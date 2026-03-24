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Putin se obsesiona con la salud reproductiva de los rusos: ordenó analizar el esperma de quienes van al sauna

El Kremlin quiere que nazcan más rusos. Después de mandar al psicólogo a las mujeres que no desean ser madres, ahora está preocupado por las altas temperaturas y su influencia en el aparato reproductor masculino

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El presidente ruso, Vladimir Putin.
El presidente ruso, Vladimir Putin. Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool vía Reuters

Los hombres rusos que frecuenten saunas deberán someterse a un examen de la calidad de su esperma, informaron este martes medios locales, citando un documento que cambia las recomendaciones para las pruebas sobre salud reproductiva y fertilidad.

Sanidad ha cambiado las normas de procedimiento en las pruebas médicas, lo que incluye modificaciones en los cuestionarios a rellenar por el paciente.

La alta frecuencia a visitar saunas, cuyas altas temperaturas pueden influir negativamente en las facultades reproductivas, son motivo suficiente para que el paciente deba realizar un espermograma, según un documento aprobado por el Ministerio de Salud ruso, informó el portal Holod.

Si la persona responde afirmativamente a la pregunta de si visita saunas, será derivada a un análisis y consulta con un urólogo.

“La infertilidad masculina a menudo se diagnostica en hombres que no presentan síntomas en su sistema reproductivo. Por lo tanto, es fundamental implementar medidas preventivas proactivas y en varias etapas dentro del sistema de salud”, señala el documento del Ministerio de Salud.

Aunque la medida fue aprobada a finales de febrero, no llamó la atención del público nacional hasta ahora.

En cuestionarios similares dirigidos a las mujeres, las autoridades recomiendan la consulta psicológica si una paciente no quiere tener hijos, un consejo que no se aplica para los hombres, informaron este mes medios rusos.

Un hombre en una sauna.
Un hombre en una sauna. (Adobe)

Las autoridades rusas, cada vez más envueltas en la biopolítica, tratan desde hace años aumentar la natalidad en el país, tradicionalmente despoblado y de vastos terrenos deshabitados.

Putin manda al psicólogo a las mujeres que no quieren tener hijos

El Ministerio de Sanidad de Rusia actualizó sus recomendaciones para las pruebas de detección de salud reproductiva y desde ahora recomienda a las mujeres que no quieren tener hijos ir al psicólogo, un consejo que no aplica para los hombres.

Sanidad ha cambiado las normas de procedimiento en las pruebas médicas, lo que incluye modificaciones en los cuestionarios a rellenar por el paciente.

El documento en cuestión describe cómo realizar una prueba de detección de salud reproductiva, un procedimiento voluntario que puede realizarse una vez al año.

El cuestionario para mujeres contiene 61 preguntas, incluidas tres centradas en la salud reproductiva, la última siendo: “¿Cuántos hijos le gustaría tener, incluyendo los que ya nacieron?”

El procedimiento indica que si una mujer marca que ninguno, entonces “se recomienda que sea remitida a un psicólogo clínico”.

Las autoridades sanitarias advierten que esto tiene como objetivo prevenir los abortos y fomentar una “actitud positiva” hacia la maternidad, cita el diario Kommersant.

Maxim Levoshin y Ekaterina Gordienko
Maxim Levoshin y Ekaterina Gordienko posan para una foto. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El cuestionario para varones consta de 26 preguntas, con tres dedicadas a la salud reproductiva.

Además de que ante la negativa, al hombre no se le recomienda la consulta con un psicólogo, la propia pregunta se formula de modo diferente: “¿Cuántos hijos le gustaría tener (teniendo en cuenta los que ya tiene), dadas sus circunstancias actuales?”.

El jefe del Comité de Salud de la Duma Estatal, Serguéi Leónov, comentó a Gazeta.ru que dicha iniciativa es una manifestación de preocupación por las mujeres y no debe percibirse negativamente.

“Una mujer tiene derecho a decidir cómo vivir su vida. Sin embargo, si por alguna razón no desea tener hijos, un psicólogo puede ayudarla a comprender los motivos. Quizás tenga dificultades en sus relaciones con el sexo opuesto o algún otro problema”, declaró.

Las autoridades rusas, cada vez más envueltas en la biopolítica, tratan desde hace años aumentar la natalidad en el país, tradicionalmente despoblado y de vastos terrenos deshabitados.

A finales de 2025 la Justicia rusa impuso la primera multa por incitación al aborto a un hombre que no quería ser padre de gemelos por razones económicas, tal y como él mismo alegó.

Al mismo tiempo, multitud de clínicas a lo largo de todo el país sufrieron presiones por las autoridades regionales para desprenderse de sus licencias para practicar abortos.

En 2024 el Parlamento ruso aprobó una ley que prohíbe la propaganda de la ideología ‘childfree’, que busca reconocer el derecho de las mujeres a no tener hijos.

(Con información de EFE)

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