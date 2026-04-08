El escepticismo ante las emociones online desafía la unión en torno al cambio climático

La sospecha sobre manipulación o búsqueda de empatía limita la efectividad de mensajes emocionales relacionados con cambio climático en internet - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio interdisciplinario liderado por investigadores de la Universidad de Cornell revela que muchas personas desconfían de las emociones en redes sociales u otros medios digitales cuando se habla de cambio climático.

Los resultados, derivados de seis experimentos que involucraron a cerca de 6.400 participantes estadounidenses, indican que el público tiende a considerar menos auténticas y menos apropiadas las expresiones emocionales —como miedo o tristeza— frente a los mensajes neutros sobre el tema, incluso cuando observadores y emisores comparten opiniones sobre el clima.

Las personas suelen desconfiar de las emociones que ven en internet o en los medios digitales porque las perciben menos espontáneas y menos sinceras, según la investigación. Quienes observan estas expresiones piensan que pueden responder a una intención de manipulación o de generar empatía calculada, lo que reduce la credibilidad del mensaje, aunque el objetivo sea sensibilizar sobre el problema del cambio climático.

Un estudio de la Universidad de Cornell detecta desconfianza en la autenticidad de emociones digitales durante debates sobre cambio climático - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué factores hacen dudar de las emociones online

Uno de los aportes principales del trabajo, publicado en Cambridge Elements in Politics and Communication de Cambridge University Press, es la distinción entre emociones “sentidas” y emociones “expresadas”. Mientras las emociones sentidas reflejan una reacción interna ante hechos concretos, las expresadas pueden estar condicionadas por el canal, el contexto digital o el objetivo de quien comunica.

De acuerdo con el marco teórico desarrollado por Talbot Andrews y su equipo, los usuarios digitales valoran especialmente la autenticidad y la adecuación de las emociones transmitidas por internet. El público suele preguntarse si el miedo o la tristeza realmente existen en la persona que los expresa y si esa reacción encaja con el momento o el canal elegido.

Según la Universidad de Cornell, comunicar emociones puede motivar la acción colectiva, pero solo si no perciben una intencionalidad estratégica o un exceso de dramatización. En palabras de Andrews: “Despertar las emociones en las personas es una excelente manera de motivarlas a interesarse por un tema... Pero expresar las propias emociones no necesariamente cambiará la opinión de los demás sobre ese tema”.

Las reacciones afectivas en plataformas como TikTok generan mayor escepticismo respecto a su espontaneidad frente a mensajes escritos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencia de la plataforma en la percepción de la autenticidad

La investigación detectó que las emociones compartidas en redes sociales o en plataformas como TikTok generan mayor sospecha que aquellas transmitidas en medios tradicionales. Aunque la “moderación editorial” o el papel del periodismo introduce una capa de control, el escepticismo persiste. Al comparar plataformas, los experimentos encontraron que la presencia de rostros tristes en vídeo o imagen —como sucede en TikTok— aumenta la percepción de artificialidad en relación con mensajes solo escritos.

Ver una cara triste en pantalla intensifica el escepticismo del público más que leer una declaración similar. Incluso cuando la emoción aparece en una entrevista o una cita seleccionada por un periodista, persiste la duda sobre si existe una intención de influir o manipular con la expresión afectiva.

Según Cambridge University Press, no se observaron diferencias significativas en la reacción en función del género del emisor ni por la coincidencia política entre quien publica y quien recibe el mensaje. El patrón dominante es la sospecha de que las emociones en línea están orientadas a conseguir una respuesta calculada en la audiencia.

Los mensajes emocionales sobre el cambio climático en redes sociales no siempre promueven acción, sino que pueden generar distanciamiento crítico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la comunicación sobre cambio climático y debate social

Estas tendencias tienen un efecto directo en la comunicación pública y política sobre el cambio climático. El aumento de mensajes emocionales en redes y medios convencionales no garantiza una mayor sensibilización ni impulsa necesariamente la acción. De hecho, las reacciones predominantes ante mensajes de miedo, tristeza o ecoansiedad suelen ser de distanciamiento crítico, aunque no implican un rechazo a la causa ambiental.

El grupo de investigadores concluye que las campañas que buscan movilizar mediante emociones deben tener en cuenta que no todo público percibe esas expresiones como auténticas. Para quienes quieren influir en el debate sobre el clima o motivar la acción, el reto está en transmitir sentimientos genuinos y pertinentes con el contexto, evitando la sobreexposición o la exageración que puede restar credibilidad.

“Las emociones en medios digitales no siempre se toman literalmente, lo que complica el rol de estas expresiones en la comunicación política”, señala la publicación de Cambridge University Press.

Para finalizar, la Universidad de Cornell advierte que, si bien expresar emociones puede favorecer el bienestar y facilitar la conexión con otras personas preocupadas, quienes se comunican en plataformas digitales deben saber que sus sentimientos no siempre serán comprendidos literalmente ni necesariamente inspirarán la empatía esperada.