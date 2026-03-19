Qué es y cómo opera el Bayt, el perverso sistema secreto que aún controla Irán

El Bayt-e-Rahbari constituye la red de poder más influyente y desconocida dentro de la República Islámica de Irán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando las fuerzas norteamericanas e israelíes redujeron a escombros el complejo del Bayt-e-Rahbari en Teherán el 28 de febrero de 2026, parecía que el corazón del régimen iraní había sido destruido. Junto con el edificio, murió el Ayatollah Alí Khamenei, Líder Supremo de la República Islámica durante 36 años. Sin embargo, el régimen aún no colapsó: nombró un sucesor y continúa ejerciendo el aparato represivo. Es que no era simplemente un búnker, el Bayt-e-Rahbari es una red. Y esa red continúa operando.

Estaba construido en el corazón de Teherán

El Estado dentro del Estado

Hace más de tres décadas que el Bayt-e-Rahbari (en farsi, “Casa del Líder Supremo”) es la institución más poderosa de Irán que casi nadie conoce fuera de los círculos de análisis especializados.

Saeid Golkar y Kasra Aarabi, investigadores de la organización de monitoreo nuclear estadounidense United Against Nuclear Iran (UANI), publicaron el primer estudio académico exhaustivo en inglés sobre esta estructura, con acceso a fuentes primarias en persa obtenidas desde el interior del régimen. Su diagnóstico es contundente: el Bayt es “el sistema nervioso secreto de la República Islámica”.

El Bayt supervisa ministerios, universidades y las fuerzas armadas, asegurando la autoridad del Líder Supremo en cada decisión relevante (Reuters)

Según la investigación, el Bayt bajo dominio de Alí Khamenei creció hasta contar con más de 4.000 empleados en su núcleo central y otros 40 mil representantes distribuidos por todo el aparato estatal iraní. Cada ministerio de Irán tiene su contraparte dentro del Bayt: una oficina paralela con autoridad real para supervisar, bloquear o redirigir decisiones.

El análisis del think tank estadounidense Council on Foreign Relations (CFR) confirma esa lectura: son las estructuras del Bayt, y no los órganos formales del Estado, las que aseguran que la autoridad del Líder Supremo se ejerza en la práctica, incluso cuando está físicamente ausente.

De una tradición clerical a un Estado paralelo

En el islam chiita, el Bayt es la oficina que establece un gran clérigo -un marja- para gestionar sus opiniones religiosas y atender a sus fieles. Por tradición, los hijos del clérigo administran esa oficina. Según detalla Neil MacFarquhar en NYT, cuando Khomeini murió en 1989, su Bayt era modesto: unas pocas docenas de personas.

Ali Khamenei lo heredó con un problema estructural grave: a diferencia de su predecesor, no era reconocido como marja por la jerarquía clerical de Qom. Muchos lo veían con escepticismo religioso. Su respuesta fue construir poder institucional donde le faltaba autoridad espiritual. Apenas dos meses después de asumir, reconfiguró su Bayt nombrando clérigos con perfiles de seguridad y militares, no religiosos.“El Bayt se transformó en un gigante político, paralelo a los tres poderes del Estado y a la burocracia estatal”, documentaron Golkar y Aarabi.

El resultado fue un aparato de control sin precedentes. El Bayt no solo supervisa al gobierno electo: controla los seminarios religiosos de Qom mediante un Consejo que el ayatollah mismo integraba, designa representantes en cada universidad del país para monitorear docentes y alumnos, y gestiona a través de sus ramas militares los ascensos de todos los oficiales por encima del rango de brigadier.

Mojtaba: el poder detrás del turbante

Mojtaba Khamenei emerge como figura clave en la continuidad del sistema de control instaurado por su padre en Irán (Reuters)

El perfil más revelador dentro del Bayt es el de Mojtaba Khamenei, segundo hijo del abatido Líder Supremo y hoy su sucesor. Golkar y Aarabi lo describen en su informe como alguien que ya ejercía funciones de “mini Líder Supremo” dentro del Bayt años antes de serlo formalmente.

Un cable diplomático estadounidense del año 2008, filtrado por la plataforma internacional WikiLeaks, lo identificaba con precisión: “Mojtaba también tiene, según los reportes, un rol central de supervisión de ‘todos’ los asuntos políticos y de seguridad manejados por la oficina del Líder Supremo”.

Otro cable de la misma serie lo definió con una frase que quedó como marca registrada entre los analistas del régimen: “El poder detrás del turbante”. Es que Mojtaba Khamenei comandaba la red conocida como el Anillo Habib -integrada por miembros de su antiguo batallón de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)- que operaba como brazo informal de inteligencia del Bayt.

Los episodios documentados son múltiples. En 2005, el candidato presidencial Mehdi Karroubi acusó directamente a Mojtaba de fabricar la victoria electoral de Mahmoud Ahmadinejad. En 2009, según el estudio de United Against Nuclear Iran, coordinó personalmente con comandantes de la Guardia Revolucionaria la represión de los manifestantes de la Revolución Verde, controlando en detalle desde el Bayt cómo la Guardia aplastaba las protestas en las calles. Y en 2015, instruyó al presidente del Parlamento para que ratificara el acuerdo nuclear en apenas 20 minutos...

El imperio económico: 60% del PIB bajo control del ayatollah

Tal vez el aspecto menos visible -y más determinante- del Bayt es su control sobre la economía. La estructura no opera a través de ministerios formales sino a través de una constelación de fundaciones paraestatales conocidas como bonyads, que responden directamente al Líder Supremo y no al gobierno electo.

La más relevante es Setad, creada en 1989 para administrar propiedades “abandonadas” tras la revolución. Una investigación de la agencia de noticias Reuters de hace más de una década estimó que sus activos eran aproximadamente USD 95.000 millones, obtenidos sistemáticamente mediante órdenes judiciales que confiscaban propiedades de quienes habían huido del país.

La segunda gran estructura es la Bonyad-e Mostazafan (BMEE). El Tesoro de Estados Unidos, al sancionarla en 2020, la describió como un conglomerado con 160 subsidiarias que abarca aerolíneas, cadenas hoteleras, industria automotriz, banca, medios y energía. Una tercera entidad, Astan-e Quds Razavi —custodia del santuario del Imam Reza en Mashhad— controla más de 70 empresas y fue sancionada por el Tesoro en enero de 2021.

Cómo se organiza el poder en Irán

Para entender la República Islámica sin perderse en su complejidad, conviene pensar en tres capas superpuestas.

La primera es el Estado formal, lo que aparece en los noticieros: un presidente electo, un Parlamento de 290 escaños, un poder judicial. Pezeshkian habla con los ministros, el Majlis vota presupuestos, los jueces dictan sentencias. Pero ninguna de estas instituciones tiene poder autónomo real.

La segunda es el Estado clerical, que lo condiciona todo: el Líder Supremo vitalicio, la Asamblea de Expertos que lo elige, y la Guardia Revolucionaria que ejecuta su voluntad coercitiva. El Líder controla las fuerzas armadas, el CGRI, la policía y los medios. Su autoridad está consagrada en el artículo 110 de la Constitución.

La tercera capa es el Bayt-e-Rahbari, que atraviesa todo lo anterior. Sus decenas de miles de hombres que garantizan que cada decisión importante sea consistente con la voluntad del Líder: desde un contrato petrolero hasta el resultado de una elección presidencial.

“El Líder Supremo de hoy ya no es solo un hombre; está representado a través de una institución omnipresente que consolida el poder, gestiona la sucesión y garantiza la continuidad”, explican Golkar y Aarabi.

Desde Occidente, la ecuación se complejiza tras la eliminación del ayatollah: el objetivo real pasó a ser el debilitamiento del Bayt como institución y no únicamente la destrucción de sus figuras visibles.