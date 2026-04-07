Por qué la isla de Kharg está en la mira de todos

Isla de Kharg, corazón del petróleo y gas de Irán

La isla de Kharg emerge como un punto decisivo en la actual crisis del Medio Oriente, al manejar alrededor del 90% de las exportaciones de crudo de Irán y considerarse la mayor vulnerabilidad energética del régimen iraní. La creciente inestabilidad ha impulsado tanto a Estados Unidos como a Israel a revisar su postura sobre la posibilidad de una incursión sobre este enclave, en medio del impacto que la guerra ya ha tenido en los precios del petróleo y la seguridad regional.

Este martes, bombardeos sobre los sitios militares que allí se erigen fueron reportados por medios estatales iraníes.

Según expertos, cualquier ofensiva contra la isla de Kharg no solo paralizaría la capacidad exportadora de Irán, sino que podría provocar mayores represalias en el Estrecho de Ormuz, un corredor estratégico por el que circula cerca del 20% del petróleo crudo y gas natural licuado mundial.

El papel de Kharg en la economía iraní

La isla, situada a solo 30 kilómetros del continente iraní y de tamaño comparable a un tercio de Manhattan, es la piedra angular de la economía de Irán y principal fuente de ingresos de la Guardia Revolucionaria Iraní, destaca la nota de JP Morgan. Pese a que Irán intentó reducir esta dependencia inaugurando en 2021 la terminal Jask fuera del punto de estrangulamiento del Golfo de Omán, Kharg se mantiene como una vulnerabilidad crítica.

ARCHIVO: Una imagen satelital muestra una terminal petrolera en la isla de Kharg, Irán, el 25 de febrero de 2026 (Reuters)

Los antecedentes históricos sitúan la relevancia estratégica del enclave desde la expansión petrolera iraní en las décadas de 1960 y 1970, cuando la escasa profundidad de la costa limitaba la operación de superpetroleros. Pese a ello, hasta hoy la isla había escapado a los principales embates, aunque otros activos energéticos de la región han sido objeto de ataques que han llegado a paralizar el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz.

El debate sobre una posible intervención

Funcionarios de la administración Trump reconocieron a Axios que “capturar Kharg está sobre la mesa”, en tanto persistiera el conflicto en la región. Expresiones desde Washington recuerdan que la discusión sobre la toma de la isla se remonta a la crisis de los rehenes de 1979, en los albores de la república islámica.

Farzin Nadimi, investigador principal del Washington Institute for Near East Policy, advirtió a AFP que apoderarse de Kharg sería “una jugada muy arriesgada”, ya que Irán no solo dispone de alternativas logísticas en tiempos de guerra, sino que podría causar estragos a la infraestructura de petróleo y gas de los países vecinos “mucho más rápidamente”. Nadimi subrayó la dificultad de ejecutar una operación militar en Kharg debido a su densa concentración de instalaciones, oleoductos y tanques de almacenamiento.

FOTO DE ARCHIVO: Una antorcha de gas en una plataforma de producción de petróleo junto a una bandera iraní en el Golfo el 25 de julio de 2005. REUTERS/Raheb Homavandi/

En el plano político, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, instó a la destrucción total de los campos petrolíferos y la industria energética de Irán en la isla. “Israel necesita destruir todos los campos petrolíferos y la industria energética de Irán en la isla de Kharg; eso es lo que aplastará la economía de Irán y derribará al régimen”, dijo.

Kharg concentra infraestructura petrolera que permite almacenar hasta 30 millones de barriles y actualmente mantiene unos 18 millones de barriles de crudo, según datos de Kpler citados por Reuters. Este enclave es señalado por funcionarios estadounidenses como el “nexo” principal para el suministro iraní de petróleo.

La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) ha indicado que, aunque existen rutas alternativas de exportación que sortean el estrecho de Ormuz, como el terminal petrolero de Jask inaugurado en 2021, estas opciones son limitadas y no han sido probadas a gran escala.

Un documento desclasificado de la CIA de 1984, publicado en línea, describe las instalaciones petroleras en Kharg como “las más vitales del sistema petrolero iraní”, subrayando que su funcionamiento continuo es esencial para la salud económica del país. Además, la geografía de la isla, con muelles que permiten la llegada de superpetroleros, refuerza su papel clave en la exportación de crudo.