EN VIVO | Trump afirmó que no le importa si Irán retoma las conversaciones: “No tendrán un arma nuclear”

Trump afirmó que no le importa si Irán retoma las conversaciones: “No tendrán un arma nuclear” (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que la Armada estadounidense iniciará un bloqueo en el estrecho de Ormuz y prohibirá la navegación en aguas internacionales a embarcaciones que paguen peajes a Irán. El Comando Central de Estados Unidos informó que el operativo comenzará este lunes a las 10:00 (hora del este de EEUU), con el objetivo de bloquear puertos y zonas costeras iraníes del Golfo Pérsico y tomar el control del tráfico marítimo en el estrecho.

Trump afirmó además que no le preocupa una eventual reanudación de las negociaciones con Irán tras el fracaso de las conversaciones del fin de semana en Pakistán. “Me da igual si vuelven o no”, dijo a periodistas en Maryland el domingo. “Si no vuelven, no me importa”, agregó. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que “el acercamiento de buques militares al estrecho de Ormuz se considera una violación del alto el fuego”.

Tras los anuncios, los precios del petróleo registraron subas al inicio de la jornada: el crudo estadounidense avanzó un 8%, hasta 104,24 dólares por barril, mientras que el Brent subió un 7%, hasta 102,29 dólares.

En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel continuaron con su ofensiva en Líbano contra Hezbollah y, durante la madrugada, destruyeron túneles subterráneos que, según indicaron, servían para organizar actividades del grupo.