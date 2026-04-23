La UE se reúne con Zelensky en Chipre luego de la aprobación preliminar del préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania (REUTERS)

Los líderes de la Unión Europea recibirán este jueves al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en Chipre, en una cumbre marcada por el desbloqueo de un préstamo de 90.000 millones de euros destinado a sostener a Kiev en 2026 y 2027, tras semanas de estancamiento político dentro del bloque.

La aprobación preliminar de los fondos llegó el miércoles y se espera la ratificación definitiva antes del encuentro con Zelensky en la marina de Ayia Napa, en el marco de la presidencia rotativa de Chipre en la UE.

El desembolso permaneció bloqueado por una fuerte disputa entre el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el mandatario ucraniano. Orbán condicionó el levantamiento de su veto a la reparación de un oleoducto dañado por un ataque ruso.

El impasse se resolvió después de que Zelensky informara el martes que las reparaciones concluyeron y funcionarios confirmaran al día siguiente la reanudación del bombeo de petróleo hacia Hungría y Eslovaquia.

Fuentes diplomáticas europeas expresaron alivio tras la luz verde del miércoles. Un diplomático de la UE calificó la visita de Zelensky como “simbólicamente importante”, ahora que el bloque encamina una nueva asistencia financiera para respaldar a Ucrania frente a Rusia.

Orbán, aliado frecuente de Moscú dentro de la UE, no participará de las reuniones informales previstas para jueves y viernes. El mandatario húngaro dejará el cargo el próximo mes, luego de sufrir este mes una dura derrota electoral frente al opositor proeuropeo Peter Magyar, tras 16 años en el poder.

El ganador de las elecciones, Peter Magyar, habla durante una rueda de prensa en Budapest, Hungría (REUTERS)

Funcionarios europeos esperan que, sin la oposición de Budapest, las decisiones vinculadas con Kiev avancen con mayor rapidez.

Además del conflicto en Ucrania, la agenda de la cumbre incluye la guerra en Medio Oriente y sus repercusiones sobre la seguridad energética europea.

Los líderes abordarán el alza de los precios de la energía, agravada por la crisis regional y por el impacto del cierre efectivo del estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio mundial de petróleo. La interrupción del tránsito en esa vía marítima impulsó los precios del crudo y afectó el suministro de combustible para aviación en Europa, según funcionarios del bloque.

Un alto funcionario europeo afirmó que la UE está “lista para contribuir” a mantener abierto el estrecho “cuando se cumplan las condiciones”, aunque aclaró que cualquier asistencia dependerá de la evolución de los acontecimientos. “Ciertamente esperamos que el alto el fuego se mantenga y se sostenga”, agregó.

El conflicto regional también alcanzó de forma directa a Chipre. La isla mediterránea quedó involucrada en marzo después de un ataque con drones contra una base británica situada en su territorio.

El viernes, los líderes europeos mantendrán una ronda ampliada de contactos con dirigentes de la región, en lo que un alto funcionario definió como un “diálogo intensivo”. Está prevista la participación del presidente de Líbano, Joseph Aoun; el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi; el presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa; y el príncipe heredero de Jordania, Hussein bin Abdullah.

El presidente libanés Joseph Aoun (izq) con el presidente interino de Siria Ahmad al-Sharaa (AP)

Durante un almuerzo de trabajo, los mandatarios analizarán la situación en Líbano, donde rige actualmente un alto el fuego. Según cifras oficiales citadas por la UE, más de 2.400 personas murieron y más de un millón resultaron desplazadas por los ataques israelíes desde que Hezbollah, respaldado por Irán, involucró al país en la guerra el 2 de marzo.

(Con información de AFP)