fría. Revuelve y deja reposar 5 minutos para que se hidrate bien. Derrite la gelatina: Lleva la gelatina hidratada al microondas por 30 segundos o caliéntala en baño María solo hasta que se disuelva completamente. No la hiervas. Licúa la mezcla principal: En la licuadora, agrega el queso crema, la leche condensada, la leche evaporada y la esencia de vainilla. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Consejo técnico: El queso debe estar a temperatura ambiente para evitar grumos.5. Agrega la gelatina: Con la licuadora en marcha, añade poco a poco la gelatina ya disuelta. Esto asegura que quede bien incorporada y la mezcla adquiera la textura deseada. Vierte al molde: Con cuidado, vierte la mezcla licuada sobre el caramelo endurecido en el molde. Golpea suavemente el molde sobre la mesa para eliminar burbujas de aire. Refrigera: Lleva a la nevera por al menos 2 horas 40 minutos, o hasta que esté completamente firme. Consejo técnico: No intentes desmoldar si no está bien cuajado, ya que se puede romper. Desmolda y sirve: Pasa un cuchillo por los bordes del molde, coloca un plato grande encima y voltea de un solo movimiento. El caramelo caerá sobre el flan, dándole ese toque brillante y apetitoso.

El flan de queso sin horno se mantiene fresco varios días en la nevera, ideal para anticipar celebraciones o disfrutar en cualquier momento - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de flan de queso sin horno rinde aproximadamente 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 270 kcal

Proteína: 6g

Grasas: 10g

Carbohidratos: 38g

Azúcares: 32g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar el flan de queso sin horno hasta 4 días en la nevera, bien tapado para evitar que absorba olores. No se recomienda congelar, ya que la textura puede volverse granulada.

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