Colombia

Gustavo Petro sacó pecho por encuesta donde supera el 50% de aprobación: “Me retiro agradecido y reconocido”

Según el sondeo publicado por Celag Data, el mandatario colombiano solo es superado por Andrés Manuel López Obrador de México con una favorabilidad superior al finalizar su mandato presidencial

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- crédito Ovidio González/Presidencia
El presidente Gustavo Petro logra un 54,8% de aprobación en la gestión general de su gobierno, según datos de Celag Data de mayo 2026 - crédito Ovidio González/Presidencia

A falta de 80 días para que culmine su mandato, el presidente de Colombia Gustavo Petro Urrego cuenta con más del 50% de percepción ciudadana positiva.

Así lo reveló una encuesta realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), divulgada el lunes 18 de mayo de 2026.

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Según el sondeo realizado por la organización regional, el mandatario registró una imagen positiva de 50,3% y una negativa de 43,7%, mientras que el 4,4% respondió NS/NC.

La última encuesta de CELAG Data muestra que Gustavo Petro supera por primera vez el 50% de aprobación entre los colombianos - crédito Celag Data/X
La última encuesta de CELAG Data muestra que Gustavo Petro supera por primera vez el 50% de aprobación entre los colombianos - crédito Celag Data/X

Al desglosar la evaluación, la gestión general del gobierno obtiene resultados aún más altos, con un 54,8% de aprobación, frente a un 43,8% de desaprobación.

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La gráfica muestra que el gobierno de Petro inició una tendencia de mejora sostenida a partir de septiembre de 2024, tras tocar su punto más bajo de aprobación. Desde entonces, los indicadores ascendieron de forma continua hasta alcanzar los puntos porcentuales mencionados.

La gestión económica de Gustavo Petro recibe respaldo mayoritario, alcanzando el 53% de aprobación ciudadana en el sondeo de CELAG Data - crédito Celag Data/X
La gestión económica de Gustavo Petro recibe respaldo mayoritario, alcanzando el 53% de aprobación ciudadana en el sondeo de CELAG Data - crédito Celag Data/X

Reacción de Petro

En una publicación hecha en su cuenta de X, el mandatario nacional celebró los resultados y agradeció a la ciudadanía por respaldar su gestión desde su llegada a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022.

Le agradezco al pueblo colombiano, a punto de alcanzar el final de mi mandato, que la gestión de mi gobierno sea evaluada favorablemente por el 55% de la población”, escribió el jefe de Estado colombiano en la red social.

Así mismo, hizo una comparación con algunos exmandatarios de la región al momento de finalizar su mandato presidencial. “Solo (Andrés Manuel) López Obrador (de México) ha superado ese porcentaje al final de su gobierno”, complementó.

A pesar de presiones internas y externas, como la lista Clinton y las amenazas de Trump, Petro refuerza su imagen pública en 2026 - crédito Celag Data/X
A pesar de presiones internas y externas, como la lista Clinton y las amenazas de Trump, Petro refuerza su imagen pública en 2026 - crédito Celag Data/X

Por último, el presidente colombiano consideró este resultado como una parte de su balance al final de su etapa presidencial e instó a la ciudadanía para mantener su proyecto de cara a la contienda electoral.

Me retiro agradecido y reconocido. Hay que profundizar y continuar el proyecto humano y progresista que hemos desarrollado”, concluyó.

Además de Petro, el exsenador Gustavo Bolívar también destacó los resultados del sondeo, recordando que el mandatario ha enfrentado varias polémicas durante su gestión.

Gustavo Bolívar también celebró encuesta de favorabilidad de Gustavo Petro - crédito Celag Data/X
Gustavo Bolívar también celebró encuesta de favorabilidad de Gustavo Petro - crédito Celag Data/X

“El Pte. Gustavo Petro fue elegido con el 50,6% de los votos. Hoy, después de 46 meses de gobierno y miles y miles de fake news y de noticias y columnas de opinión negativas tiene 50,3% de aceptación. El pueblo no es tonto. El bienestar no se mide en veneno sino en poder adquisitivo y obras”, afirmó el exdirector de Prosperidad Social.

Así está Petro frente a los mandatarios de la región, según CB Global Data

La más reciente medición de la consultora internacional CB Global Data situó a Gustavo Petro en una posición intermedia dentro del ranking de presidentes latinoamericanos, en un contexto marcado por la ventaja de otros líderes regionales y a pocas semanas de las elecciones en Colombia.

El mandatario colombiano recibe una imagen favorable que se ubica muy por debajo de las cifras alcanzadas por Claudia Sheinbaum (México) y Nayib Bukele (El Salvador), que encabezan la lista con los mayores índices de aprobación ciudadana, un escenario que refleja el terreno político en América Latina en mayo de 2026.

Mientras Sheinbaum y Bukele consolidan respaldos del 67,8% y 67,5%, el mandatario colombiano solo cuenta con un 40% de aprobación, mientras que un 56,5% expresa su desacuerdo ante la gestión del presidente sudamericano.

Ranking - crédito CB Global Data
El ranking latinoamericano de CB Global Data ubica a Gustavo Petro en una posición intermedia de aprobación presidencial en mayo de 2026 - crédito CB Global Data

El sondeo de CB Global Data correspondiente a mayo de 2026 detalló que el 12,6% de consultados calificó la administración de Gustavo Petro como “buena”, mientras el 27,4% la consideró “muy buena”. Bajo la misma metodología, el estudio detectó que el 25% de los encuestados estimó la gestión de Petro como “mala”, con un 31,5% que la catalogó de “muy mala”.

Al responder la pregunta central sobre la posición de Gustavo Petro frente a otros mandatarios en mayo de 2026, los datos de CB Global Data revelan que Petro conserva una franja de apoyo intermedia, con oscilaciones menores respecto a meses anteriores, pero sin modificarse el patrón: no se ubica entre los jefes de Estado con mejores ni peores índices de aprobación.

Gustavo Petro - crédito CB Global Data
Gustavo Petro alcanza una imagen positiva del 40% y una desaprobación del 56,5% entre los encuestados en Colombia - crédito CB Global Data

El informe de mayo situó a Claudia Sheinbaum, de México, en el primer lugar del ranking con 67,8% de imagen positiva, seguida de Nayib Bukele, de El Salvador, con 67,5%. El tercer puesto correspondió a Luis Abinader, de República Dominicana, con 60,2% de aprobación, respectivamente.

Al otro extremo, el presidente de Perú, José María Balcázar, figuró último con solo 20,5% de valoraciones favorables. Le acompañaron en la franja más baja Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 24,1%, y Javier Milei, de Argentina, con 34,8%.

En el desglose publicado por CB Global Data también se destaca a Daniel Noboa, de Ecuador, quien lideró el crecimiento mensual de imagen positiva con un alza de 3,7 puntos porcentuales, mientras Delcy Rodríguez experimentó la mayor disminución, perdiendo 3,4 puntos en comparación con la medición anterior.

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