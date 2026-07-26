Desarticulada estructura criminal ligada a extorsiones en el sur de Huila

Golpe a las disidencias de las Farc, cayeron supuestos responsables de extorsiones en el sur de Huila - crédito @DirectorPolicia/X

En una acción coordinada entre la Policía Nacional y el Ejército de Colombia, fuerzas oficiales llevaron a cabo en Suaza (Huila) la detención de tres supuestos integrantes de una estructura criminal vinculada a las disidencias de las Farc, incluyendo al presunto líder de las redes de apoyo y principal responsable de las extorsiones dirigidas hacia los sectores económicos locales.

El propio director de la policía, General William Oswaldo Rincón Zambrano, informó el resultado mediante su cuenta oficial en la red social X, donde destacó la importancia de la operación: “Capturados extorsionistas de las ‘Farc’”.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, el operativo conjunto permitió incautar cuatro fusiles, nueve proveedores, 225 cartuchos, material de intendencia y propaganda alusiva a la organización delictiva.

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Las autoridades consideraron que este golpe representó un avance para la seguridad en la zona sur de Huila y limitó la capacidad de acción de los grupos armados ilegales.

Policía y Ejército capturaron a tres presuntos cabecillas extorsionistas de las disidencias de las Farc en Huila - crédito @DirectorPolicia/X

Las autoridades señalaron que los presuntos cabecillas capturados coordinaban las actividades de presión económica contra los habitantes y gestionaban recursos para fortalecer las acciones criminales. La operación se desarrolló sin que se reportaran enfrentamientos ni heridos entre las fuerzas de seguridad y los miembros de la organización.

La Policía Nacional y el Ejército de Colombia reiteraron su compromiso de trabajar en conjunto para combatir a las disidencias armadas y proteger a la población civil.

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Fuentes oficiales subrayaron que la incautación de armamento y material propagandístico afectó de manera directa la capacidad operativa de las estructuras ilegales.

“Este resultado fortalece la seguridad del sur del Huila y afecta las capacidades delictivas de este grupo terrorista”, precisó el general Rincón Zambrano en su declaración pública.

Los detenidos serán puestos a disposición de la justicia para responder por los delitos relacionados con extorsión. El general Rincón Zambrano aseguró que la labor de la fuerza pública se mantiene firme: “Somos la Policía de los colombianos”, expresó el oficial a través de sus redes sociales.

Fuerzas oficiales arrestaron a tres integrantes de grupo disidente de las Farc - crédito @DirectorPolicia/X

Capturaron en Cauca a alias El Indio, presunto cabecilla de red de apoyo a disidencias de las Farc

En el departamento de Cauca, las autoridades de Colombia lograron la detención de alias El Indio, señalado como cabecilla de una Red de Apoyo al Terrorismo asociada a las disidencias armadas de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

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La operación, desarrollada con el respaldo del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, responde a una orden judicial por concierto para delinquir agravado. Los investigadores atribuyeron al detenido una trayectoria delictiva de aproximadamente seis años colaborando con los frentes Dagoberto Ramos y Carlos Patiño.

Según el comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Gerson Bedoya Piraquive, el capturado habría coordinado acciones de inteligencia dirigidas a identificar desplazamientos de las fuerzas oficiales, liderado extorsiones a comerciantes y empresarios, y participado en la planeación de homicidios en la región.

“El detenido tenía bajo su responsabilidad la ejecución de estrategias de intimidación en sectores de Popayán, donde instaló pasacalles con mensajes amenazantes para fortalecer el control territorial de las estructuras armadas ilegales”, detalló el oficial.

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Imagen de referencia - Alias El Indio, acusado de liderar intimidaciones y extorsiones, fue detenido en operativo conjunto en Cauca - crédito Colprensa

El historial de alias El Indio incluye un sometimiento a la justicia en 2023. No obstante, según las autoridades, reincidió en actividades ilícitas y se le vincula con la planeación de un atentado frustrado contra la Estación de Policía de Silvia en 2025. La reacción oportuna y el trabajo articulado de los cuerpos de inteligencia impidieron el ataque, cuyo propósito era aumentar la presión sobre la fuerza pública en Cauca.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron seis teléfonos móviles que serán analizados para obtener información relevante sobre la estructura criminal y sus posibles conexiones con otros integrantes de las disidencias.

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Estos dispositivos se consideran elementos clave para robustecer la investigación judicial y esclarecer otros hechos delictivos atribuidos al capturado.

Por último, el coronel Bedoya Piraquive sostuvo que la captura de alias El Indio representa “un golpe a la coordinación de actividades criminales y a las estrategias de intimidación que afectan la seguridad regional”.