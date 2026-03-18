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Ucrania y Reino Unido fortalecieron su colaboración en seguridad y defensa para impulsar las capacidades militares europeas

El acuerdo entre ambos países subrayó la intención de aumentar la colaboración en tecnologías avanzadas, así como el desarrollo de proyectos estratégicos enfocados en innovación y el refuerzo de la respuesta europea frente a amenazas externas

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La reunión del martes en
La reunión del martes en Londres, entre el presidente ucraniano Volodimir Zelensky y el primer ministro británico Keir Starmer (REUTERS)

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, emitieron el martes una declaración conjunta para fortalecer su cooperación en seguridad y defensa, con el objetivo de contribuir al desarrollo de capacidades defensivas europeas.

El comunicado señala que “esta cooperación refleja el entendimiento común de que Ucrania no es solo un Estado que se defiende de la agresión, sino que también es un contribuyente a la seguridad de sus socios y al fortalecimiento de la postura de defensa colectiva de Europa”.

El acuerdo busca reforzar la preparación para la defensa colectiva, potenciar la disuasión y contribuir a la estabilidad y seguridad del continente a largo plazo.

Londres reafirmó su compromiso de apoyar las capacidades defensivas de Ucrania, mediante “asistencia militar sostenida” y cooperación en tecnologías avanzadas, priorizando la defensa aérea, la artillería y el fuego de largo alcance en medio de la guerra entre Kiev y Moscú.

Ambos gobiernos afirmaron que trabajarán para crear un ecosistema basado en la innovación, la resiliencia y la rápida adaptación ante desafíos de seguridad, el cual incluirá investigación y desarrollo conjunto, integración de cadenas de suministro y asociaciones industriales que respalden la producción a gran escala de sistemas defensivos.

Las administraciones destacaron el acuerdo bilateral para la producción bajo licencia del dron interceptor Octopus’ en Reino Unido, diseñado en Ucrania, y adelantaron que acelerarán la implementación del programa Lyra, que contempla proyectos en defensa aérea, drones y otras áreas tecnológicas.

El primer ministro británico, Keir
El primer ministro británico, Keir Starmer, estrecha la mano del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky (REUTERS/Suzanne Plunkett)

Los dos mandatarios acordaron subsanar deficiencias críticas en las capacidades de defensa aérea de Ucrania, Reino Unido y la zona euroatlántica, priorizando interceptores, sistemas de detección y defensa antimisiles.

Londres se comprometió a “promover la integración sistemática” de la experiencia operativa ucraniana, a través del intercambio de lecciones aprendidas y análisis de prácticas innovadoras, especialmente en sistemas no tripulados, guerra electrónica y protección de infraestructuras críticas.

Además, se comprometieron a reforzar el intercambio de información operativa mediante canales seguros y resilientes, y expresaron la necesidad de que Kiev participe en conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos y de fortalecer la seguridad energética ucraniana.

Las oficinas de ambas naciones acordaron mantener una presión económica sostenida sobre Rusia: una serie de nuevas medidas contra la “flota fantasma” rusa y el compromiso de que “Rusia debe pagar por los daños que está causando a Ucrania”.

Los activos soberanos del Kremlin permanecerán bloqueados en todas las jurisdicciones hasta que Moscú “ponga fin a su guerra de agresión y pague por los daños causados”.

El secretario general de la
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente de la Cámara de los Lores, Lord McFall, el presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, y el primer ministro británico, Keir Starmer, escuchan mientras el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, pronuncia un discurso ante los miembros del Parlamento en la Sala 14 (Jonathan Brady/Pool via REUTERS)

Por su parte, el mandatario ucraniano informó el martes ante el Parlamento británico que su país ya envió más de 200 expertos en drones a países del golfo Pérsico, en respuesta a los ataques con este tipo de vehículos no tripulados desde territorio iraní.

“En este momento, hay 201 ucranianos en Oriente Próximo y la región del Golfo. Y otros 34 están listos para ser desplegados”, señaló Zelensky durante su discurso ante los legisladores británicos, detallando que se trata de “expertos militares, expertos que saben cómo ayudar, cómo defenderse de los drones ‘shahed’”.

El presidente ucraniano subrayó que ya hay “equipos” de su país en Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí, y que otros se encuentran “de camino a Kuwait”. Zelensky agregó que están colaborando con varios países más y que existen acuerdos firmados, afirmando: “No queremos que este ataque terrorista del régimen iraní contra sus vecinos tenga éxito”.

“Hace unos tres años, Rusia recibió drones Shahed del régimen iraní. Se trata de drones diseñados para la destrucción a bajo coste de objetivos de infraestructura crítica de alto valor. Irán enseñó a Rusia a lanzarlos y le proporcionó la tecnología para producirlos. Posteriormente, Rusia los modernizó. Y ahora tenemos pruebas claras de que los drones iraníes utilizados en la región contienen componentes rusos”, relató ante los legisladores británicos.

(Con información de Europa Press)

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