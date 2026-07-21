Colombia

Amaranta Hank, exactriz de cine para adultos, se posesionó como senadora, planteando agenda para regular la equidad de género y el trabajo sexual

La nueva legisladora del Pacto Histórico asumió su banca con un mensaje de cambio para Norte de Santander y buscando promover proyectos enfocados en derechos humanos

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Amaranta Hank, candidata al Senado, habló sobre el trato condescendiente que sufren las mujeres dentro del Congreso - crédito @amaranta.hankx/Isntagram
Amaranta Hank debutó en el Senado de Colombia y prioriza los derechos humanos en su agenda - crédito @amaranta.hankx/Isntagram

Por primera vez, Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank, exactriz de cine para adultos, ocupa un escaño en el Senado de Colombia representando al Pacto Histórico.

El inicio de su gestión se caracteriza por la promesa de impulsar proyectos de ley orientados a la reparación de víctimas, la regulación del trabajo sexual y la protección de derechos humanos, en un contexto marcado por divisiones políticas y desafíos de gobernabilidad.

Durante la apertura del nuevo periodo legislativo, Omaña apareció en el Capitolio portando un chal alusivo al templo histórico de Villa del Rosario (Norte de Santander), símbolo que eligió para resaltar el origen de la primera Constitución de la Gran Colombia y la abolición de la esclavitud.

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En palabras de la legisladora, este gesto busca reafirmar su vínculo con las raíces culturales de Norte de Santander. “Hoy estamos celebrando que por primera vez una mujer de Villa del Rosario está llegando acá”, expresó Omaña al dirigirse a los medios.

Amaranta Hank reveló que un episodio en 2019 la llevó a alejarse del cine para adultos - crédito @amaranta.hankx/Instagram
Amaranta Hank asumió como senadora y propone transformar la política de Norte de Santander - crédito @amaranta.hankx/Instagram

La nueva senadora, quien se dio a conocer en el ámbito público como exactriz de cine para adultos, subrayó que su llegada al Congreso tiene por objetivo liderar un cambio en la política tradicional del departamento.

“Podemos buscar una forma diferente de hacer política”, sostuvo en su declaración, y agregó que el enfoque de su bancada será la defensa de los intereses colectivos sobre los personales.

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Alejandra Omaña remarcó entre sus prioridades la presentación de un proyecto para que Cúcuta sea declarada distrito fronterizo, comercial e histórico. Esta iniciativa, explicó, será radicada junto con otras propuestas del Pacto Histórico desde los primeros días de la legislatura.

La senadora confirmó que la bancada trabajará en conjunto para que el enfoque en derechos humanos y reparación ante violencias de género permanezca en el centro de la agenda parlamentaria.

Consultada sobre la relación con otros legisladores de Norte de Santander, Omaña reconoció diferencias políticas dentro de la delegación regional, aunque aseguró que existe disposición para coordinar acciones a favor del departamento. “Vamos a revisar cuáles son las acciones que podemos priorizar y dejar a un lado los intereses personales”, afirmó la congresista.

Un tuitero la señala de trasteo de votos - crédito @AmarantaHankTw/X
Amaranta Hank impulsa proyectos de reparación de víctimas desde el Congreso - crédito @AmarantaHankTw/X

La legisladora anticipó que su presencia en la Comisión Segunda, encargada de temas de relaciones internacionales, fronteras y fuerza pública, le permitirá ejercer un control político sobre el Ministerio de Defensa y velar por el cumplimiento de los acuerdos de paz.

Omaña señaló: “Vamos a hacer un control político muy fuerte al Ministerio de Defensa y revisar que los acuerdos de paz se cumplan”.

El contexto político actual, según la senadora, presenta retos especiales para la oposición. Omaña declaró que el voto de su bancada para la presidencia del Senado dependió de las garantías que ofrecieron a los sectores contrarios al nuevo gobierno.

“El gobierno entrante de extrema derecha ha hablado de destripar a la izquierda y ya está haciendo trizas, a través de sus comunicados, la paz”, aseguró. Ante este escenario, la parlamentaria manifestó que, si resulta necesario, recurrirán a instancias internacionales y contarán con el respaldo del pueblo en defensa del proyecto de cambio encabezado por Gustavo Petro.

Amaranta Hank - crédito @AmarantaHankTw/X
Amaranta Hank llegó al Capitolio y anunció reformas para Cúcuta y defensa de la oposición - crédito @AmarantaHankTw/X

El mensaje de Omaña para los ciudadanos de Norte de Santander incluyó un llamado a la participación y la vigilancia ciudadana sobre las tareas del Congreso. “Ustedes pueden hacer un control político desde su propia opinión, desde su veeduría”, instó la senadora, quien afirmó en que la transformación política del departamento es posible con el acompañamiento social.

El ascenso de Alejandra Omaña al Senado, tras una carrera pública marcada por la controversia y la ruptura de estereotipos, representa un hecho inédito dentro del legislativo colombiano.

La propia Omaña reconoció el simbolismo de su llegada al Capitolio, e insistió en que la inclusión y la defensa de los derechos de las mujeres se mantendrán como ejes de su trabajo legislativo.

La agenda de la nueva senadora incluyó propuestas vinculadas al desarrollo regional, la protección de víctimas y la equidad de género, en un periodo en el que la polarización y las demandas sociales exigen respuestas concretas desde el Congreso. “Sabemos que esa transformación se va a lograr en el departamento”, concluyó Omaña.

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