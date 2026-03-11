Mundo

Netanyahu anunció que Israel destinará un presupuesto especial para cubrir los gastos en defensa derivados de la guerra contra Irán

El primer ministro israelí y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, aprobaron una transferencia adicional inmediata de decenas de miles de millones de séqueles y sostuvieron que el incremento debe entenderse “no como un gasto, sino como una inversión”

Guardar
Israel aumentó el gasto militar
Israel aumentó el gasto militar para financiar la guerra contra el régimen de Irán (REUTERS)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, aprobaron el martes una transferencia adicional inmediata de decenas de miles de millones de séqueles al presupuesto de Defensa para financiar la guerra contra Irán y Líbano, en medio de la continuidad de la ofensiva militar iniciada el 28 de febrero junto a Estados Unidos.

Netanyahu explicó que el aumento del gasto militar responde al elevado costo de las operaciones militares. “Teníamos que embarcarnos en esta campaña y estamos trabajando aún más duro con nuestros heroicos soldados y pilotos. Sin embargo, hay un gran pero: cuesta dinero, mucho dinero”, afirmó el jefe de Gobierno en un videomensaje difundido en sus canales.

El primer ministro subrayó que el coste de la ofensiva contra Irán obliga al Gobierno a aprobar un presupuesto especial de guerra con el objetivo de respaldar a las fuerzas armadas y las operaciones militares.

Smotrich indicó que el aumento del presupuesto militar asciende a “decenas de miles de millones de séqueles”, aunque no ofreció detalles sobre la cifra exacta. El ministro sostuvo que el incremento debe entenderse “no como un gasto, sino como una inversión”.

El funcionario también explicó que, para facilitar la aprobación del presupuesto, el Gobierno dejará en suspenso algunas iniciativas consideradas controvertidas. Entre ellas mencionó el avance de la ley de reclutamiento de ultraortodoxos y otras reformas que no cuentan con un amplio consenso político.

El primer ministro israelí, Benjamin
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich (REUTERS)

En paralelo, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó el martes que el país no busca “una guerra interminable” contra el régimen iraní y señaló que el conflicto concluirá “a su debido tiempo”, tras consultar con la administración del presidente estadounidense Donald Trump el momento adecuado para poner fin a la guerra.

Durante una rueda de prensa en Jerusalén junto a su homólogo alemán, Johann Wadephul, Saar señaló que Israel ya logró avances en la ofensiva militar contra Irán.

Ya conseguimos grandes logros y, a su debido tiempo, consultaremos con nuestros amigos estadounidenses cuando consideremos que es el momento adecuado para hacerlo. No buscamos una guerra interminable”, sostuvo.

El ministro también exhortó a la comunidad internacional a adoptar medidas diplomáticas más severas contra Teherán.

El canciller (alemán, Friedrich) Mertz tenía razón al afirmar que Israel está haciendo el trabajo sucio a todos. La comunidad internacional disfruta de los resultados de nuestras acciones, pero no siempre nos apoya”, expresó.

El ministro de Exteriores de
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar (REUTERS)

Saar recordó además que Alemania lideró el proceso para que la Guardia Revolucionaria de Irán fuera designada como organización terrorista en la Unión Europea y pidió avanzar hacia nuevas medidas.

Creo que ya es hora de que los países den el siguiente paso y corten todos los lazos diplomáticos con el régimen terrorista que usted mismo definió como sin legitimidad”, manifestó.

El funcionario israelí también criticó la falta de acciones significativas por parte de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) frente a la milicia chiita Hezbollah.

Según indicó, Hezbollah atacó Israel tras la muerte del ayatolá Ali Khamenei, lo que provocó una respuesta militar israelí con bombardeos en territorio libanés.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteMedio OrienteIsraelIránBenjamin NetanyahuRégimen de IránÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El ministro de Exteriores israelí afirmó que su país no busca una “guerra interminable” contra el régimen de Irán

La máxima autoridad diplomática de Israel subrayó que la ofensiva actual concluirá cuando, en diálogo con Estados Unidos, así lo determinen. “Ya conseguimos grandes logros”, sostuvo

El ministro de Exteriores israelí

Isla de Kharg: el centro petrolero clave del régimen de Irán que podría estar en la mira

La isla, ubicada a unos 30 kilómetros del continente iraní, maneja aproximadamente el 90 por ciento de las exportaciones de crudo de Irán, según una nota de JP Morgan publicada el domingo

Isla de Kharg: el centro

El régimen de Irán lanzó otra ola de ataques contra Israel y posiciones militares estadounidenses en Irak

La Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que los proyectiles “alcanzaron el corazón de Tel Aviv” y calificó el bombardeo como “el más intenso y el más pesado desde el inicio de la guerra”

El régimen de Irán lanzó

Dinamarca ordenó cerrar su embajada en Irán y evacuó a su personal por la escalada militar en Medio Oriente

Las gestiones diplomáticas serán coordinadas desde Copenhague hasta que se restablezca la seguridad

Dinamarca ordenó cerrar su embajada

El nuevo líder de Irán, quien aún guarda silencio, fue impuesto por la Guardia Revolucionaria

El nombramiento, realizado bajo presión en medio de la guerra, refuerza el dominio militar sobre la república islámica

El nuevo líder de Irán,
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detectan primer brote de influenza

Detectan primer brote de influenza aviar en Colombia en 2026: ICA explica impacto en consumo de pollo y huevo

Se extiende presunto derrame de hidrocarburo en el Golfo de México sobre costas de Veracruz y Tabasco

Se golpeó en el Samba de un parque de diversiones y la Justicia ordenó una indemnización millonaria

La Justicia cierra el círculo sobre el narco acusado de armar un plan para asesinar un ministro y dos funcionarios judiciales

Incendios en Chubut: siguen peritando celulares de una comunidad mapuche y tierra con restos de líquido acelerante

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La Marina mexicana incauta dos toneladas de cocaína en el Pacífico

Europa incrementó un 210% la importación de armas y es la región del mundo que mas se rearma en la última década

Congreso de Guatemala elige a magistrados electorales para comicios en 2027 y 2031

Al menos 16 muertos, incluidos dos paramédicos, por nuevos ataques de Israel contra el sur de Líbano

Mueren dos soldados tras un accidente de un helicóptero militar en Emiratos Árabes Unidos

ENTRETENIMIENTO

Chappell Roan acusa a un

Chappell Roan acusa a un grupo de fans de acosarla en público: “Están ignorando todos mis límites”

‘Heated Rivalry’: Hudson Williams y Francois Arnaud denuncian ataques racistas y homófobos de fans

Valerie Bertinelli reveló las últimas palabras que le dijo a Eddie Van Halen antes de su muerte

Keanu Reeves regresa a la música con Dogstar y una gira que copará los escenarios más emblemáticos de Estados Unidos

“El récord de escenas de acción es solo el comienzo”, promete Alan Ritchson sobre la temporada 4 de Reacher