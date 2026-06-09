El ingrediente de cocina que mantiene alejadas a las hormigas

La canela se usa cada vez más en hogares para repeler hormigas, (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empleo de canela como método para mantener alejadas a las hormigas se ha popularizado en múltiples espacios domésticos.

Distintos estudios publicados en plataformas académicas han establecido que el efecto real de la canela depende fundamentalmente de su forma de presentación y concentración, diferenciando el uso culinario del aceite esencial puro.

PUBLICIDAD

¿Por qué la canela altera el comportamiento de las hormigas?

La acción repelente de la canela se debe, en gran parte, a la presencia de trans-cinamaldehído, un compuesto que interfiere en los sistemas sensoriales y de comunicación químico-feromonal de las hormigas.

Investigaciones científicas, como las compiladas por el National Institutes of Health (NIH), señalan que, en altas concentraciones, el trans-cinamaldehído de la canela estimula los canales sensoriales TRPA1 en los insectos.

PUBLICIDAD

Esta sobreestimulación provoca que las hormigas abandonen de inmediato el área tratada.

En el caso de la canela en polvo, estudios reportados por el Journal of Chemical Education muestran que el efecto es principalmente físico: las partículas secas dificultan el avance de las hormigas sobre superficies tratadas al adherirse a sus extremidades, aunque este efecto es efímero y las colonias suelen hallar rutas alternativas en poco tiempo.

PUBLICIDAD

La canela en polvo solo actúa como barrera temporal, mientras que los aceites esenciales concentrados de canela han demostrado eliminar hormigas con mayor eficacia en pruebas de laboratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre polvo de cocina y aceites esenciales

La eficacia de la canela como insecticida o repelente está directamente vinculada a la concentración de trans-cinamaldehído.

El polvo comercial de canela contiene apenas entre un 0.75% y un 3% de trans-cinamaldehído, concentración que resulta insuficiente para producir un efecto duradero o letal sobre las colonias de hormigas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con investigaciones publicadas en el Journal of Chemical Educationy en el boletín Emerging Investigators, solo los extractos altamente concentrados de canela —como los aceites esenciales obtenidos por hidrodestilación— muestran resultados significativos en entornos controlados de laboratorio.

Por el contrario, los aceites esenciales de canela extraídos mediante técnicas como la hidrodestilación o la extracción con hexano pueden alcanzar purezas superiores al 80%.

PUBLICIDAD

Estudios como el de Singh et al. (2015) en elInternational Journal of Scientific and Research Publicationsy el de Kafle y Shih (2013) en elJournal of Economic Entomologyhan demostrado que, cuando se aplican en concentraciones del 20%, estos aceites logran una mortalidad total de hormigas en menos de 90 minutos bajo condiciones de laboratorio.

Limitaciones y riesgos en el uso doméstico

Diversos estudios científicos han subrayado que la aplicación de canela en polvo dentro del hogar ofrece tan solo una barrera momentánea contra las hormigas.

Según investigaciones revisadas por el equipo del Instituto Nacional de Salud (NIH), la eficacia de este método se pierde rápidamente cuando el polvo se expone al aire, la humedad ambiental o la luz solar, ya que el trans-cinamaldehído se degrada con facilidad y pierde su capacidad disuasoria.

PUBLICIDAD

Por otra parte, el uso de aceites esenciales de canela en altas concentraciones plantea riesgos importantes para la salud de las mascotas, especialmente para los gatos.

Estudios publicados por el NIH han demostrado que los gatos no poseen la enzima hepática glucuronosiltransferasa, indispensable para eliminar el cinamaldehído presente en los aceites esenciales de canela.

PUBLICIDAD

Como resultado, incluso una exposición muy baja puede desencadenar en estos animales síntomas de intoxicación aguda, como hipersalivación, y en situaciones graves, provocar un fallo hepático fulminante.

Respecto a los seres humanos, la literatura médica, incluyendo artículos publicados en Pediatric Dermatology y bases de datos del NIH, alerta sobre la posibilidad de dermatitis y reacciones alérgicas por contacto cutáneo con aceites esenciales de canela.

PUBLICIDAD

El riesgo aumenta en niños pequeños, quienes presentan mayor sensibilidad dermatológica.

En el ámbito doméstico, investigaciones mencionadas por NIH y sitios especializados como Bigger Garden han demostrado que los aceites de canela pueden causar daños permanentes en superficies de piedra natural y madera.

Estos compuestos fenólicos inducen decoloraciones y abrasión irreversible, afectando tanto la estética como la integridad de los materiales expuestos.

Infografía que detalla la eficacia del polvo de canela y el aceite esencial como repelente de hormigas, destacando sus diferencias en concentración, resultados de laboratorio y los riesgos asociados a su uso doméstico en humanos, mascotas y superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones finales

La canela, especialmente en polvo, puede ser una alternativa sencilla y natural para reducir la presencia de hormigas en el hogar.

Es una opción viable para quienes buscan evitar productos químicos, siempre reconociendo sus limitaciones: su efecto es temporal y no sustituye métodos profesionales para controlar infestaciones severas.

Las investigaciones científicas coinciden en que el uso responsable de la canela puede formar parte de un manejo integrado de plagas.

Eligiendo la presentación adecuada y tomando precauciones, es posible aprovechar los beneficios de este ingrediente de cocina para mantener alejadas a las hormigas de manera práctica y respetuosa con el entorno.