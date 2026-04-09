El petróleo subió y Wall Street recuperó terreno ante incertidumbre regional

Operadores trabajan en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 8 de abril de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Las acciones estadounidenses cerraron al alza este jueves, impulsadas por el avance de las negociaciones para una resolución pacífica en Oriente Medio y la reacción favorable de los mercados ante el llamado del primer ministro israelí a entablar “negociaciones directas” con Líbano. Los tres principales índices bursátiles de Wall Street lograron recuperar terreno tras una apertura negativa, y el S&P 500 superó sus promedios móviles clave, finalizando con un incremento del 0,61% para situarse en 6.823,94 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subió un 0,81 % hasta 22.819,30 unidades y el Dow Jones ganó un 0,57 %, alcanzando los 48.183,65 puntos.

El optimismo de los inversores se vio reforzado por la expectativa de que la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán se mantenga, aunque persisten las dudas por la continuidad de la actividad militar israelí en Líbano. Según el analista de StoneX, Fawad Razaqzada, los mercados esperan mayor “claridad” sobre los acontecimientos en la región, mientras que John Kilduff, de Again Capital, calificó la información disponible como “vaga o presta a confusión”.

En paralelo, el barril de petróleo Brent para entrega en junio subió un 1,23%, cerrando en 95,92 dólares en el mercado de futuros de Londres, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) para mayo escaló un 3,67 % y terminó en 97,87 dólares. Durante la jornada, el WTI llegó a superar el umbral de los 100 dólares. El repunte de los precios del crudo se atribuyó a la incertidumbre sobre la durabilidad del alto el fuego en Oriente Medio y a las restricciones en el tráfico del estrecho de Ormuz, paso por el que transita el 20 % del consumo mundial de hidrocarburos.

El jueves, un petrolero no iraní cruzó por primera vez desde la tregua el estrecho de Ormuz, aunque la navegación sigue lejos de los niveles habituales. La reapertura de este paso estratégico fue una de las condiciones para el cese de las hostilidades, pero el tráfico continúa limitado, lo que mantiene la presión alcista sobre los precios energéticos.

La volatilidad en los precios del petróleo ha sido constante durante las últimas semanas, con el Brent fluctuando desde los 70 dólares por barril antes del inicio del conflicto hasta superar los 119 dólares en ciertos momentos. Los estrategas de Macquarie, encabezados por Thierry Wizman, advirtieron que la presión alcista sobre el petróleo podría “permanecer durante un tiempo”, dado que la distancia entre las exigencias de Estados Unidos e Irán sigue siendo considerable, y el riesgo de un nuevo repunte por tensiones en la región continúa vigente.

El barril de petróleo Brent subió a 95,92 dólares y el WTI cerró en 97,87 dólares por la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio y las restricciones en el estrecho de Ormuz. (REUTERS/Stringer/File Photo)

El mercado accionario estadounidense, pese a los vaivenes recientes, se mantiene cerca de sus máximos históricos, con el S&P 500 apenas 2,2% por debajo de su récord de enero. El buen desempeño de empresas como Constellation Brands, que subió un 8,5% tras presentar resultados superiores a lo esperado, y el anuncio del CEO de Amazon, Andy Jassy, sobre ingresos anuales por encima de 15.000 millones de dólares en servicios de inteligencia artificial, contribuyeron al dinamismo de la jornada.

En contraste, Simply Good Foods registró una caída del 18,1% tras reportar resultados inferiores a las previsiones. Los informes económicos publicados por el Departamento de Comercio mostraron que la economía estadounidense creció a un ritmo menor al previsto en el cuarto trimestre, mientras que la inflación sigue elevada, lo que se reflejó en una leve reducción en la rentabilidad del bono del Tesoro a diez años, que bajó a 4,28%.

Las minutas de la última reunión de la Reserva Federal indicaron que los responsables monetarios consideran posibles subidas de tasas de interés para contrarrestar la presión inflacionaria derivada de un conflicto prolongado. Si los precios del petróleo se mantienen elevados, la Reserva Federal podría afrontar dificultades para reanudar los recortes de tasas de interés, incluso si el mercado laboral muestra señales de debilidad.

En los mercados internacionales, las principales bolsas de Asia y Europa tuvieron un desempeño negativo, destacando la caída del 1,6% del Kospi en Corea del Sur y del 1,1% del DAX en Alemania.

(Con información de AFP, EFE, AP y Reuters)