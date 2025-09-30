Historias

Desde su ocultamiento en Bolivia hasta el Museo Histórico Nacional: así fue la travesía de la bandera argentina más antigua

La historia de la reliquia expuesta en Buenos Aires revela pactos secretos, décadas de anonimato y la labor minuciosa de especialistas que permitieron rescatar y conservar uno de los mayores símbolos vinculados al proceso independentista argentino

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
El hallazgo se produjo en
El hallazgo se produjo en 1883 en la iglesia de Macha, donde fue escondida para protegerla de saqueos (Ministerio de Cultura de la Nación)

La bandera argentina más antigua que se conserva posee una historia de más de doscientos años. Esta reliquia forma parte del patrimonio del Museo Histórico Nacional, que se ubica en la Ciudad de Buenos Aires. La pieza habría sido utilizada por Manuel Belgrano durante la campaña del Alto Perú, en los primeros años del siglo XIX. Los estudios de diversos historiadores así lo indicaron, aunque algunos episodios aún no presentan confirmación absoluta.

Según los registros históricos del Museo Histórico Nacional, la bandera arribó al actual territorio de Bolivia junto al ejército de Manuel Belgrano poco antes de la batalla de Vilcapugio, acontecida en la última semana de septiembre de 1813.

Después de ese enfrentamiento, Belgrano estableció su cuartel en Titiri, una localidad próxima a Macha, donde permaneció de forma temporal. En ese contexto, el líder independentista llegó a un acuerdo con el cura Juan de Dios Aranívar para ocultar dos banderas, con el objetivo de resguardarlas de los ejércitos enemigos.

La decisión de esconder las banderas respondió a la necesidad de preservar los símbolos patrios ante la posibilidad de saqueos o destrucción. El hecho no trascendió y, con el paso del tiempo, las banderas permanecieron en el anonimato, escondidas detrás de cuadros de Santa Teresa en la iglesia de Macha. Durante casi siete décadas, nadie tuvo conocimiento de la ubicación exacta de estas piezas.

La pieza, atribuida a Manuel
La pieza, atribuida a Manuel Belgrano, se conserva hoy en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires (Ministerio de Cultura de la Nación)

Sin embargo, la situación cambió de manera abrupta en 1883. Ese año, el padre Martín Castro, sacerdote de la localidad de Macha, decidió retirar el marco de dos cuadros dentro del templo. Allí se produjo el hallazgo de las banderas, ocultas por Manuel Belgrano y el cura Aranívar varias décadas antes. De acuerdo a la página oficial de Presidencia de la Nación, la sorpresa fue grande: encontraron una bandera argentina con dos franjas celestes horizontales y una franja blanca central, además de otros ejemplares contemporáneos pero con los colores invertidos.

El tamaño de las banderas, que supera los dos metros de longitud, permitió a los especialistas concluir que se trataba de banderas de artillería o de puntos de reunión del ejército, ya que las banderas de batalla solían exhibir dimensiones menores. A partir del descubrimiento, las autoridades impulsaron gestiones para su traslado a la Argentina.

El procedimiento concluyó en 1896, cuando una de las banderas llegó a Buenos Aires e ingresó a la flamante colección del Museo Histórico Nacional. La otra bandera encontrada quedó en Bolivia y actualmente se expone en el Museo Casa de la Libertad de Sucre. Este hecho resalta el valor simbólico e histórico compartido por ambos países durante el proceso de independencia.

Al poco tiempo de su arribo, la bandera argentina más antigua fue expuesta al público general. Sin embargo, el desconocimiento sobre la conservación de textiles antiguos produjo daños significativos.

La capilla del paraje de
La capilla del paraje de Titiri, a 4.350 metros sobre el nivel del mar, cerca de Macha, Bolivia (MInisterio de Cultura de Nación)

Según la página de Presidencia de la Nación, el contacto con factores ambientales, la iluminación inadecuada y la exposición a insectos provocaron deterioro estructural y cambios en los colores originales. La fragilidad del textil, el ataque de insectos y la alteración cromática general provocaron la necesidad de un tratamiento especializado.

Frente a este escenario, el Museo Histórico Nacional diseñó un plan integral de restauración y preservación. De acuerdo a información de la Secretaría de Cultura de la Nación, a partir de junio de 2007 hasta diciembre de 2009 se llevó adelante un trabajo que buscó estabilizar el textil. El enfoque incluyó criterios de intervención mínima y reversibilidad, uso de materiales apropiados y acciones para consolidar la estructura física y garantizar una correcta lectura estética.

El equipo de restauración, encabezado por Patricia Lissa y María Pía Tamborini, contó con la asistencia de alumnas de la Universidad del Museo Social Argentino. El proceso incluyó la remoción del marco, limpieza superficial, documentación fotográfica, separación y consolidación de cada una de las franjas y, por último, la unión de las piezas y montaje sobre un forro nuevo.

Un punto relevante del proceso fue la elección del color de la tela de soporte. El color celeste original de la bandera había virado al verde debido al paso del tiempo. El equipo optó por respetar el aspecto actual, siguiendo la teoría de Cesare Brandi sobre restauración: tanto la dimensión estética como la histórica deben reflejar la evolución del objeto. Así se rescató la identidad del textil y se preservó el testimonio de los años transcurridos.

El textil sufrió daños por
El textil sufrió daños por exposición ambiental y fue restaurado siguiendo criterios de mínima intervención (Ministerio de Cultura de la Nación)

Al culminar la consolidación, se reunieron las franjas, se protegió la bandera con un nuevo forro y se construyó una vitrina museológica para su exhibición.

Esta estructura especializada permite controlar la iluminación, humedad y temperatura, asegurando la mejor conservación posible. De acuerdo a la Presidencia de la Nación, la bandera fue devuelta a la exhibición pública durante los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo en el año 2010.

La bandera argentina más antigua que se conserva representa un patrimonio nacional de enorme valor histórico, cultural y emocional.

Su hallazgo en territorio boliviano, su rescate y su restauración dan cuenta del esfuerzo por mantener viva la memoria colectiva y proteger los símbolos fundacionales. El trabajo conjunto de especialistas, la implementación de técnicas adecuadas de conservación y la decisión de exhibir la bandera en condiciones seguras permiten que la sociedad argentina acceda al legado de los primeros años de vida independiente y a una pieza que ha superado el paso de los siglos.

Temas Relacionados

Bandera argentinaManuel BelgranoMuseo Histórico NacionalPresidencia de la NaciónBoliviaBuenos AiresRestauraciónIndependenciaPatricia LissaMaría Pía TamboriniNewsroom BUE

Últimas Noticias

Más allá de la pantalla: los secretos históricos del asesinato de Jesse James

Un análisis reciente revela la influencia de diversos factores, las omisiones mediáticas y el papel real de los implicados en la traición al famoso bandido del Oeste, orquestada por sus jóvenes seguidores, según National Geographic

Más allá de la pantalla:

Un hallazgo en La Malia reescribe la historia de los caballos ibéricos

Un reciente análisis genético realizado en Tamajón, Guadalajara, arroja nueva luz sobre los orígenes y la diversidad de las poblaciones equinas prehistóricas, develando sorpresa sobre los animales que convivieron con los primeros habitantes de la península

Un hallazgo en La Malia

Siete muertos, un aviso a la comunidad y ningún culpable: cuando un medicamento adulterado con cianuro causó un pánico colectivo

Los fármacos de Tylenol habían sido manipulados con cianuro de potasio y puesto a la venta en farmacias y supermercados. La primera víctima por envenenamiento fue Mary Kellerman, de 12 años, quien falleció el 29 de septiembre de 1982, hace 43 años. La historia de un caso que desató el miedo en todo Estados Unidos

Siete muertos, un aviso a

La siniestra historia del asesino de la parada de camiones y la foto que le tomó a su última víctima segundos antes de matarla

El 29 de septiembre de 1990, la policía encontró el cuerpo de Regina Walters en un granero abandonado de Illinois. Fue la última víctima de Robert Rhoades, un secuestrador, violador y asesino en serie que tenía montada una sala de torturas en la caja de su camión

La siniestra historia del asesino

El día que los nazis convocaron a los judíos de Kiev a un “reasentamiento” y los ejecutaron, desnudos, al borde de un barranco

Fue conocida como la masacre de “Baby Yar”, cuya traducción tiene una inocencia sombría: “el barranco de la abuela”. Durante dos días, las tropas SS alemanas asesinaron a setecientas personas por hora hasta poder afirmar “en Ucrania no hay más judíos”. La macabra historia de la primera gran matanza del nazismo y qué pasó con los responsables de la matanza cuando la Segunda Guerra Mundial terminó

El día que los nazis
ÚLTIMAS NOTICIAS
El video del tiroteo entre

El video del tiroteo entre dos familias en la manzana 26 del barrio Los Ceibos de González Catán

Le dispararon dos veces para robarle la moto en Tristán Suárez: el video

A bordo del barco Falkor (too), científicos argentinos explorarán dos cañones submarinos en la Patagonia

Lomas de Zamora: una mujer amenazó a un chofer de colectivo y le rompió el parabrisas con un ladrillo

Triple femicidio narco: arrestaron a la sobrina de uno de los acusados y ya son siete los detenidos

INFOBAE AMÉRICA
Cronología de las treguas en

Cronología de las treguas en Gaza: dos altos el fuego quebrados y “pausas tácticas” que no frenaron la guerra

En una rara aparición en la ONU, un alto diplomático norcoreano insistió en que su país no renunciará a las armas nucleares

De admiración en secreto a confesión y sorpresa: la inesperada fascinación de Axl Rose en los noventa por un grupo “rival”

La ONU denunció la “escala asombrosa” de ejecuciones por parte del régimen de Irán

Tensión en Ecuador: la Confederación Indígena advirtió que no dará “ni un paso atrás” en las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel

TELESHOW
Comenzó el Premio Martín Fierro

Comenzó el Premio Martín Fierro 2025, la gran fiesta de la televisión

Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro 2025

El despampanante vestido de Mariana Fabbiani para los Martín Fierro 2025: “Esta es la fiesta de la tele”

Piscina, burbujas y una mirada cómplice: los días de La China Suárez tras su llegada a Turquía

La felicidad de Georgina Barbarossa antes de los Martín Fierro: “El reconocimiento de la gente ya es un súper premiazo”