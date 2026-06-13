Colombia

Expresidente César Gaviria estaría hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá: habría sido sometido a una cirugía días atrás

El estado de salud del exmandatario no sería grave y se estaría recuperando satisfactoriamente de la intervención

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César Gaviria-Colombia-14-05-2021
En 2013, le pusieron un marcapasos al expresidente César Gaviria - crédito Juan Páez/Colprensa

El expresidente César Gaviria, que funge como director del Partido Liberal, habría sido sometido a una cirugía el 8 de junio de 2026 y, desde entonces, permanecería hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, según confirmaron a la revista Semana algunas fuentes cercanas al exmandatario.

Una de las personas que dio a conocer la situación a la revista aclaró que el estado de salud del ex jefe de Estado no sería grave y que su recuperación avanzaría sin complicaciones. Hasta el momento, ni la familia, ni la Fundación Santa Fe ni la colectividad han entregado detalles sobre el tipo de intervención quirúrgica que habría tenido Gaviria.

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No es la primera vez que el expresidente pasa por un quirófano. En 2013 fue hospitalizado en la Fundación Cardioinfantil debido a una irregularidad cardíaca que identificaron los especialistas. Por eso, se le implantó un marcapasos para regular y monitorear su ritmo cardíaco.

A través de una evaluación efectuada por el equipo de Medicina Cardiovascular, se determinó un trastorno leve e incipiente del ritmo cardíaco (...). Le fue implantado un marcapaso para evitar futuras manifestaciones de esta condición”, informó en su momento la Fundación Cardioinfantil en un comunicado.

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