Colombia

Mauricio Gaona lanzó fuerte advertencia por denuncias de Petro sobre las elecciones: “El manual del aspirante a dictador ya está escrito”

El presidente cuestionó el sistema de preconteo y escrutinio electoral, denunciando supuestas modificaciones en el software de conteo, inconsistencias en el censo electoral y la existencia de posibles irregularidades en mesas de votación

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Gaona afirmó haber recibido mensajes de distintos sectores sociales expresando preocupación ante la posibilidad de que el presidente desconozca los resultados electorales - crédito @JMauricioGaona/X, Presidencia de la República y Visuales IA
Gaona afirmó haber recibido mensajes de distintos sectores sociales expresando preocupación ante la posibilidad de que el presidente desconozca los resultados electorales - crédito @JMauricioGaona/X, Presidencia de la República y Visuales IA

El abogado constitucionalista Mauricio Gaona se pronunció frente a las recientes denuncias del presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral en Colombia, en medio de cuestionamientos del jefe de Estado al sistema de preconteo, el escrutinio y el software utilizado en el conteo de votos.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el jurista —reconocido como Oppenheimer Scholar, O’Brien Fellow y doctor en derechos humanos de la Universidad de McGill— respondió a inquietudes que, según dijo, recibió desde distintos sectores sociales sobre la posibilidad de que el mandatario desconozca los resultados electorales.

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“Tras recibir miles de mensajes y solicitudes en las últimas horas provenientes de un exasesor presidencial, exmagistrados de altas cortes, líderes de organizaciones civiles, empresarios, trabajadores, periodistas, deportistas, estudiantes y ciudadanos, expresando casi al unísono su preocupación irrefutable ante la posibilidad de que el Presidente de la República desconozca los resultados electorales, me permito manifestar lo siguiente”, comenzó diciendo Gaona.

El abogado aseguró que las actuales elecciones no son comparables con procesos anteriores y señaló que existen riesgos institucionales en escenarios de disputa electoral - crédito @JMauricioGaona/X
El abogado aseguró que las actuales elecciones no son comparables con procesos anteriores y señaló que existen riesgos institucionales en escenarios de disputa electoral - crédito @JMauricioGaona/X

Acto seguido, añadió que, en su criterio, la inquietud no es infundada: “Su temor es bien fundado. Lo he dicho en innumerables ocasiones: estas elecciones no son como las anteriores. Sabíamos que esto ocurriría. Estamos preparados y trabajamos en ello. El manual del aspirante a dictador ya está escrito”.

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Frente a este panorama, el constitucionalista insistió en la defensa del orden democrático: “Por el momento, el mensaje para quienes defienden la democracia y sus instituciones en todos los rincones de nuestro país es el mismo: No habrá dictadura constitucional en Colombia”.

La investigación señala que el dinero prestado a Olmedo López podría estar vinculado con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2018 - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Tras la primera vuelta presidencial, Petro señaló que no aceptaba los resultados del preconteo y sostuvo que existían diferencias entre censos y modificaciones en el sistema de conteo - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Las declaraciones de Mauricio Gaona se producen luego de que el 31 de mayo, mismo día de la jornada electoral, el jefe de Estado expresara su rechazo al preconteo transmitido. “El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista”, escribió Petro en su cuenta de X.

En esa misma intervención, el presidente sostuvo que existían inconsistencias en el sistema, relacionadas con la base de datos del censo electoral y el software de conteo, al afirmar que se habrían presentado modificaciones en fechas cercanas a los comicios.

Posteriormente, el 2 de junio, Petro insistió en sus denuncias asegurando que tiene las pruebas que demostrarían posibles irregularidades en el proceso. “Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a autoridad competente”, señaló el mandatario, afirmando que existen cambios en el sistema de conteo electoral y en el número de registros del censo, señalando que dichos ajustes habrían afectado el proceso de votación en varias mesas.

Gustavo Petro sobre aparente fraude en la primera vuelta
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro insistió en un aparente fraude en la primera vuelta, por la actividad en al menos 5.300 mesas; pese a que fue desmentido por la Registraduría - crédito @petrogustavo/X

Posición de la Registraduría frente al proceso electoral

De acuerdo con los resultados oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos en primera vuelta, equivalentes al 43,74% de la votación, mientras que Iván Cepeda alcanzó 9.688.361 sufragios, correspondientes al 40,90%.

Frente a las denuncias del presidente, la Registraduría ha defendido la transparencia del proceso electoral y la labor de los jurados de votación. La entidad informó que durante el escrutinio de la primera vuelta se registró un 0,7% de reclamaciones, cifra que ha sido presentada como indicativa de normalidad.

El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que el proceso se llevó a cabo un muy buen conteo de mesay queel escrutinio se llevó a cabo con mucho juicio y rigor”. Asimismo, indicó que en el proceso participaron 3.000 comisiones escrutadoras.

Observación internacional

Pese a las denuncias reiteradas del presidente Gustavo Petro, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea descartó preliminarmente indicios de fraude en el preconteo y el escrutinio - crédito Misión de Observación Electoral de la Unión Europea Colombia 2026
Pese a las denuncias reiteradas del presidente Gustavo Petro, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea descartó preliminarmente indicios de fraude en el preconteo y el escrutinio - crédito Misión de Observación Electoral de la Unión Europea Colombia 2026

En el plano internacional, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea también se ha pronunciado sobre el desarrollo de los comicios en Colombia. Su jefe de misión, Esteban González Pons, descartó la existencia de fraude en el preconteo y el escrutinio.

En su balance preliminar, la misión sostuvo que hasta el día de las elecciones, “lo que se puede concluir, de manera provisional, es que la misión de la Unión Europea descarta cualquier tipo de fraude en el preconteo y el escrutinio de las elecciones”.

Aunque el informe final aún está en proceso de consolidación, el pronunciamiento ha sido considerado como un respaldo preliminar a la organización del proceso electoral en el país.

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