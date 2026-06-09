Propietarios de palcos exhiben amparo para exigir derechos en el Estadio Ciudad de México a tres días del Mundial 2026

Conflicto por palcos en el Estadio Ciudad de México escala a días del Mundial 2026.

A tres días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la disputa entre la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP), la FIFA y la administración del Estadio Ciudad de México continúa sin resolverse.

Los propietarios de estos espacios informaron que cuentan con medidas cautelares otorgadas por un juez federal para proteger diversos derechos relacionados con el uso de palcos y plateas durante el torneo.

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Este lunes, Roberto Ruano, representante de la asociación, acudió junto con otros integrantes al inmueble para notificar formalmente la resolución judicial.

Roberto Ruano encabeza la notificación de medidas cautelares ante el Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con su versión, personal del estadio se negó a recibir la documentación, por lo que el acto fue realizado ante la presencia de un notario público y medios de comunicación.

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AMTPP busca hacer valer resolución judicial rumbo al Mundial

Durante la diligencia, integrantes de la asociación señalaron que las medidas cautelares fueron emitidas por el Juzgado Sexto de Distrito de la Ciudad de México y que su objetivo es garantizar el ejercicio de derechos adquiridos por los propietarios de palcos y plateas.

Los representantes explicaron que la notificación busca informar a la administración del estadio sobre las acciones que realizarán en los próximos días para ejercer dichos derechos, entre ellos el acceso a sus espacios y el uso de servicios contemplados en los contratos de propiedad.

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En una semana, el Estadio Ciudad de México se convertirá en el centro de atención con la inauguración del Mundial 2026 y uno de los atractivos de la remodelación del inmueble es la iluminación en su fachada (Luz Coello/ Infobae México)

Asimismo, indicaron que dejarían constancia de la entrega de la documentación luego de que, según afirmaron, no hubo personal facultado para recibirla.

Derechos de acceso, estacionamiento y uso de palcos forman parte del litigio

El conflicto se originó por las condiciones de operación establecidas para la Copa Mundial 2026 y por la interpretación de los derechos que poseen los titulares de palcos y plateas.

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Entre los puntos que forman parte de la controversia destacan:

Acceso a los palcos y plateas durante los partidos del Mundial.

Uso de los espacios de estacionamiento vinculados a estos contratos.

Ingreso de alimentos y bebidas a las áreas privadas.

Distribución y utilización de boletos para los encuentros.

Posibilidad de transferir, rentar o comercializar localidades.

Roberto Ruano, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, informó que este viernes vencía el plazo fijado por un juez para obtener las entradas. (AP)

Los propietarios sostienen que estos derechos están respaldados por los contratos firmados al momento de adquirir los espacios, mientras que las condiciones de operación del Mundial contemplan reglas específicas para la organización del evento.

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Política de “sede limpia” de FIFA marca el origen de la controversia

El diferendo está relacionado con el modelo de “sede limpia” que la FIFA aplica durante la Copa del Mundo.

Este esquema establece controles especiales sobre accesos, localidades, zonas comerciales, áreas VIP y servicios dentro de los estadios que albergan partidos del torneo.

La política de “sede limpia” de la FIFA detona el conflicto por palcos en el Estadio Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los palcohabientes argumentan que algunas de estas disposiciones afectan derechos previamente adquiridos, mientras que los organizadores deben cumplir con los lineamientos internacionales exigidos para la celebración del Mundial.

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La controversia llegó a los tribunales federales, donde se otorgaron medidas cautelares a favor de los propietarios mientras continúa el análisis del caso.

Propietarios solicitan diálogo con la administración del estadio

Durante los últimos días, representantes de la AMTPP han reiterado su llamado a establecer una mesa de diálogo con la administración del estadio y con Grupo Ollamani para encontrar una solución antes del partido inaugural.

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Grupo Ollamani participa en el diálogo por el conflicto de palcos rumbo al Mundial 2026.(Imagen ilustrativa IA Infobae)

De acuerdo con la asociación, aún existen temas pendientes relacionados con la aplicación de las medidas cautelares, particularmente en materia de acceso, estacionamiento y operación de los palcos durante los encuentros mundialistas.

Hasta el momento, las partes involucradas mantienen posturas distintas sobre el alcance de los derechos de los propietarios y la forma en que estos deben coexistir con las disposiciones establecidas para el torneo.

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Conflicto permanece abierto a tres días de la inauguración

Con el partido inaugural programado para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, el caso se mantiene como uno de los principales asuntos extradeportivos vinculados a la organización del Mundial 2026 en México.

La inauguración del Mundial 2026 se mantiene en medio del conflicto por palcos en el Estadio Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras los propietarios buscan que se cumplan las medidas cautelares concedidas por la autoridad judicial, la resolución definitiva del conflicto continúa pendiente.

En este contexto, las próximas horas serán clave para determinar si las partes logran acercamientos que permitan atender las diferencias antes del arranque oficial de la competencia.