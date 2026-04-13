EN VIVO | Trump afirmó que no le importa si Irán retoma las conversaciones: “No tendrán un arma nuclear”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que la Armada estadounidense iniciará un bloqueo en el estrecho de Ormuz y prohibirá la navegación en aguas internacionales a embarcaciones que paguen peajes a Irán. El Comando Central de Estados Unidos informó que el operativo comenzará este lunes a las 10:00 (hora del este de EEUU), con el objetivo de bloquear puertos y zonas costeras iraníes del Golfo Pérsico y tomar el control del tráfico marítimo en el estrecho.
Trump afirmó además que no le preocupa una eventual reanudación de las negociaciones con Irán tras el fracaso de las conversaciones del fin de semana en Pakistán. “Me da igual si vuelven o no”, dijo a periodistas en Maryland el domingo. “Si no vuelven, no me importa”, agregó. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que “el acercamiento de buques militares al estrecho de Ormuz se considera una violación del alto el fuego”.
Tras los anuncios, los precios del petróleo registraron subas al inicio de la jornada: el crudo estadounidense avanzó un 8%, hasta 104,24 dólares por barril, mientras que el Brent subió un 7%, hasta 102,29 dólares.
En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel continuaron con su ofensiva en Líbano contra Hezbollah y, durante la madrugada, destruyeron túneles subterráneos que, según indicaron, servían para organizar actividades del grupo.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El Ejército de Israel difundió imágenes que muestran la demolición de un túnel de Hezbollah en el sur de Líbano. Según indicó el propio ejército, soldados de la unidad de ingeniería de combate de élite Yahalom inspeccionaron el pasaje subterráneo antes de detonarlo. Las autoridades militares precisaron que el túnel no cruzaba hacia territorio israelí.
El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, afirmó el lunes que su país no recibió ninguna solicitud de Estados Unidos para colaborar en un eventual bloqueo del estrecho de Ormuz.
“Lo han hecho de forma unilateral, y no se nos ha pedido que participemos. No hemos recibido ninguna solicitud que no hayamos aceptado”, declaró Albanese en una entrevista con Channel Nine.
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el domingo que la Armada de su país comenzará a bloquear el estrecho de Ormuz a partir del lunes, en un contexto de aumento de tensiones tras el fracaso de las conversaciones con Irán para alcanzar un acuerdo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su “decepción” con la OTAN y afirmó que el financiamiento destinado por su país al bloque será examinado “muy seriamente”, al cuestionar la falta de apoyo que, según sostuvo, recibió Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que su país iniciará el bloqueo de puertos iraníes este lunes 13 de abril a las 10:00 hora del Este, según un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.
Trump replicó así una afirmación previa sobre el comienzo de la medida y fijó con precisión el horario de implementación. En su publicación, el mandatario sostuvo: “Estados Unidos bloqueará los barcos que entren o salgan de puertos iraníes el 13 de abril a las 10:00 A.M. ET. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.
La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió en la madrugada de este lunes que cualquier buque militar que se acerque al estrecho de Ormuz viola el alto el fuego, luego del anuncio del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) de bloquear todo el tráfico marítimo en los puertos iraníes. “La Guardia Revolucionaria de Irán advierte que cualquier buque militar que se acerque al Estrecho de Ormuz viola el alto el fuego”, señaló Al Jazeera en la red social X.
El pronunciamiento se conoció después de que Estados Unidos informara que empezará a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes este lunes a las 10:00 horas ET (15.00 GMT). “El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras de Irán, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán”, indicó el Centcom en un comunicado.
Las fuerzas estadounidenses “no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes”, aclaró la nota. El anuncio del Centcom se produce después de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos bloqueará el estrecho de Ormuz y acusara a Irán de mantener sus “ambiciones nucleares”, al concluir las negociaciones de paz en Pakistán sin un acuerdo. Irán mantiene cerrada esta vía estratégica, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero contra la república islámica.
El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, bajaba alrededor del 1 % en la apertura de este lunes ante el inminente bloqueo de Estados Unidos al estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de crudo global, en medio del conflicto en Oriente Medio.
Transcurrida la primera media hora de negociación, el indicador caía un 1,15 %, o 67,35 puntos, hasta situarse en 5.791,52 unidades, tras haber cerrado la sesión previa con una subida del 1,4 %. En paralelo, el índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, descendía un 0,19 %, o 2,05 puntos, hasta 1.091,58 enteros.
El retroceso del mercado surcoreano se producía luego del anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que su país impondrá este lunes un bloqueo sobre la entrada y salida de buques en Ormuz, tras el fracaso de las negociaciones entre Washington y Teherán durante el fin de semana. En el sector de semiconductores, Samsung Electronics caía casi un 2,5 % y SK Hynix retrocedía un 0,44 %, mientras que Hyundai Motor bajaba un 1,5 % y Kia registraba una caída cercana al 1 %.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no le preocupa una eventual reanudación de las negociaciones con Irán tras el fracaso del diálogo en Pakistán y sostuvo que la situación del país persa es crítica, en paralelo al anuncio de un bloqueo naval sobre sus puertos a partir de este lunes.