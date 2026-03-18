Mide 89 centímetros, pesa 15 kilos y sorprendió a los mejores de NVIDIA: el animatronic con “vida propia” que desafía la tecnología

El Olaf robótico integra sensores para ubicarse y desplazarse sin asistencia, modelos de inteligencia artificial y una arquitectura mecánica capaz de reproducir microexpresiones

La GTC 2026 de NVIDIA, la conferencia anual más importante en inteligencia artificial y computación avanzada, sorprendió a sus asistentes este año con la aparición de Olaf, el personaje de la película Frozen, desplazándose de manera autónoma sobre el escenario.

El auditorio, que hasta entonces seguía atentamente los gráficos y algoritmos en las pantallas, se vio súbitamente cautivado cuando, desde un lateral del escenario y acompañado por un suave tarareo, apareció el pequeño muñeco de nieve.

Olaf no era una animación digital ni un actor disfrazado, sino un robot capaz de caminar, girar la cabeza y expresar emociones a través de movimientos precisos y gestos naturales.

La escena marcó el cierre del discurso del CEO de NVIDIA, Jensen Huang, y fue, al mismo tiempo, la presentación oficial de uno de los desarrollos más avanzados en robótica de entretenimiento. El proyecto es fruto de la colaboración entre Walt Disney Imagineering, NVIDIA y Google DeepMind.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, en el escenario con el personaje Olaf durante el evento GTC, donde se presentaron las últimas innovaciones en inteligencia artificial (NVIDIA)

El Olaf robótico integra sensores de percepción espacial para ubicarse y desplazarse sin asistencia, modelos de inteligencia artificial que interpretan el entorno y deciden respuestas en tiempo real, y una arquitectura mecánica capaz de reproducir microexpresiones y movimientos con un alto grado de naturalidad.

A diferencia de los animatronics tradicionales, que siguen secuencias preprogramadas, este sistema permite a Olaf analizar y ajustar su comportamiento en función de la interacción con el entorno y las personas. Así, el personaje puede responder a estímulos, transmitir emociones y generar una conexión auténtica con el público.

El personaje mide 89 centímetros pesa cerca de 15 kilos

El personaje mide 89 centímetros de altura y pesa cerca de 15 kilos. A primera vista parece un simple muñeco de nieve, pero su interior es un pequeño laboratorio de ingeniería. Está equipado con 25 actuadores que coordinan el movimiento de su cuerpo, permitiendo que camine con equilibrio, incline la cabeza, gesticule con los brazos o exprese emociones con los ojos y la boca.

Cada detalle fue pensado para que el robot resulte creíble. Sus ojos se mueven con rapidez, las cejas se levantan al hablar y la boca se sincroniza con las frases. Incluso la famosa nariz de zanahoria puede desmontarse con imanes, algo que permite recrear bromas típicas del personaje.

El exterior del robot también fue diseñado con detalla precisión. La superficie blanca que simula nieve contiene fibras que reflejan la luz del entorno, creando un brillo similar al hielo real. El traje incorpora telas elásticas que permiten que las piezas se muevan sin perder la apariencia redondeada de Olaf.

Pero la verdadera innovación no está en lo que se ve, sino en cómo aprendió a moverse.

Antes de caminar en el mundo real, el robot pasó por un largo entrenamiento virtual. Ingenieros desarrollaron simulaciones en las que miles de versiones digitales de Olaf practicaron cómo caminar, mantener el equilibrio y evitar obstáculos. En ese entorno, el personaje podía caerse, tropezar o probar movimientos sin ningún riesgo.

Olaf, el querido muñeco de nieve de Frozen, saluda a los visitantes desde una colorida embarcación, parte de la experiencia de World of Frozen (Disney Parks)

Ese proceso se basa en una técnica de aprendizaje conocida como “refuerzo profundo”, que permite a un sistema aprender mediante prueba y error. En pocas palabras, el robot experimenta miles de situaciones y mejora su comportamiento cada vez que logra un objetivo, como mantenerse en pie o llegar a un punto específico.

El resultado fue sorprendente incluso para los ingenieros. En apenas dos días de simulaciones intensivas, el sistema generó más de cien mil versiones virtuales del personaje entrenando al mismo tiempo.

Gracias a ese proceso, Olaf aprendió a caminar sobre superficies irregulares, esquivar objetos e incluso mantener el equilibrio en plataformas inestables. Esa habilidad será clave para su participación en un espectáculo acuático donde aparecerá sobre un barco flotante.

El debut oficial del robot está previsto para el 29 de marzo en el nuevo sector temático inspirado en Frozen dentro de Disneyland Paris. Allí formará parte del espectáculo “Celebration in Arendelle” y también podrá desplazarse libremente por algunas áreas del parque.

El nuevo World of Frozen ofrece un espectáculo con fuentes, pirotecnia y barcos temáticos frente a un majestuoso castillo de hielo y montañas nevadas (Disney Parks)

A diferencia de los animatronics tradicionales —los robots que suelen verse en atracciones de parques temáticos— este personaje no está atado a rieles ni sigue una coreografía fija. Puede moverse entre visitantes, detenerse, saludar y reaccionar a lo que ocurre a su alrededor.

Algunas funciones todavía cuentan con asistencia humana. Por ejemplo, su voz utiliza grabaciones del actor Josh Gad, quien da la voz a Olaf en las películas. Además, ciertos diálogos se controlan de forma remota para garantizar que las interacciones funcionen correctamente.

Incluso con esas limitaciones, quienes se han cruzado con el robot cuentan que estar frente a Olaf es como ver al personaje cobrar vida.

Parte de esa impresión proviene de pequeños detalles, como la manera en que los ojos miran primero antes de que el cuerpo se mueva o cómo inclina la cabeza al escuchar.

El animatronic utiliza grabaciones del actor Josh Gad, quien da la voz a Olaf en las películas de Frozen (REUTERS/Henry Nicholls)

Por razones de seguridad, el robot aún no puede abrazar a los visitantes, una de las acciones más populares entre los personajes de Disney. Sin embargo, puede saludar, hacer gestos y responder preguntas sencillas.

Para los ingenieros del proyecto, este desarrollo es solo el punto de partida. El objetivo es que, en el futuro, los parques temáticos cuenten con personajes robóticos capaces de moverse libremente y responder de forma natural ante los visitantes.

Si este plan se concreta, la experiencia cambiaría de manera radical: en lugar de esperar en filas para ver un espectáculo o tomarse una foto, los visitantes podrían encontrarse espontáneamente con los personajes caminando, interactuando y “viviendo” en las calles del parque, como si fueran parte integral del entorno.