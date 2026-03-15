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Las autoridades de Bahréin detuvieron a cinco sospechosos de haber espiado para el régimen de Irán

Un sexto sospechoso permanece prófugo fuera del país. Los acusados habrían colaborado con la Guardia Revolucionaria a través de la transmisión de información estratégica sobre infraestructuras clave

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El Ministerio del Interior de
El Ministerio del Interior de Bahréin difundió una imagen con los rostros de los sospechosos de haber espiado para Irán

Las autoridades de Bahréin comunicaron este domingo la detención de cinco personas acusadas de espionaje y actividades terroristas en favor de la Guardia Revolucionaria de Irán. El anuncio se produce en un contexto de alta tensión en Oriente Medio, donde confluyen conflictos armados y bloqueos estratégicos.

Bahréin arrestó a estos sospechosos debido a su presunta colaboración con la Guardia Revolucionaria, transmitiendo información estratégica sobre infraestructuras y participando en la organización de actos que, según el Ministerio del Interior, estaban dirigidos a socavar la seguridad y estabilidad nacional. Los implicados estarían vinculados al envío de fotografías y coordenadas sensibles, el reclutamiento de nuevos operativos y la recepción de entrenamiento en Irán.

El Ministerio del Interior identificó a los detenidos como Abbas Abdullah Habib, Yousif Ahmed Mansoor Sarhan, Mohammed Fadhel Hameed, Sahlan Abdulredha Ali y Mohammed Hadi Hassan. Un sexto sospechoso, Ahmed Yousif Jassim Sarhan, permanece prófugo fuera del país. Según la acusación, los arrestados respondían a instrucciones directas de la Guardia Revolucionaria, captando datos sobre objetivos y hoteles que supuestamente fueron utilizados para planear ataques durante la actual crisis regional.

Aseguran que los sospechosos trabajaban
Aseguran que los sospechosos trabajaban para la Guardia Revolucionaria de Irán

De acuerdo con las autoridades, uno de los principales implicados confesó que recibió formación militar y en técnicas de reclutamiento en campamentos de la Guardia Revolucionaria. El objetivo declarado era debilitar la vigilancia estatal, infundir temor entre la población y afectar sectores clave de la economía. Los detenidos han sido remitidos a la Fiscalía para continuar con las investigaciones sobre su presunta participación en planes de actos terroristas.

El clima en la región, desde el 28 de febrero de 2025, permanece marcado por ataques mutuos y posturas beligerantes entre Irán, Israel y Estados Unidos. El bloqueo del estrecho de Ormuz, mantenido por Irán, ha generado una subida en los precios del petróleo y desencadenado propuestas internacionales para proteger el flujo de hidrocarburos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a NBC News que Irán busca un acuerdo, pero aseguró que Washington mantendrá la presión hasta lograr condiciones favorables. Trump señaló la posibilidad de nuevos ataques estadounidenses contra infraestructuras estratégicas en la isla iraní de Kharg, fundamental para la exportación de crudo.

Por su parte, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, aseguró en un comunicado su determinación de mantener cerrado el paso de Ormuz, mientras fuentes estadounidenses dudaron de su poder real. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, indicó a Al-Araby Al-Jadeed que la guerra continuará hasta obtener garantías de no repetición y compensaciones, y responsabilizó a bases estadounidenses en la zona de participar en los ataques.

Los países del Golfo elevaron
Los países del Golfo elevaron las medidas de seguridad ante la presencia de posibles espías del régimen iraní (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Durante estos episodios, se han registrado acciones de ambos bandos: Israel anunció nuevas operaciones militares en territorio iraní y la Guardia Revolucionaria prometió perseguir al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Paralelamente, las fuerzas iraníes dijeron haber lanzado ataques con drones sobre puntos estratégicos en Israel.

En este contexto de tensiones, Estados Unidos propuso la formación de una coalición militar para escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz, involucrando a países como China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido en la protección del tránsito marítimo.

Varios gobiernos mantienen posturas prudentes. El Ministerio de Defensa británico declaró que estudia su posible colaboración, mientras Japón y Corea del Sur evitaron pronunciamientos definitivos.

Bahréin y Arabia Saudita, dos de los países del Golfo atacados por Irán desde el inicio del conflicto, han informado sobre la interceptación de proyectiles, y en Manama se registraron alarmas ante ataques aéreos.

El precio del crudo ha experimentado oscilaciones marcadas debido a la reducción de exportaciones desde la isla de Jark. No obstante, las instalaciones petroleras siguen activas pese a los ataques armados, aseguran tanto fuentes estadounidenses como iraníes.

Estas detenciones en Baréin reflejan el endurecimiento de sus políticas de seguridad ante la influencia iraní en el Golfo. Según el Ministerio del Interior, los arrestos forman parte de la estrategia nacional para contrarrestar el impacto de la Guardia Revolucionaria y preservar la soberanía, en el marco de los cambios geopolíticos provocados por el conflicto.

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