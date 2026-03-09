Cómo el nuevo líder supremo de Irán construyó un imperio inmobiliario global

08/03/2026 El ayatolá Mojtaba Khamenei, líder supremo de Irán POLITICA ASIA IRÁN GOBIERNO DE IRÁN

En una calle arbolada del norte de Londres, conocida como “la calle de los multimillonarios”, un conjunto de mansiones mayoritariamente vacías se asienta tras altos setos y portones opacos. Mientras los escolares pasan por allí, guardias privados en camionetas oscuras patrullan el exterior.

Detrás de las fachadas de estas casas de lujo en The Bishops Avenue se esconde una red que se extiende desde Teherán hasta Dubái y Fráncfort. La propiedad final se remonta, a través de capas de sociedades pantalla, a uno de los hombres más poderosos de Medio Oriente: Mojtaba Khamenei, el segundo hijo mayor del ex líder supremo de Irán.

El clérigo de 56 años, sucesor de su padre, el abatido ayatolá Alí Khamenei, supervisa un extenso imperio de inversiones, según personas familiarizadas con el asunto y la evaluación de una importante agencia de inteligencia occidental. Las fuentes afirmaron que, aunque el joven Khamenei se abstiene de poner activos a su nombre, ha participado directamente en los negocios, algunos de los cuales se remontan al menos a 2011.

Su poder financiero ha abarcado desde el transporte marítimo en el Golfo Pérsico hasta cuentas bancarias suizas y propiedades de lujo británicas por un valor superior a los 100 millones de libras (138 millones de dólares), según las fuentes, que solicitaron el anonimato por temor a represalias o por no estar autorizadas a hablar públicamente. En conjunto, el entramado de empresas ha ayudado a Khamenei a canalizar fondos —que según algunas estimaciones ascienden a miles de millones de dólares— hacia los mercados occidentales, a pesar de las sanciones impuestas contra él por Estados Unidos en 2019.

Esto incluye bienes raíces de primera categoría —una casa costó 33,7 millones de libras cuando fue adquirida en 2014— en varios de los barrios más exclusivos de Londres, una villa en una zona apodada el “Beverly Hills de Dubái” y hoteles europeos de alta gama desde Fráncfort hasta Mallorca. Los fondos para las transacciones han sido canalizados a través de cuentas en bancos del Reino Unido, Suiza, Liechtenstein y los Emiratos Árabes Unidos, según documentos vistos por Bloomberg y personas familiarizadas con el asunto. Los fondos provienen principalmente de las ventas de petróleo iraní, informaron las fuentes.

Arden Court Gardens, en la Avenida Bishops, donde Ali Ansari y Birch Ventures figuran como propietarios Crédito: José Sarmento Matos/Bloomberg

Ninguno de los documentos vistos por Bloomberg enumera activos directamente a nombre de Khamenei. En su lugar, muchas de las compras aparecen a nombre de un empresario iraní, Ali Ansari, sancionado por el Reino Unido en octubre.

Los medios estatales de Irán retratan al líder supremo y a su familia —parte de un movimiento revolucionario que derrocó a un monarca en 1979 en nombre de los pobres y del islam— como personas que llevan una vida austera y piadosa. Hay pocos indicios de que la familia haya utilizado los activos extranjeros para financiar estilos de vida fastuosos. Aun así, la fortuna oculta de Khamenei choca con esa imagen de piedad promovida por el régimen, especialmente tras el aumento de la pobreza y el descontento generalizado, así como las protestas contra la República Islámica que han ayudado a recabar apoyo para la monarquía depuesta y han dejado miles de muertos en Irán desde principios de año.

La indignación dirigida a los altos niveles de corrupción económica y mala gestión del régimen suele centrarse en los “aghazadeh”, un término peyorativo utilizado para describir a los hijos de la élite acusados de amasar grandes riquezas gracias a los vínculos políticos de sus familiares.

Una investigación de Bloomberg News de un año de duración revela cómo el alcance financiero de la familia se ha expandido más allá de las fronteras de la República Islámica. Esta historia se basa en entrevistas con personas que tienen conocimiento directo de los negocios financieros de Mojtaba Khamenei, así como en una revisión de registros inmobiliarios y documentos comerciales confidenciales, que van desde acuerdos de gestión hotelera hasta detalles de propiedad corporativa y transferencias bancarias. Ansari, en particular, ha sido vital para los acuerdos, según la evaluación de la inteligencia occidental.

Ampliamente considerado como una poderosa figura en la sombra dentro del sistema político de Irán, con estrechos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mojtaba Khamenei ha evitado en gran medida el foco público, incluso cuando su influencia ha crecido.

Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremos de Irán

La historia de la cartera de inversiones de los Khamenei en el extranjero ilustra cómo la élite de Irán logró trasladar capital al exterior a pesar de que el país ha estado sujeto a uno de los regímenes de sanciones más duros de la historia durante las últimas dos décadas por su programa nuclear y su apoyo a grupos armados que se oponen a Israel y a la política occidental en Medio Oriente. Esas presiones económicas se han endurecido desde que Donald Trump regresó al cargo en 2025. Sin embargo, las debilidades del sistema financiero global, desde registros de beneficiarios finales laxos hasta una aplicación limitada de las sanciones, pueden permitir que las redes clandestinas prosperen, según expertos en finanzas ilícitas.

“Mojtaba tiene participaciones importantes o control de facto en diversas entidades en todo Irán y en el extranjero”, afirma Farzin Nadimi, analista sénior del Washington Institute for Near East Policy, quien ha estudiado el imperio financiero de la familia Khamenei. “Cuando analizas su red financiera, Ali Ansari es el principal titular de las cuentas para él. Esto posiciona a Ansari como uno de los oligarcas más influyentes del país hoy en día”.

En una declaración a través de su abogado, Ansari dijo que “niega rotundamente haber tenido nunca una relación financiera o personal con Mojtaba Khamenei” y señaló su intención de impugnar las sanciones impuestas contra él por el Reino Unido. Khamenei no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas el 12 de enero a través del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní y de las embajadas de la nación en los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, su homólogo en los Emiratos Árabes Unidos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unión Europea no respondieron a las solicitudes de comentarios. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, el departamento que sancionó a Ansari, dijo que no revela información sobre casos individuales.

El gestor del dinero de Mojtaba

Varias personas sostienen pancartas con imágenes del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, durante una concentración en su apoyo, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán, el 9 de marzo de 2026 Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Ali Ansari, un magnate de la construcción de 57 años, fue descrito el año pasado por las autoridades británicas como un “banquero y empresario iraní corrupto”, al ser sancionado por “apoyar financieramente” las actividades de la Guardia Revolucionaria —una poderosa rama del ejército que depende directamente del líder supremo y que a su vez está sancionada por el Reino Unido—. Ansari no está sujeto a ninguna sanción en la Unión Europea ni en Estados Unidos.

Proveniente de una familia de clase trabajadora al noroeste de Teherán, Ansari ha ascendido hasta convertirse en el rostro de una extensa red de negocios nacionales que incluye el lujoso complejo Iran Mall, importantes mercados mayoristas y el prestamista privado Ayandeh Bank, recientemente disuelto, lo que lo convierte en uno de los magnates más destacados del sector privado en la República Islámica.

Su familia se trasladó a la capital hacia la época de la revolución de 1979, un período en el que muchos se sintieron atraídos por las promesas de que los nuevos líderes islámicos redistribuirían la riqueza del depuesto sha, según personas con conocimiento de la historia familiar. Se dice que su padre se unió a un comité de reconstrucción financiado por la oficina del líder supremo para rehabilitar sitios religiosos. El trabajo puso al padre de Ansari en contacto con clérigos de alto rango, incluidos miembros del círculo íntimo de Khamenei, según las fuentes.

A finales de la década de 1980 —hacia el final de la guerra entre Irán e Irak—, el joven Ansari fue reclutado para el servicio militar. Por esa época conoció por primera vez a Mojtaba Khamenei, cuyo padre era entonces presidente de Irán, según las fuentes.

Más tarde, Ansari consiguió lucrativos contratos estatales y licencias de importación, incursionando rápidamente en la construcción, el transporte marítimo y la petroquímica, industrias que sirvieron como conductos para trasladar fondos gubernamentales al extranjero, según algunas de las fuentes.

En las décadas de 1990 y principios de los 2000, Ansari era conocido principalmente como un industrial en ascenso en Teherán. Creó el TAT Bank en 2009, que más tarde puso en marcha un plan para construir el Iran Mall, un centro comercial de lujo propiedad del banco. En 2013, una fusión convirtió al TAT en el Ayandeh Bank, que colapsó en 2025, envuelto en acusaciones de préstamos vinculados y sumido en deudas y controversias por sus estrechos vínculos políticos con funcionarios. Personas familiarizadas con el asunto afirmaron que el joven Khamenei fue una figura central en las operaciones del banco y en el proyecto del centro comercial. Ansari era el principal accionista de Ayandeh.

FOTO DE ARCHIVO. El edificio del Banco Central Europeo (BCE) en el horizonte durante el atardecer en Fráncfort, Alemania. 2 de diciembre de 2023 REUTERS/Wolfgang Rattay

Ansari se reunía en privado con Khamenei en una casa en el exclusivo distrito de Zafaraniyeh, en Teherán, según dos de las fuentes, y en múltiples ocasiones utilizó la oficina de Ayandeh para mantener conversaciones confidenciales.

A medida que el imperio nacional de Ansari se expandía, también lo hacía su papel como conducto financiero de Mojtaba Khamenei en el extranjero, estableciendo relaciones bancarias en toda Europa y canalizando las ganancias de las exportaciones de petróleo a través de un laberinto de empresas en los Emiratos Árabes Unidos, según algunas de las fuentes. Gran parte del dinero de la red ha fluido a través de firmas no iraníes como Ziba Leisure Ltd., registrada en San Cristóbal y Nieves; Birch Ventures Ltd., con sede en la Isla de Man; y A&A Leisure Ltd., así como entidades emiratíes como Midas Oil Industries FZC y Midas Oil Trading DMCC.

Oficialmente, la estatal National Iranian Oil Company vende el crudo del país, pero las sanciones han empujado gran parte del comercio hacia canales opacos que involucran empresas fachada, intermediarios y comerciantes informales, según funcionarios estadounidenses y personas familiarizadas con el negocio. Las élites conectadas con el líder supremo y la Guardia Revolucionaria —como el joven Khamenei— han sido fundamentales para controlar algunas de estas redes, según las fuentes.

En un ejemplo, se utilizó una firma intermediaria con sede en los Emiratos Árabes Unidos para realizar transferencias a través del Abu Dhabi Islamic Bank PJSC a Ziba Leisure, según mensajes SWIFT vistos por Bloomberg. Los documentos muestran que Ziba Leisure se constituyó en 2014 con Ansari y Moris Mashali, un ciudadano británico nacido en Irán, como dos de sus directores. La transferencia fue anterior a la imposición de cualquier sanción contra Khamenei y Ansari.

El banco ADIB declaró que operaba bajo una estricta supervisión regulatoria y que las “entidades mencionadas” no son clientes.

En 2016, Ansari obtuvo un pasaporte chipriota, lo que le permitió abrir nuevas cuentas bancarias y empresas en Europa. También ayudó a ocultar sus vínculos políticos iraníes, según personas familiarizadas con el asunto. Las autoridades de la isla debatieron más tarde si revocar su ciudadanía en medio del escrutinio sobre sus vínculos con la Guardia Revolucionaria y Khamenei, según documentos vistos por Bloomberg.

El Ministerio del Interior del país declinó comentar si el pasaporte chipriota de Ansari había sido revocado, pero señaló que el caso está bajo investigación.

“Abusan de nuestro sistema”

Vista general del horizonte de la ciudad de Teherán, Irán, el 4 de febrero de 2023 Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El líder supremo de Irán encabeza una de las organizaciones más ricas del país, creada mediante la confiscación de miles de propiedades y activos tras la revolución. Llamada Ejecución de la Orden del Imán Khamenei, también conocida como SETAD, gestiona activos por valor de miles de millones de dólares, participaciones comerciales y organizaciones benéficas. Es uno de los mayores conglomerados estatales de Medio Oriente y opera en sectores que van desde los seguros hasta la energía y las telecomunicaciones.

El imperio de Khamenei en el extranjero es más modesto. Su propósito es menos claro. Si estaba destinado a ser una especie de fondo de reserva para emergencias en caso de que la familia necesitara abandonar Irán, la decisión de las autoridades británicas de sancionar a Ansari —y congelar esos activos— ha complicado el panorama.

Bloomberg ha rastreado más de una docena de propiedades en Londres pertenecientes a la red. Una, en The Bishops Avenue, está a nombre de Ansari. Otras pertenecen a Birch Ventures, donde los registros del registro mercantil del Reino Unido (Companies House) muestran a Ansari como el único beneficiario final activo.

“Cada vez está más claro que las personas cercanas a los líderes políticos de Irán han invertido fuertemente en el Reino Unido”, afirma Ben Cowdock, jefe de investigaciones de Transparencia Internacional Reino Unido, organización que ha rastreado los activos británicos de las élites políticas y empresariales de Irán. “Nuestro mercado inmobiliario no debería servir como una caja fuerte para los allegados que financian regímenes represivos”.

Las fotografías tomadas en el funeral del padre de Ansari en junio de 2025 destacan la continua proximidad de la familia con la cúpula iraní, con asistentes que incluían a familiares y asesores veteranos del líder supremo.

FOTO DE ARCHIVO. Mojtaba Jamenei, el segundo hijo del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, visita la oficina de Hezbollah en Teherán, Irán. 1 de octubre de 2024 Oficina del Líder Supremo iraní/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Handout vía REUTERS

Pero el fracaso del Ayandeh Bank renovó las críticas públicas internas contra Ansari por parte de algunos políticos de línea dura. Varios colapsos bancarios en la última década han sido atribuidos a la mala gestión de ejecutivos que han sido procesados por enriquecerse ilegalmente o prestar sumas masivas.

En octubre del año pasado, un legislador de línea dura, Amir-Hossein Sabeti, instó al poder judicial a obligar a Ansari a asumir el costo de las pérdidas financieras de Ayandeh, según la Agencia de Noticias de la República Islámica.

La red también posee hoteles de cinco estrellas en la capital financiera de Alemania, lo que ha atraído la atención de las autoridades de Fráncfort, y a lo largo de la costa suroeste de Mallorca, en España. Un penthouse en las Residencias Privadas Four Seasons de Toronto se vendió por 10,5 millones de dólares canadienses (7,7 millones de dólares estadounidenses) en 2020, según registros de propiedad, y una sección de un edificio en la capital francesa, París, se vendió en 2023.

“El gobierno iraní está tratando de establecer una base” en el sistema financiero de Alemania, afirma Nargess Eskandari-Grunberg, vicealcaldesa de Fráncfort, quien nació en Teherán y ha sido una crítica vocal de la cúpula de la República Islámica. “Abusan de nuestro sistema”.

El Hilton Frankfurt Gravenbruch, en el lado sur de la ciudad, cuenta con un spa, un club de campo y dos salones de baile. En un comunicado celebrando su cambio de marca bajo el sello Hilton en 2024, la cadena hotelera global con sede en Estados Unidos destacó la historia del hotel como anfitrión de estrellas internacionales y jefes de estado.

Un cartel con la imagen del fallecido líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, asesinado en ataques de Estados Unidos e Israel, se ve sobre una plaza vacía en Teherán, Irán, el jueves 5 de marzo de 2026 (AP Foto/Vahid Salemi)

Los registros financieros y el comunicado de Hilton identifican a Mashali como el director gerente de Allsco Gravenbruch Hotelbetriebsgesellschaft mbH, que ha sido propietaria del hotel desde 2011. Esta empresa firmó un acuerdo de gestión con Hilton para la propiedad en 2024.

Hilton Worldwide Holdings Inc. y Four Seasons declinaron hacer comentarios.

Los registros corporativos del Reino Unido muestran que Mashali, abogado de profesión, y Ansari ocuparon cargos en múltiples firmas, incluidas Veritas Reales Investment Ltd. y A&A Leisure, que fue disuelta en 2024.

Documentos vistos por Bloomberg los identifican como codirectores de Ziba Leisure, que era el único accionista de Allsco Gravenbruch Hotelbetriebsgesellschaft y del hotel de Fráncfort. Los registros corporativos de Alemania y Luxemburgo muestran que la estructura de propiedad ha cambiado al menos dos veces en el último año, pero que Mashali sigue siendo director de la entidad controladora. Es posible que los registros públicos revisados no reflejen cambios de propiedad realizados en los últimos días.

En una declaración escrita a Bloomberg, Mashali dijo que su vínculo con Ansari “siempre ha sido como abogado regulado que brinda asesoramiento legal en diversos asuntos, y como consultor que trabaja con firmas de abogados”. Posteriormente, su abogado negó que Mashali tuviera conexión alguna con Khamenei o que, según su conocimiento, hubiera tenido tratos comerciales en los que Khamenei tuviera un interés.

Ni Khamenie ni Ansari respondieron a las preguntas sobre ninguna de las entidades mencionadas.

Un funcionario europeo involucrado en investigaciones de lavado de dinero afirma que la congelación de activos de Ansari por parte del Reino Unido podría provocar una venta de liquidación de los activos europeos de la red, en caso de que la Unión Europea imponga restricciones.

La vicealcaldesa de Fráncfort quiere que el gobierno alemán haga más: “Este régimen no tiene legitimidad alguna”, afirma Eskandari-Grunberg, hablando tras las mortíferas protestas. “Las empresas y los asociados de quienes están en el poder deben ser sancionados”.

— Con la colaboración de Alberto Nardelli, Harry Wilson, Gaspard Sebag, Georgios Georgiou, Viktoria Dendrinou, Jan-Henrik Foerster, Noele Illien, Bastian Benrath-Wright, Jenny Leonard, Patrick Clark y Ari Altstedter.

Bloomberg