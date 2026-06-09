Calzada Flotante de Tlalpan debuta con problemas: anegación por lluvias, falta de señalización y tramos inconclusos

La obra inaugurada por Clara Brugada aún tiene un tramo pendiente, el que corresponde a la estación del Metro Chabacano, pese a que la Calzada Flotante de Tlalpan ya abrió, trabajadores continúan labores en la zona. (Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae México)

A solo unas horas de que la Calzada Flotante de Tlalpan fuera inaugurada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, los detalles con el paso de la lluvia no se hicieron esperar la tarde del 7 de junio. Entre anegación en el suelo y la concentración de agua en las láminas de policarbonato que se encuentran sobre estructuras de madera son los contratiempos que han marcado la apertura de esta obra insignia rumbo al Mundial 2026.

Con prisas por el Mundial, obra insignia es inaugurada con faltantes

La Calzada Flotante de Tlalpan fue destacada este 8 de junio por la presidenta Claudia Sheinbaum quien la calificó como “icónica”, resaltando el aspecto de un espacio que fue pensando en los “peatones”, olvidando mencionar que la obra quedó inconclusa y pese a esto, se decidió su apertura para la llegada de miles de turistas a la capital.

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Calzada Flotante de Tlalpan aún se encuentra con espacios bloqueados debido a que laa obra no ha sido concluida. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

La premura de su inauguración ha sido una medida que surtió efecto desde el primer momento, debido a que desde el día uno, los visitantes se enfrentaron a la falta de accesibilidad universal, ya que la entrada por Plaza Tlaxcoaque solo es posible subiendo las escaleras del lugar y los accesos por la calle pasando la estación del metro San Antonio Abad aún continúan en obra, los cuales contemplan escaleras y un elevador en cada extremo.

La falta de rampas y elevadores limitan el acceso a un espacio que tiene el mensaje de ser “incluyente” -cabe aclarar que en la estación San Antonio Abad se encuentra un elevador para poder acceder a este transporte y a la Calzada Flotante-, además, el paso peatonal puede verse entorpecido por una vía reducida donde también convergen ciclistas e incluso, personas con patines, ya que no hay señalización que prohíba o mencione en qué tramos de esta vía de casi 2 kilómetros sí está permitido el uso de estos dispositivos de movilidad.

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La Calzada Flotante de Tlalpan presenta falta de señalamientos que podrían prevenir un accidente a los peatones. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

La noche del sábado se viralizó un video que muestra un percance entre policías que vigilaban la Calzada Flotante de Tlalpan y algunos patinadores, quienes -a decir de quien publicó el video en redes sociales- “provocaban molestia” a algunos peatones, al igual que infancias y adolescentes por el uso de bicicletas.

La lluvia causa estragos en la Calzada Flotante de Tlalpan

Otro punto a destacar es que en la Ciudad de México el clima también cobra factura a las obras inauguradas de imprevisto. El claro ejemplo es el paso peatonal elevado que conecta Pino Suárez con Chabacano -un hecho que será realidad cuando la obra se concluya-, ya que fue suficiente la lluvia del domingo 7 de junio para que los espacios presentaran encharcamientos y hasta una gotera bajo el puente se registrara.

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Espacios con lamina de policarbonato presentan concentración de agua y ya están pandeados a solo unas horas de su inauguración. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

La construcción inaugurada también presenta algunos detalles en el suelo que podrían resultar en un incidente que perjudique a los peatones, debido a que los desniveles en algunos tramos no están señalizados, provocando que las personas tropiecen. Entre los espacios que se pueden encontrar en el lugar, están los reposet (sillones reclinables) instalados en la sección donde personas adultas mayores se reúnen, sin embargo, tuvieron que ser cubiertos con plásticos por las lluvias registradas.

Exhiben inundaciones en Calzada Flotante de Tlalpan en el mismo día de su inauguración. (Crédito: redes sociales)

En redes sociales las quejas no se han hecho esperar, por lo que ya circulan videos donde se puede ver a trabajadores de limpieza sacando el agua del espacio peatonal para echarla hacia las jardineras que se encuentran en cada extremo de la obra insignia de Clara Brugada.

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No hay fecha para concluir el tramo de Chabacano

Un espacio para personas adultas mayores fue habilitado con sillones reclinables que fueron cubiertos con plásticos por el paso de la lluviaa en CDMX. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

El tramo de 1.8 kilómetros está dividido en siete tramos, con esculturas alusivas al nombre de la sección:

El ajolote

El xoloitzcuintle

El colibrí

El teporingo

El cacomixtle

El mirlo

La rana de Tláloc

Además, la parte que ya está inaugurada tiene presencia de plantas nativas de la ciudad sumando un total de 6 mil 200 metros cuadrados de áreas verdes; un espacio, que si bien no ha sido concluido, rompe con la idea de las obras pensadas solo para los automovilistas, en este lugar, los peatones vuelven a ocupar el espacio público.

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Falta de protección a mobiliario de la Calzada Flotante de Tlalpan y señalización mal colocada. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Sobre la idea anterior pesa una interrogante: ¿Cuándo será concluida la Calzada Flotante de Tlalpan? Una pregunta que el día domingo fue una constante, ya que cuando los visitantes buscaban concluir su recorrido en la parte superior de la estación del metro Chabacano se topaban con una reja forrada de verde que bloquea el camino sin previo aviso y que los obliga regresar a San Antonio Abad, una señal de obra inconclusa pero que el gobierno capitalino no ha mencionado en cada una de las publicaciones de redes sociales donde la “gran” obra ha sido presumida.