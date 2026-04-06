Un ataque con drones de Rusia en Odesa mató a tres personas, entre ellas un bebé de menos de un año

Tres personas murieron y varias resultaron heridas tras un ataque con drones rusos en la ciudad portuaria de Odesa, en el sur de Ucrania, informaron las autoridades el lunes. Entre las víctimas fatales se encuentran dos mujeres y un niño de dos años. El ataque nocturno dañó gravemente un bloque de apartamentos, de donde los rescatistas lograron sacar a cuatro personas de entre los escombros.

El presidente Volodimir Zelensky indicó que once personas fueron hospitalizadas, entre ellas una mujer embarazada y dos niños, uno de menos de un año. El mandatario ucraniano detalló en una publicación en X que los bombardeos rusos continúan afectando zonas civiles desde el inicio de la invasión hace poco más de cuatro años. Según Naciones Unidas, más de 15.000 personas han muerto en Ucrania desde el inicio del conflicto.

Un ataque con drones de Rusia en Odesa mató a tres personas, entre ellas un niño pequeño (EUROPA PRESS)

Zelensky denunció que la red eléctrica ucraniana sigue siendo blanco de los ataques. Las ofensivas nocturnas rusas alcanzaron infraestructura energética en las regiones de Chernígov, Sumy, Kharkiv y Dnipro. Más de 300.000 hogares en Chernígov quedaron sin electricidad debido a daños en instalaciones de distribución, según la empresa eléctrica regional.

El ataque nocturno en Odesa dejó un bloque de apartamentos gravemente dañado, obligando a rescatistas a salvar a cuatro personas atrapadas bajo los escombros. (AP/Michael Shtekel)

En la última semana, Rusia lanzó más de 2.800 drones de ataque, casi 1.350 bombas planeadoras y más de 40 misiles de diferentes tipos contra territorio ucraniano, según datos ofrecidos por Zelensky. El presidente ucraniano expresó preocupación por el agotamiento de las reservas de armas, en particular los sistemas de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense.

Volodimir Zelensky afirmó que los socios internacionales “necesitan reforzar la defensa antiaérea juntos para que la tasa de interceptación de drones y misiles siga aumentando”. Los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos permanecen estancados y, según Zelensky, “Rusia no tiene intención de detener” su ofensiva.

Volodimir Zelensky informó que once personas fueron hospitalizadas tras el bombardeo, incluidas una mujer embarazada y dos niños menores de edad. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Ucrania ha iniciado una serie de ataques con drones de largo alcance contra objetivos en territorio ruso, llegando a golpear infraestructuras a unos 1.500 kilómetros de la frontera. En los últimos días, estos drones han impactado instalaciones petroleras rusas. Según funcionarios de Kiev, Rusia podría aprovechar los ingresos obtenidos por la exportación de petróleo —facilitados tras una exención temporal de sanciones otorgada por el gobierno de Trump— para financiar nuevas ofensivas militares.

En la última semana, Rusia lanzó más de 2.800 drones de ataque, 1.350 bombas planeadoras y 40 misiles sobre diferentes zonas de Ucrania. (REUTERS)

El Ministerio de Defensa ruso reportó que durante la noche las defensas antiaéreas derribaron 50 drones ucranianos. El gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, informó que ocho personas, entre ellas dos niños, resultaron heridas tras una serie de ataques ucranianos con drones contra Novorossiisk, uno de los principales puertos rusos del mar Negro. Seis edificios de apartamentos y dos casas particulares sufrieron daños.

Medios no confirmados reportaron que los ataques apuntaron a la terminal petrolera de Sheskharis en ese puerto. La semana pasada, drones ucranianos también atacaron instalaciones petroleras en el golfo de Finlandia, en el noroeste de Rusia.