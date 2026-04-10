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El líder supremo de Irán amenazó con mantener la presión militar mientras avanzan las negociaciones con Estados Unidos

Mojtaba Khamenei aseguró que Teherán no cederá en la defensa de sus intereses nacionales y llamó a la población a seguir movilizada durante el proceso de diálogo

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El líder supremo de Irán amenazó con mantener la presión militar mientras avanzan las negociaciones con Estados Unidos
El líder supremo de Irán amenazó con mantener la presión militar mientras avanzan las negociaciones con Estados Unidos

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, afirmó este jueves en un mensaje escrito y difundido por sus medios de propaganda que la República Islámica no tiene intención de mantener un conflicto armado, aunque subrayó que no renunciará a sus intereses nacionales en el contexto de las próximas negociaciones con Estados Unidos.

No buscamos la guerra y no la queremos. Pero no renunciaremos a nuestros derechos legítimos bajo ninguna circunstancia y, en este sentido, consideramos el frente de resistencia en su conjunto”, expresó Khamenei en el comunicado leído por la televisión estatal.

El mensaje, difundido en el marco del duelo por la muerte de su padre y antecesor, el ayatollah Alí Khamenei, quien fue abatido durante los ataques iniciales del conflicto, estuvo dirigido tanto a la sociedad iraní como a los países vecinos del Golfo.

Khamenei remarcó la determinación de Irán de proteger sus intereses regionales y destacó el valor de la movilización social interna en este proceso.

Sus voces en las plazas públicas influyen sin duda en el resultado de las negociaciones”, instó, animando a los ciudadanos a mantener su presencia en las calles tras el acuerdo de cese al fuego.

El comunicado llega mientras rige un alto al fuego de dos semanas entre Irán y Estados Unidos, alcanzado tras intensos combates y amenazas.

Mojtaba Khamenei aseguró que Teherán no cederá en la defensa de sus intereses nacionales y llamó a la población a seguir movilizada durante el proceso de diálogo
Mojtaba Khamenei aseguró que Teherán no cederá en la defensa de sus intereses nacionales y llamó a la población a seguir movilizada durante el proceso de diálogo

El líder supremo sostuvo que, aunque el país atraviesa un periodo de luto y ha sufrido numerosas bajas, la posición oficial sigue siendo la de resistencia ante cualquier intento de limitar las aspiraciones nacionales.

Además, señaló que la gestión del estrecho de Ormuz entrará en una “nueva fase”, sin detallar eventuales cambios en el control o en la política sobre este corredor estratégico para el comercio internacional.

En su mensaje, Khamenei también llamó a los países del Golfo a responder de forma adecuada a la postura de Irán para poder “demostrarles (su) hermandad”.

Advirtió a la población sobre las “falsas promesas de los enemigos” y reiteró el compromiso del país para buscar justicia por la muerte de su padre y las víctimas de la ofensiva. Según cifras difundidas por las autoridades, el número de fallecidos desde el inicio del conflicto supera los 3.000.

Estas declaraciones se producen en la antesala de la reunión entre delegaciones de Irán y Estados Unidos prevista para este fin de semana en Islamabad.

El presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó su confianza en que las negociaciones puedan avanzar hacia un acuerdo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó su confianza en que las negociaciones puedan avanzar hacia un acuerdo
El presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó su confianza en que las negociaciones puedan avanzar hacia un acuerdo

Creo que un acuerdo es alcanzable”, señaló Trump, quien destacó que los líderes iraníes “son mucho más razonables en las reuniones privadas que en sus declaraciones públicas” y que “están aceptando todo lo que deben aceptar”.

Trump recalcó que la postura de Washington es inflexible y advirtió que, si no se logra un entendimiento, “será muy doloroso” para Irán.

El mandatario también confirmó que solicitó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, disminuir las operaciones militares en Líbano para facilitar el proceso de diálogo. Netanyahu ha reiterado que el alto el fuego con Irán no incluye a Hezbollah y que Israel continuará actuando contra ese grupo.

El contexto internacional sigue siendo complejo, con un delicado equilibrio entre los intereses iraníes, las demandas de Estados Unidos y la presión de actores regionales. El control del estrecho de Ormuz y la situación en Líbano se perfilan como ejes principales en las futuras conversaciones, mientras ambas partes exploran vías para reducir la tensión sin ceder en sus posiciones centrales.

(Con información de EFE y AFP)

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