Registraduría y Procuraduría tomaron trascendental decisión de cara a la segunda vuelta presidencial: ojo a la recomendación a los votantes

Las elecciones del 31 de mayo se efectuaron sin novedades de orden público que impidieran la realización de la primera vuelta - crédito Mario Caicedo/EFE

La Registraduría Nacional y la Procuraduría General anunciaron el lunes 8 de junio, a 13 días de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial, que los ciudadanos deberán cumplir una serie de disposiciones con miras a la jornada: en la que se definirá el sucesor de Gustavo Petro, entre el senador oficialista Iván Cepeda Castro y el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella, en una contienda que se prevé ajustada.

De acuerdo con el ente rector electoral y el órgano de control disciplinario, no se podrán usar celulares, cámaras fotográficas ni equipos de video dentro de los puestos de votación, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., siendo esta una restricción que busca impedir delitos como la corrupción de sufragante y el tráfico de votos en a jornada, para la cual están convocados a las urnas un total de 41.421.973 ciudadanos.

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La medida solo admite una excepción para los votantes: el celular podrá utilizarse para mostrar la cédula de ciudadanía digital al jurado al momento de sufragar. Durante el resto del proceso, la manipulación del dispositivo, en especial dentro de los cubículos, queda estrictamente prohibida, según informaron ambas entidades. Con esto se buscaría corregir algunas situaciones registradas en los puntos de votación.

El uso de celulares y dispositivos móviles están dispuestos solo para la presentación de la cédula digital - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la primera vuelta, De la Espriella sacó 43,74% de los votos, frente al 40,90% de Cepeda. Por ello, así como hay confirmada una importante cantidad de electores, también se dispuso de cerca de 122.020 puestos de votación, en Colombia y el exterior, que en relación con lo sucedido el 31 de mayo no tendrían novedades, pues los mismos 850.000 jurados de votación prestarán sus servicios en esta nueva elección.

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La decisión de restringir el uso de celulares en los puntos de votación fue se basa en lo dispuesto en el decreto de orden público expedido por el Gobierno nacional. Las entidades señalaron que la medida rige de forma expresa durante el horario de votación y apunta a blindar el proceso frente a conductas tipificadas en los artículos 390 y 390A del Código Penal colombiano, que sanciona el delito de corrupción de sufragante.

Medios de comunicación, testigos, observadores y delegados de la Procuraduría sí podrán usar equipos

En la comunicación, se establecieron excepciones para los actores del proceso electoral que tienen funciones de vigilancia o cubrimiento. Podrán utilizar estos dispositivos en los puestos de votación los medios de comunicación debidamente identificados y los funcionarios del Ministerio Público designados para labores de vigilancia electoral, o, por el contrario, para cumplir funciones propias de sus competencias.

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Es importante recordar que el voto en las elecciones es secreto - crédito @Registraduria/X

En ese grupo fueron mencionadas, además del personal de la Procuraduría, se encuentran delegados de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y las personerías. Es válido precisar que la autorización, como se mencionaba, no se extendió al ciudadano común, más allá del uso del teléfono para enseñar la cédula digital; en un uso controlado de estos dispositivos tecnológicos integrados al día a día.

En su anuncio, ambas entidades aclararon cómo será el manejo de celulares en los testigos electorales acreditados y observadores electorales autorizados. En su caso, “a partir de las 4:00 p. m. estará permitido el uso de celulares y de cámaras fotográficas o de video”, una precisión que desplaza ese permiso al momento posterior al cierre de la votación, con el fin de que puedan cumplir con su labor de veeduría en cada punto.

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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán el 21 de junio la posibilidad de ser el sucesor de Gustavo Petro - crédito @delaespriella_style/Instagram - Enea Lebrun/Reuters

Segunda vuelta prevé restricciones en materia de orden público

En el plan de disposiciones para esta fase del proceso electoral incluye medidas adicionales del Plan Democracia definidas por el Gobierno nacional. Entre ellas figuran la ley seca desde el sábado previo, a partir de las 6:00 p. m., hasta el lunes 22 de junio, al mediodía; el cierre de fronteras terrestres y fluviales desde el sábado a las 6:00 p. m. hasta la mañana del lunes, y también la prohibición del porte de armas.

También está previsto el despliegue de más de 400.000 uniformados de la Policía y las Fuerzas Militares para custodiar puestos de votación y zonas de riesgo. La vigilancia se completará con restricción de propaganda el día de los comicios y monitoreo aéreo con drones, por lo que el llamado de la Registraduría y la Procuraduría fue el de acatar las restricciones y “garantizar unas elecciones íntegras, transparentes y confiables”.

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