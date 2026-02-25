Por qué ocurren los deslizamientos de tierra, una amenaza para ciudades y paisajes en todo el mundo

Acumulación de tierra y rocas en una carretera tras un deslizamiento en una zona rural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un deslizamiento de tierra ocurre cuando una masa de rocas, tierra o escombros se desplaza por una pendiente. El evento puede desarrollarse de forma repentina o a lo largo de varios días, dependiendo de las condiciones del terreno y los factores externos. El fenómeno implica la pérdida de estabilidad de una ladera, lo que moviliza grandes volúmenes de material hacia zonas más bajas. Estos movimientos afectan regiones de todo el mundo y ponen en riesgo infraestructuras, vidas humanas y el medio ambiente.

Según expertos en geociencias, los deslizamientos de tierra se producen cuando la fuerza de gravedad supera la resistencia de la pendiente. De acuerdo con análisis recientes, factores como lluvias intensas, erosión, cambios en la composición del suelo y actividad humana aumentan la probabilidad de que ocurra uno de estos eventos.

Los investigadores del British Geological Survey (BGS) señalan que la saturación del suelo por agua, la pérdida de vegetación o la alteración de la pendiente por obras civiles modifican el balance natural y favorecen el colapso del terreno.

Los deslizamientos se clasifican según el tipo de movimiento que presentan. Las principales categorías incluyen caídas, derrumbes, deslizamientos rotacionales o traslacionales y flujos. Un mismo evento puede combinar varios de estos movimientos, lo que complica su predicción y manejo. Los registros históricos muestran que estos procesos afectan tanto áreas terrestres como submarinas y han provocado daños significativos en numerosas regiones del planeta.

Factores que favorecen los deslizamientos de tierra

El enemigo silencioso: cómo y por qué la tierra se desploma sin aviso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua desempeña un papel determinante en la formación de deslizamientos. La infiltración de agua en la pendiente añade peso al material y reduce la fricción entre las partículas, facilitando el desplazamiento. Las lluvias intensas, inundaciones o el deshielo aceleran este proceso y aumentan la vulnerabilidad de las laderas.

La erosión constante en la base de las pendientes representa otro factor clave. Ríos, mareas y actividades humanas pueden desgastar la base de una ladera y dejarla demasiado empinada para sostener el material sobre ella. El ángulo de inclinación de la pendiente también influye directamente en la probabilidad de un deslizamiento, ya que una mayor inclinación implica un mayor riesgo.

El tipo de roca y la disposición de sus capas determinan la cohesión del terreno. Rocas con granos poco adheridos, capas alternas de materiales y presencia de fracturas favorecen la inestabilidad. Procesos de meteorización, como la acción del hielo y el deshielo, disminuyen la cohesión de los granos y aumentan la susceptibilidad a los deslizamientos. La eliminación de vegetación elimina el “anclaje” natural que brindan las raíces y deja el suelo expuesto a la acción de la gravedad y el agua.

Factores naturales y humanos en la ocurrencia de deslizamientos

La actividad sísmica y volcánica puede desencadenar deslizamientos de manera súbita. Un terremoto o una erupción modifica el equilibrio de fuerzas en un terreno y provoca el colapso de materiales sueltos. Las inundaciones severas también provocan saturación y pérdida de cohesión en los suelos, desencadenando grandes movimientos de masa.

Deslizamientos de tierra: cuando la gravedad y el agua se unen para causar desastre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acción humana constituye un factor de riesgo creciente. Obras de minería, construcción de carreteras, urbanizaciones y vibraciones por maquinaria pesada alteran la estabilidad natural de las laderas. La modificación de los patrones de drenaje, la remoción de vegetación y los cambios topográficos provocados por la intervención humana aumentan la frecuencia de estos eventos.

La prevención y monitoreo requieren herramientas de vigilancia y estudios geológicos continuos. La identificación de zonas de riesgo, la protección de la vegetación y el control de las obras civiles resultan fundamentales para reducir el impacto de los deslizamientos de tierra en la sociedad y el ambiente.

Ejemplos y consecuencias de los deslizamientos de tierra

El Reino Unido registra deslizamientos de tierra con regularidad, aunque estos fenómenos ocurren en todo el mundo y también bajo el mar. El caso de Pennington Point, Sidmouth, evidencia cómo la combinación de múltiples factores, como erosión y lluvias intensas, puede desencadenar colapsos significativos en la costa.

Los deslizamientos pueden destruir viviendas, infraestructuras y vías de comunicación. Las consecuencias ambientales incluyen la alteración de cursos de agua, destrucción de hábitats y cambios en el paisaje. En zonas urbanas y rurales, los deslizamientos representan una amenaza constante para la seguridad de las personas y la planificación territorial.

La comunidad científica destaca la importancia de comprender los mecanismos que originan estos movimientos. El monitoreo y la aplicación de medidas preventivas permiten anticipar riesgos y proteger a las poblaciones vulnerables ante la posibilidad de nuevos deslizamientos.