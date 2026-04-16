Israel intensificó la ofensiva contra un bastión del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano y destruyó un puente clave

Israel intensifica la ofensiva contra grupos terroristas en el sur del Líbano

El Ejército de Israel anunció este jueves que intensificó sus operaciones terrestres en el sur del Líbano, con foco en la zona de Bint Jbeil, considerada por las autoridades israelíes como un bastión del grupo terrorista Hezbollah. Según un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), unidades de élite como Egoz y Magellan, bajo el mando de la División 98, llevaron adelante incursiones selectivas contra infraestructura del grupo armado.

En una operación realizada el miércoles en el barrio de Kasbet Einta, efectivos de la unidad Egoz allanaron un área utilizada por integrantes de Hezbollah y confiscaron armamento. Entre el material incautado, las FDI mencionaron lanzagranadas RPG, fusiles Kalashnikov, munición, granadas, un misil antiaéreo, dispositivos de observación y diverso equipamiento militar que, según indicaron, era utilizado para ataques desde zonas civiles.

Unidades de élite Egoz y Magellan, bajo el mando de la División 98 de las FDI, ejecutan incursiones selectivas contra infraestructura de los terroristas de Hezbollah en Bint Jbeil.

En paralelo, la unidad Magellan informó haber abatido a varios combatientes que operaban en el mismo sector y que, de acuerdo con los reportes israelíes, preparaban ataques contra las tropas desplegadas en la zona. El ejército aseguró además que, tras completar tareas de reconocimiento, sus fuerzas destruyeron cerca de 70 infraestructuras vinculadas a Hezbollah “en tan solo un minuto”, como parte de un esfuerzo por desmantelar la red operativa del grupo en el sur libanés.

La unidad Magellan reporta la neutralización de varios combatientes de Hezbollah que preparaban ataques contra tropas israelíes en zonas civiles del sur libanés.

En un comunicado adicional difundido en la red social X, las FDI indicaron que tropas de la brigada 769, bajo el mando de la División 91, continúan con operaciones terrestres focalizadas en la región. Durante esas acciones, una unidad de inteligencia detectó intentos de células armadas de ejecutar ataques contra las fuerzas israelíes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confiscan lanzagranadas RPG, fusiles Kalashnikov, munición y un misil antiaéreo durante una operación en Kasbet Einta al sur del Líbano.

Según la misma fuente, los combatientes fueron abatidos mediante un ataque con drones y una operación conjunta con la Fuerza Aérea israelí. Asimismo, las tropas localizaron un depósito subterráneo de armas que contenía, entre otros elementos, fusiles de asalto, cohetes antitanque, lanzagranadas RPG y morteros.

Reporte desde Beirut

El Ministerio de Sanidad libanés dijo que al menos 11 personas, entre ellas mujeres y niños, murieron y otras resultaron heridas en los ataques israelíes en el sur del Líbano.

La Agencia Nacional de Noticias, controlada por el Estado libanés, dijo que un bombardeo sobre la aldea de Qasmiyeh dejó 15 heridos y en otro murió un motociclista.

Una bandera libanesa y una rusa flamean, mientras personas inspeccionan los daños en el lugar después de que un ataque israelí destruyera el último puente que conectaba el sur de Líbano con el resto del país, en Qasmiyeh (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

La misma agencia señaló que las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron una vez más el puente Qasmiyeh sobre el río Litani, destruyéndolo por completo.

Negociaciones en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles por la noche que “los líderes” de Israel y Líbano hablarán este jueves, en medio de las conversaciones entre ambos países para intentar alcanzar un alto el fuego con mediación de Washington, en un contexto de seis semanas de enfrentamientos en territorio libanés.

Trump anunció que los líderes de Israel y el Líbano conversarán este jueves en medio de las negociaciones para alcanzar un alto el fuego (REUTERS)

“Estamos intentando dar algo de espacio para respirar entre Israel y el Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes han hablado, como 34 años. Mañana sucederá. ¡Genial!”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

El mandatario no precisó a quiénes se refería al mencionar a “los líderes”, aunque el anuncio se produjo después de que los gobiernos de Israel y Líbano acordaran volver a reunirse para continuar las conversaciones sobre una eventual tregua que permita pausar los ataques israelíes sobre territorio libanés, iniciados tras la guerra con Irán.