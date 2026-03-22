Israel advirtió que seguirá atacando a Hezbollah “hasta que la amenaza sea retirada de la frontera” con Líbano (REUTERS/Karamallah Daher)

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, afirmó este domingo que la ofensiva contra el grupo terrorista Hezbollah seguirá en marcha y que las operaciones apenas están en su fase inicial, al tiempo que anticipó una campaña sostenida con nuevos ataques y una posible ampliación de las acciones terrestres en el sur del Líbano.

Durante una evaluación militar en el Comando Norte, Zamir sostuvo que el objetivo es neutralizar de forma definitiva las capacidades del grupo armado.

“La campaña contra Hezbollah recién comienza”, declaró, y remarcó que Israel continuará actuando hasta eliminar cualquier amenaza sobre su territorio. También aseguró que las fuerzas están preparadas para un escenario prolongado.

“Hezbollah constituye un actor central respaldado por el régimen iraní y cometió un grave error al unirse a la campaña contra Israel”, indicó.

Zamir afirmó, esa decisión “perjudica tanto a la organización como al Estado libanés en su conjunto”.

Detalló, además, que las fuerzas israelíes ya han llevado a cabo una serie de ataques importantes en las últimas semanas.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir (REUTERS)

“Hemos alcanzado más de 2.000 objetivos, destruido decenas de depósitos de armas y eliminado a cientos de terroristas”, señaló. Estas acciones forman parte de una estrategia que combina bombardeos aéreos y operaciones en tierra.

El jefe militar también enfatizó que no habrá espacios seguros para los adversarios. “El mensaje es claro: no hay refugio para el régimen ni para sus aliados. Cualquier amenaza contra los ciudadanos israelíes recibirá una respuesta firme, precisa y contundente”, afirmó. En ese sentido, subrayó que las operaciones continuarán tanto en el plano ofensivo como defensivo.

Además, confirmó que el ejército se está preparando para intensificar su presencia en territorio libanés.

“Nos estamos preparando para profundizar las operaciones terrestres específicas y los ataques aéreos de acuerdo con un plan organizado”, explicó. El objetivo declarado es alejar a Hezbollah de la frontera y garantizar la seguridad a largo plazo de las comunidades del norte de Israel.

En paralelo, el mando israelí considera que el desarrollo del conflicto con Irán influye directamente en el frente libanés. Zamir señaló que ambos escenarios están vinculados y que, una vez finalizadas las operaciones contra Teherán, Hezbollah quedará en una posición más aislada.

Soldados israelíes se congregan en una posición no revelada en la frontera entre Israel y Líbano (EFE/ Atef Safadi)

“Al final de la campaña en Irán, Hezbollah quedará solo y aislado”, afirmó.

En el terreno, las fuerzas israelíes han incrementado sus acciones en el sur del Líbano, incluyendo ataques a infraestructura que consideran utilizada por el grupo armado. Entre ellas, se encuentran puentes estratégicos sobre el río Litani, que según Israel facilitan el traslado de combatientes y armamento. Estas operaciones han provocado daños significativos en varias estructuras.

Las autoridades libanesas han rechazado estas acciones y las consideran una escalada. El presidente de Líbano, Joseph Aoun, advirtió que los ataques contra infraestructuras clave “representan una violación flagrante de la soberanía” del país. También alertó que este tipo de operaciones podría anticipar una incursión terrestre más amplia.

El conflicto se intensificó después de que Hezbollah comenzara a lanzar cohetes hacia territorio israelí a principios de marzo, en respuesta a la muerte del líder supremo iraní en un ataque atribuido a Israel y Estados Unidos. Desde entonces, ambos bandos han intercambiado ataques, con bombardeos y operaciones en zonas cercanas a la frontera.

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, advirtió que los ataques contra infraestructuras clave “representan una violación flagrante de la soberanía” del país (REUTERS/Mohamed Azakir/Archivo)

Las cifras oficiales en Líbano indican un fuerte impacto humanitario, con más de mil muertos y cientos de miles de desplazados en pocas semanas. Al mismo tiempo, el ejército israelí reportó bajas entre sus filas en enfrentamientos en el sur libanés.

Mientras continúan los combates, Israel mantiene su objetivo de establecer una zona de seguridad en territorio libanés para reducir el riesgo de ataques contra sus comunidades fronterizas.

(Con información de AFP)