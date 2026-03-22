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Israel destruyó un puente en el sur del Líbano en medio de la oleada de ataques contra Hezbollah

El ministro de Defensa Israel Katz había ordenado la destrucción de todos los puentes sobre el río Litani que son utilizados por el grupo terrorista para el contrabando de armas

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Israel destruyó un puente en
Israel destruyó un puente en el sur del Líbano en medio de la oleada de ataques contra Hezbollah

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ordenó la destrucción inmediata de todos los puentes sobre el río Litani en el sur del Líbano, según un comunicado difundido este domingo. La medida busca aislar completamente una franja fronteriza del sur libanés que es utilizada para el traslado de armas y de miembros del grupo terrorista Hezbollah.

Katz afirmó que tanto él como el primer ministro Benjamín Netanyahu han instruido a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para ejecutar la destrucción de los puentes, con el objetivo declarado de impedir el contrabando hacia el sur del Líbano. “El primer ministro Benjamín Netanyahu y yo hemos ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel que destruyan inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani”, señaló el ministro en el comunicado oficial.

El ministro añadió que el Ejército israelí pretende también “acelerar la destrucción de viviendas libanesas” en las aldeas cercanas a la frontera, siguiendo lo que denominó el “modelo de Beit Hanún y Rafah en Gaza”, dos localidades palestinas devastadas durante la ofensiva israelí calificada internacionalmente de genocidio.

Israel Katz aseguró que, junto
Israel Katz aseguró que, junto al primer ministro Benjamín Netanyahu, han dado instrucciones a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para proceder con la destrucción de los puentes (REUTERS/ARCHIVO)

El portavoz militar en árabe, Avichay Adraee, detalló en la red social X que uno de los objetivos será el puente Qasamiyeh, que ya fue atacado el pasado jueves, provocando heridas a un periodista y un camarógrafo de la televisión rusa RT. Según informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), el puente fue bombardeado en la misma ubicación que había sido atacada el miércoles anterior.

El pasado jueves, el Ejército israelí comunicó que ya había derribado al menos dos puentes sobre el río Litani, a los que se suma otro destruido el día 13, según comunicados militares recientes. Las fuerzas armadas israelíes informaron este domingo sobre una nueva oleada de ataques dirigida contra infraestructuras de Hezbollah en el sur del Líbano.

Las acciones militares ordenadas por
Las acciones militares ordenadas por Israel pretenden interrumpir la movilidad y el abastecimiento de Hezbollah en el sur del Líbano.

En un comunicado, el ejército señaló que los ataques se centraron en “infraestructuras pertenecientes a la organización terrorista Hezbollah”, sin precisar los lugares exactos de los bombardeos. El río Litani recorre el sur del Líbano a unos treinta kilómetros de la frontera con Israel, y su red de puentes representa un eje logístico clave en la región.

Las acciones ordenadas por Israel buscan interrumpir la movilidad y el abastecimiento de Hezbollah en el sur del Líbano, mediante la destrucción sistemática de pasos estratégicos y viviendas en áreas consideradas de influencia del grupo, de acuerdo con los comunicados difundidos por las autoridades y el ejército israelí.

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