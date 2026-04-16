Mundo

Israel intensificó la ofensiva contra un bastión del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano y destruyó un puente clave

Las Fuerzas de Defensa desarrollaron nuevas incautaciones de armas y destruyeron infraestructura de la milicia proiraní, mientras informaron la eliminación de combatientes y la localización de depósitos subterráneos en varias localidades de la frontera

Guardar
Israel intensifica la ofensiva contra grupos terroristas en el sur del Líbano

El Ejército de Israel anunció este jueves que intensificó sus operaciones terrestres en el sur del Líbano, con foco en la zona de Bint Jbeil, considerada por las autoridades israelíes como un bastión del grupo terrorista Hezbollah. Según un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), unidades de élite como Egoz y Magellan, bajo el mando de la División 98, llevaron adelante incursiones selectivas contra infraestructura del grupo armado.

En una operación realizada el miércoles en el barrio de Kasbet Einta, efectivos de la unidad Egoz allanaron un área utilizada por integrantes de Hezbollah y confiscaron armamento. Entre el material incautado, las FDI mencionaron lanzagranadas RPG, fusiles Kalashnikov, munición, granadas, un misil antiaéreo, dispositivos de observación y diverso equipamiento militar que, según indicaron, era utilizado para ataques desde zonas civiles.

Israel intensifica la ofensiva contra grupos terroristas en el sur del Líbano
Unidades de élite Egoz y Magellan, bajo el mando de la División 98 de las FDI, ejecutan incursiones selectivas contra infraestructura de los terroristas de Hezbollah en Bint Jbeil.

En paralelo, la unidad Magellan informó haber abatido a varios combatientes que operaban en el mismo sector y que, de acuerdo con los reportes israelíes, preparaban ataques contra las tropas desplegadas en la zona. El ejército aseguró además que, tras completar tareas de reconocimiento, sus fuerzas destruyeron cerca de 70 infraestructuras vinculadas a Hezbollah “en tan solo un minuto”, como parte de un esfuerzo por desmantelar la red operativa del grupo en el sur libanés.

Israel intensifica la ofensiva contra grupos terroristas en el sur del Líbano
La unidad Magellan reporta la neutralización de varios combatientes de Hezbollah que preparaban ataques contra tropas israelíes en zonas civiles del sur libanés.

En un comunicado adicional difundido en la red social X, las FDI indicaron que tropas de la brigada 769, bajo el mando de la División 91, continúan con operaciones terrestres focalizadas en la región. Durante esas acciones, una unidad de inteligencia detectó intentos de células armadas de ejecutar ataques contra las fuerzas israelíes.

Israel intensifica la ofensiva contra grupos terroristas en el sur del Líbano
Las Fuerzas de Defensa de Israel confiscan lanzagranadas RPG, fusiles Kalashnikov, munición y un misil antiaéreo durante una operación en Kasbet Einta al sur del Líbano.

Según la misma fuente, los combatientes fueron abatidos mediante un ataque con drones y una operación conjunta con la Fuerza Aérea israelí. Asimismo, las tropas localizaron un depósito subterráneo de armas que contenía, entre otros elementos, fusiles de asalto, cohetes antitanque, lanzagranadas RPG y morteros.

Reporte desde Beirut

El Ministerio de Sanidad libanés dijo que al menos 11 personas, entre ellas mujeres y niños, murieron y otras resultaron heridas en los ataques israelíes en el sur del Líbano.

La Agencia Nacional de Noticias, controlada por el Estado libanés, dijo que un bombardeo sobre la aldea de Qasmiyeh dejó 15 heridos y en otro murió un motociclista.

Una bandera libanesa y una rusa flamean, mientras personas inspeccionan los daños en el lugar después de que un ataque israelí destruyera el último puente que conectaba el sur de Líbano con el resto del país, en Qasmiyeh (REUTERS/Louisa Gouliamaki)
Una bandera libanesa y una rusa flamean, mientras personas inspeccionan los daños en el lugar después de que un ataque israelí destruyera el último puente que conectaba el sur de Líbano con el resto del país, en Qasmiyeh (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

La misma agencia señaló que las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron una vez más el puente Qasmiyeh sobre el río Litani, destruyéndolo por completo.

Negociaciones en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles por la noche que “los líderes” de Israel y Líbano hablarán este jueves, en medio de las conversaciones entre ambos países para intentar alcanzar un alto el fuego con mediación de Washington, en un contexto de seis semanas de enfrentamientos en territorio libanés.

Trump anunció que los líderes de Israel y el Líbano conversarán este jueves en medio de las negociaciones para alcanzar un alto el fuego (REUTERS)
Trump anunció que los líderes de Israel y el Líbano conversarán este jueves en medio de las negociaciones para alcanzar un alto el fuego (REUTERS)

“Estamos intentando dar algo de espacio para respirar entre Israel y el Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes han hablado, como 34 años. Mañana sucederá. ¡Genial!”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

El mandatario no precisó a quiénes se refería al mencionar a “los líderes”, aunque el anuncio se produjo después de que los gobiernos de Israel y Líbano acordaran volver a reunirse para continuar las conversaciones sobre una eventual tregua que permita pausar los ataques israelíes sobre territorio libanés, iniciados tras la guerra con Irán.

Temas Relacionados

Fuerzas de Defensa de IsraelLíbanoHezbollahConflicto ArmadoÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Cascadas, gansos y casas de césped: así es la vida en Gasadalur, el remoto paraje de las Islas Feroe con solo 15 habitantes

La aldea, famosa por el salto de agua Múlafossur y la inauguración del túnel en 2004, vio transformada su rutina diaria y su conexión con el mundo tras siglos de aislamiento y despoblación progresiva

Cascadas, gansos y casas de césped: así es la vida en Gasadalur, el remoto paraje de las Islas Feroe con solo 15 habitantes

100 millones de dólares y Ryan Reynolds: la historia detrás de la remodelación del estadio más antiguo del planeta

El Wrexham protagoniza una transformación que sorprende al mundo del fútbol, impulsada por una combinación inédita de inversión y expectativas crecientes sobre el impacto en la comunidad local

100 millones de dólares y Ryan Reynolds: la historia detrás de la remodelación del estadio más antiguo del planeta

La premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, se encuentra en “estado crítico” tras un infarto en una cárcel del régimen de Irán

Así lo informó la familia de la activista luego de una visita, realizada el sábado pasado. Los allegados denunciaron “signos de deterioro de su estado general” y “su condición física” fue catalogada como “crítica”

La premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, se encuentra en “estado crítico” tras un infarto en una cárcel del régimen de Irán

Rusia lanzó su mayor ataque aéreo en semanas contra cuatro regiones de Ucrania: 16 muertos y más de 80 heridos

Cerca de 700 drones y decenas de misiles impactaron en Kiev, Odesa, Dnipro y Zaporizhzhia. Zelensky regresaba de una gira por Europa en busca de más sistemas de defensa aérea

Rusia lanzó su mayor ataque aéreo en semanas contra cuatro regiones de Ucrania: 16 muertos y más de 80 heridos

EN VIVO: El Pentágono dará una conferencia de prensa para informar sobre la guerra en Irán

El secretario de Guerra Pete Hegseth dará un discurso junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, sobre las últimas novedades de la misión llevada adelante por el Comando Central de Estados Unidos en Medio Oriente

EN VIVO: El Pentágono dará una conferencia de prensa para informar sobre la guerra en Irán
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El militar español que se convirtió en sheriff en Estados Unidos: “De Melilla a Charlotte, el espíritu Legionario no conoce fronteras”

El militar español que se convirtió en sheriff en Estados Unidos: “De Melilla a Charlotte, el espíritu Legionario no conoce fronteras”

Los 6 mejores alimentos para regenerar el hígado: de los frutos secos al aceite de oliva

Laura Zapata responde a Kunno y habla sobre la posible demanda por difamación tras La Casa de los Famosos

Francisco Fernández Yuste, psicólogo y orientador laboral: “Muchas veces no es tu trabajo tóxico el que te está quemando, es tu ruido mental”

Tras homicidio de alumno de la FES Cuautitlán, autoridades municipales se comprometen a poner cámaras del C4

INFOBAE AMÉRICA

Fernando Hamdan, activista boliviano: “Hemos recuperado la democracia, pero no el Estado de Derecho”

Fernando Hamdan, activista boliviano: “Hemos recuperado la democracia, pero no el Estado de Derecho”

Ratko Mladic, el “Carnicero de Bosnia” condenado por genocidio, sufrió un derrame cerebral en prisión

Cascadas, gansos y casas de césped: así es la vida en Gasadalur, el remoto paraje de las Islas Feroe con solo 15 habitantes

Así nació el corte más famoso de los Mundiales: la estrategia oculta de Ronaldo en Corea-Japón

100 millones de dólares y Ryan Reynolds: la historia detrás de la remodelación del estadio más antiguo del planeta

ENTRETENIMIENTO

“Yiya Murano: Muerte a la hora del té” estrena tráiler y fecha: el crimen real argentino conquista Netflix

“Yiya Murano: Muerte a la hora del té” estrena tráiler y fecha: el crimen real argentino conquista Netflix

Diseño minimalista, fidelidad histórica y cultura pop: los secretos visuales de los escenarios de “Love Story”

“Solo quería dejar de sentir dolor”: Jennie Garth relató la noche que marcó un quiebre en su vida tras la ruptura con su exesposo

La tercera temporada de Euphoria se impone con piezas únicas, glamour vintage y alta costura

Del escándalo a la ovación: cómo Timothée Chalamet revolucionó la ópera y el ballet tras una frase polémica