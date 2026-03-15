EN VIVO | Irán intensificó su ofensiva en Medio Oriente e Israel alertó por una nueva oleada de misiles contra su territorio

En medio de la ofensiva que lleva adelante Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní y el grupo terrorista Hezbollah, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que las condiciones “no son lo suficientemente buenas” para alcanzar un acuerdo con Irán en busca de un alto al fuego en la región.

A su vez, lanzó una recomendación al nuevo líder del país persa, Motjaba Khamenei: "He oído que no está vivo, y si lo está, debería hacer algo muy inteligente por su país, y eso es rendirse“.

La escalada bélica pareciera no tener final: países del golfo Pérsico como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí informaron haber interceptado varios ataques lanzados desde Irán durante la noche, entre el sábado y el domingo.

Israel sufrió la caída de un misil que dejó al menos tres heridos y alertó en 3 ocasiones las olas de misiles provenientes de Irán hacia su territorio y el de los países pérsicos.

Teherán acusó a Estados Unidos de utilizar “puertos, muelles y escondites” en el territorio emiratí para lanzar ataques del viernes contra la isla de Kharg, donde se ubica la principal terminal exportadora de petróleo de Irán, aunque no presentó pruebas.