Netanyahu anunció que Israel destinará un presupuesto especial para cubrir los gastos en defensa derivados de la guerra contra Irán

Israel aumentó el gasto militar para financiar la guerra contra el régimen de Irán (REUTERS)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, aprobaron el martes una transferencia adicional inmediata de decenas de miles de millones de séqueles al presupuesto de Defensa para financiar la guerra contra Irán y Líbano, en medio de la continuidad de la ofensiva militar iniciada el 28 de febrero junto a Estados Unidos.

Netanyahu explicó que el aumento del gasto militar responde al elevado costo de las operaciones militares. “Teníamos que embarcarnos en esta campaña y estamos trabajando aún más duro con nuestros heroicos soldados y pilotos. Sin embargo, hay un gran pero: cuesta dinero, mucho dinero”, afirmó el jefe de Gobierno en un videomensaje difundido en sus canales.

El primer ministro subrayó que el coste de la ofensiva contra Irán obliga al Gobierno a aprobar un presupuesto especial de guerra con el objetivo de respaldar a las fuerzas armadas y las operaciones militares.

Smotrich indicó que el aumento del presupuesto militar asciende a “decenas de miles de millones de séqueles”, aunque no ofreció detalles sobre la cifra exacta. El ministro sostuvo que el incremento debe entenderse “no como un gasto, sino como una inversión”.

El funcionario también explicó que, para facilitar la aprobación del presupuesto, el Gobierno dejará en suspenso algunas iniciativas consideradas controvertidas. Entre ellas mencionó el avance de la ley de reclutamiento de ultraortodoxos y otras reformas que no cuentan con un amplio consenso político.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich (REUTERS)

En paralelo, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó el martes que el país no busca “una guerra interminable” contra el régimen iraní y señaló que el conflicto concluirá “a su debido tiempo”, tras consultar con la administración del presidente estadounidense Donald Trump el momento adecuado para poner fin a la guerra.

Durante una rueda de prensa en Jerusalén junto a su homólogo alemán, Johann Wadephul, Saar señaló que Israel ya logró avances en la ofensiva militar contra Irán.

“Ya conseguimos grandes logros y, a su debido tiempo, consultaremos con nuestros amigos estadounidenses cuando consideremos que es el momento adecuado para hacerlo. No buscamos una guerra interminable”, sostuvo.

El ministro también exhortó a la comunidad internacional a adoptar medidas diplomáticas más severas contra Teherán.

“El canciller (alemán, Friedrich) Mertz tenía razón al afirmar que Israel está haciendo el trabajo sucio a todos. La comunidad internacional disfruta de los resultados de nuestras acciones, pero no siempre nos apoya”, expresó.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar (REUTERS)

Saar recordó además que Alemania lideró el proceso para que la Guardia Revolucionaria de Irán fuera designada como organización terrorista en la Unión Europea y pidió avanzar hacia nuevas medidas.

“Creo que ya es hora de que los países den el siguiente paso y corten todos los lazos diplomáticos con el régimen terrorista que usted mismo definió como sin legitimidad”, manifestó.

El funcionario israelí también criticó la falta de acciones significativas por parte de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) frente a la milicia chiita Hezbollah.

Según indicó, Hezbollah atacó Israel tras la muerte del ayatolá Ali Khamenei, lo que provocó una respuesta militar israelí con bombardeos en territorio libanés.

(Con información de EFE y AFP)