Licenciatura gratis y 100% en línea: requisitos para tramitar tu registro a la UnADM este mes

Los aspirantes seleccionados obtendrán licencia de paquetería Office, seguro de salud y correo institucional, de acuerdo con la UnADM. (YouTube/@CanalUnADM)

La Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) abrió este 20 de julio el registro de su Convocatoria 2026.

Cualquier persona con nacionalidad mexicana y certificado de bachillerato puede solicitar un lugar en alguna de las 23 licenciaturas gratuitas y 100% en línea que ofrece la institución, dependiente de la SEP.

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El proceso no requiere examen de admisión. El registro cierra el 2 de agosto a las 11:55 de la noche.

La UnADM pone a disposición 20 mil 40 espacios distribuidos para este registro.

La Universidad Abierta y a Distancia de México anuncia su Convocatoria 2026, ofreciendo 20,040 lugares para licenciaturas gratuitas y en línea, cuyo registro cierra el 2 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al ser un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, no requiere Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios; sus títulos tienen validez oficial plena sin costo de colegiatura.

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Cómo iniciar el registro: tres documentos y un portal oficial

Para iniciar el registro a la UnADM se debe obtener el folio de aspirante; para ello, el interesado debe ingresar al Sistema Integral de Gestión Escolar en sige.unadmexico.mx.

La UnADM es una universidad pública federal dependiente de la SEP que ofrece licenciaturas 100% en línea y sin costo de colegiatura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro del sistema, el interesado debe cargar tres documentos: la CURP certificada con la leyenda “verificada por el Registro Civil” o CURP biométrica, el certificado total de bachillerato y una constancia que acredite haber aprobado un curso en línea.

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La constancia busca acreditar que el interesado tenga el conocimiento y habilidades digitales básicas, necesarias para cursar la licenciatura en línea.

La modalidad a distancia de la UnADM permite estudiar desde cualquier lugar del país sin horarios fijos de clase presencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa constancia puede obtenerse en tres plataformas del gobierno federal: Saberes MX, Cursos @prendeMX o los cursos autogestivos de la propia UnADM.

Las licenciaturas en Seguridad Pública y Enseñanza de la Matemática tienen requisitos laborales adicionales especificados en la convocatoria oficial, la cual puede consultarse en https://www.unadmexico.mx/convocatoria2026/ .

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El proceso de admisión a la UnADM no incluye examen único; la selección se basa en el porcentaje obtenido al completar las cuatro fases del proceso de admisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se necesita examen de admisión para entrar a la UnADM

La selección no opera con un examen único como el de otras universidades públicas.

El ingreso se determina con base en el porcentaje obtenido al completar satisfactoriamente las cuatro fases del proceso: folio y carga de documentos, encuesta de aspirantes, cuestionario de habilidades y curso de ingreso.

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La oferta académica de la UnADM abarca tres grandes divisiones: Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias Exactas e Ingeniería, y Ciencias de la Salud. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Quien no concluya alguna fase queda fuera del proceso, de acuerdo con el portal oficial de la Universidad.

Para ser seleccionado se necesita cumplir con las 4 etapas del proceso

Una vez obtenido el folio, el proceso continúa con tres etapas adicionales. Del 10 al 16 de agosto, los aspirantes deben responder la Encuesta de Aspirantes dentro del mismo portal.

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La infografía detalla las cuatro etapas y sus plazos del proceso de admisión para la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), según Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del 24 de agosto al 6 de septiembre se habilita el Cuestionario Único de Habilidades, para el que se dispone de un máximo de cuatro horas y media.

La última etapa es el Curso de Ingreso, disponible del 28 de septiembre al 18 de octubre. La UnADM precisó que no habrá prórrogas para concluirlo.

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La lista de aspirantes aceptados se publican el 9 de noviembre de 2026

Los resultados se publican el 9 de noviembre de 2026 a partir de las 9:00 de la mañana en el portal oficial.

Quienes resulten seleccionados iniciarán un curso propedéutico el 4 de enero de 2027; el semestre arranca formalmente el 11 de enero de 2027.

El semestre en la UnADM arranca el 11 de enero de 2027; antes, los seleccionados deben cursar un propedéutico a partir del 4 de enero. (Imagen Ilustrativa UnADM)

La universidad advierte que no cobra por el ingreso y no opera con gestores externos.

Cualquier oferta de pago para apartar lugar o gestionar el trámite es señal de fraude. El trámite completo se realiza únicamente en unadmexico.mx/convocatoria2026.

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Los folios de aspirantes aceptados se publicarán el 9 de noviembre de 2026 a partir de las 9:00 de la mañana en el portal oficial de la UnADM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lista de licenciaturas de áreas sociales para este ciclo escolar

La oferta académica se organiza en tres divisiones del conocimiento.

La primera, Ciencias Sociales y Administrativas, concentra carreras en áreas de gestión, derecho y administración pública.

El Cuestionario Único de Habilidades, tercera fase del proceso, tiene un tiempo máximo de resolución de cuatro horas y media. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre ellas se encuentran: Administración de Empresas Turísticas, Desarrollo Comunitario, Mercadotecnia Internacional, Administración y Gestión Pública, Gestión Territorial y Políticas y Proyectos Sociales.

También están disponibles Contaduría y Finanzas Públicas, Gestión y Administración de PyME, Seguridad Pública y Derecho.

La División de Ciencias Sociales y Administrativas es la más amplia de la UnADM, con 10 licenciaturas que van desde Derecho hasta Mercadotecnia Internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Carreras universitarias en áreas de salud, ciencias exactas y tecnología

La segunda división, Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología, agrupa programas orientados al desarrollo tecnológico e industrial.

Las opciones disponibles son: Ingeniería en Desarrollo de Software, Ingeniería en Logística y Transporte, Ingeniería en Telemática, Gestión Industrial, Enseñanza de la Matemática y Matemáticas.

Las licenciaturas en Seguridad Pública y Enseñanza de la Matemática tienen requisitos laborales adicionales especificados en la convocatoria oficial de la UnADM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera rama, Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales, reúne carreras vinculadas a la salud, el medio ambiente y la biotecnología.

Las licenciaturas que ofrece la institución son: Ingeniería en Biotecnología, Tecnología Ambiental, Ingeniería en Energías Renovables, Gerencia de Servicios de Salud, Nutrición Aplicada, Promoción y Educación para la Salud y Seguridad Alimentaria.