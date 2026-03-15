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EN VIVO | Irán intensificó su ofensiva en Medio Oriente e Israel alertó por una nueva oleada de misiles contra su territorio

Tras recibir la notificación, los residentes en el país debieron ingresar a las zonas protegidas y permanecer allí hasta nuevo aviso. Las FDI lanzaron tres anuncios de lanzamientos de proyectiles durante la madrugada del domingo

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En medio de la ofensiva que lleva adelante Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní y el grupo terrorista Hezbollah, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que las condiciones “no son lo suficientemente buenas” para alcanzar un acuerdo con Irán en busca de un alto al fuego en la región.

A su vez, lanzó una recomendación al nuevo líder del país persa, Motjaba Khamenei: "He oído que no está vivo, y si lo está, debería hacer algo muy inteligente por su país, y eso es rendirse“.

La escalada bélica pareciera no tener final: países del golfo Pérsico como KuwaitEmiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí informaron haber interceptado varios ataques lanzados desde Irán durante la noche, entre el sábado y el domingo.

Israel sufrió la caída de un misil que dejó al menos tres heridos y alertó en 3 ocasiones las olas de misiles provenientes de Irán hacia su territorio y el de los países pérsicos.

Teherán acusó a Estados Unidos de utilizar “puertos, muelles y escondites” en el territorio emiratí para lanzar ataques del viernes contra la isla de Kharg, donde se ubica la principal terminal exportadora de petróleo de Irán, aunque no presentó pruebas.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

07:28 hsHoy

El Pentágono identificó a los seis soldados muertos del avión de reabastecimiento que se estrelló en Irak

Las autoridades estadounidenses dieron a conocer los nombres de los militares muertos tras la caída de la aeronave KC-135 en el oeste iraquí. El hecho ocurrido durante operaciones contra grupos terroristas vinculados a Irán

De izquierda a derecha: Mayor
De izquierda a derecha: Mayor John A. Klinner, 33, de Auburn, Alabama; Sargento Técnico Tyler H. Simmons, 28, de Columbus, Ohio; Sargento Técnico Ashley B. Pruitt, 34, de Bardstown, Kentucky; Capitán Seth R. Koval, 38, de Mooresville, Indiana; Capitán Curtis J. Angst, 30, de Wilmington, Ohio; y Capitana Ariana G. Savino, 31, de Covington, Washington

El Pentágono dio a conocer el sábado las identidades de los seis tripulantes estadounidenses que murieron al estrellarse una aeronave de reabastecimiento KC-135 en el oeste de Irak, suceso que las autoridades atribuyen a un accidente y no al impacto de fuego enemigo.

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06:54 hsHoy

Israel informó que el régimen iraní lanzó una nueva ola de misiles

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) detectaron el lanzamiento reciente de misiles desde Irán hacia territorio israelí. Los sistemas de defensa están en funcionamiento para interceptar la amenaza. El Comando del Frente Interno distribuyó instrucciones anticipadas directamente a los teléfonos móviles de las zonas afectadas, solicitando a la población actuar con responsabilidad y seguir las indicaciones, ya que estas medidas salvan vidas.

Al recibir la alerta, las personas deben ingresar a las zonas protegidas y permanecer allí hasta nuevo aviso. Solo podrán salir de estas áreas cuando reciban instrucciones explícitas y deben continuar siguiendo las directrices del Comando del Frente Interno.

06:40 hsHoy

El humo se eleva sobre los suburbios del sur de Beirut, capital de Líbano

06:16 hsHoy

Israel anunció más de USD 820 millones adicionales parala “adquisición urgente y esencial de material de defensa”

El Gobierno de Israel aprobó este sábado por la noche la asignación de 2.600 millones de séqueles adicionales (más de 820 millones de dólares) para la “adquisición urgente y esencial de material de defensa”, en respuesta a los recientes intercambios de ataques con Irán y Líbano.

Según el comunicado oficial difundido por medios israelíes, la medida dispone que “se asigna un total de 2.600 millones de séqueles al Ministerio de Defensa en 2026 para la adquisición urgente y esencial de material de defensa para las necesidades de gestión del combate”.

El texto justifica la decisión por “el estado de emergencia en que se encuentra Israel” y la “necesidad urgente e inmediata” de ofrecer una “respuesta operativa” ante la intensidad de los actuales combates.

05:33 hsHoy

La Guardia Revolucionaria de Irán prometió “perseguir y matar” al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán juró el domingo “perseguir y matar” al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el 16º día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní.

Si este criminal y asesino de niños sigue con vida, lo vamos a perseguir y matar con toda nuestra fuerza”, afirmó el CGRI en su página web, Sepah News.

05:26 hsHoy

EEUU hundió de 65 buques y atacó 6.000 objetivos de Irán desde el inicio de su ofensiva

Un avión de combate de
Un avión de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos vuela durante una misión al caer la tarde

Las fuerzas armadas de Estados Unidos hundieron más de 65 embarcaciones de la marina iraní y destruyeron más de 6.000 objetivos dentro de Irán desde el inicio de la operación denominada "Furia Épica“, según afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. La funcionaria aseguró que “esta misión continuará hasta que todos los objetivos del presidente Trump se cumplan plenamente”.

Leavitt destacó que la campaña militar ha reducido de forma drástica la capacidad ofensiva de la República Islámica. Indicó que la capacidad de Teherán para lanzar misiles se ha disminuido en un 90% y que sus capacidades con drones han caído aproximadamente un 95%.

“El régimen iraní, o lo que queda de él, y estos terroristas radicales están diciendo muchas palabras vacías, pero sus acciones debilitadas hablan por sí solas y subrayan lo exitosa que ha resultado esta operación en apenas dos semanas. Hemos aniquilado totalmente la marina del régimen iraní. Hemos eliminado casi por completo su amenaza de misiles balísticos”

05:16 hsHoy

Autos incendiados y volcados por la metralla de misiles iraníes en el centro de Israel

Como consecuencia del impacto de un misil, se incendiaron varios vehículos y se produjeron daños en varios edificios de Israel.

Las fuerzas del Comando del Frente Interno, el servicio MDA (Magen David Adom) y las fuerzas de seguridad, constataron que al menos tres personas resultaron levemente heridas.

04:49 hsHoy

Trump cree que “las condiciones aún no son lo suficientemente buenas” para alcanzar un acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Nathan Howard/Archivo)

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este sábado que no considera posible alcanzar un acuerdo con las autoridades iraníes, al señalar que los términos “aún no son lo suficientemente buenos”. Según Trump, Teherán está dispuesto a negociar un alto el fuego para poner fin a la escalada regional tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, expresó Trump en una entrevista con la cadena estadounidense NBC News. El mandatario aclaró que cualquier condición para un eventual acuerdo deberá ser “muy sólida”.

04:25 hsHoy

Las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron dos alertas en la última hora ante nuevos ataques de Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) detectaron el lanzamiento reciente de misiles desde Irán hacia territorio israelí. Los sistemas de defensa están en funcionamiento para interceptar la amenaza. El Comando del Frente Interno distribuyó instrucciones anticipadas directamente a los teléfonos móviles de las zonas afectadas, solicitando a la población actuar con responsabilidad y seguir las indicaciones, ya que estas medidas salvan vidas.

Al recibir la alerta, las personas deben ingresar a las zonas protegidas y permanecer allí hasta nuevo aviso. Solo podrán salir de estas áreas cuando reciban instrucciones explícitas y deben continuar siguiendo las directrices del Comando del Frente Interno.

03:54 hsHoy

Operación Furia Épica: EEUU desplegó un bombardero B-52 en una misión nocturna contra Irán

El CENTCOM difundió en redes sociales imágenes del despegue de la aeronave estratégica subsónica de largo alcance y aseguró que continuará con los ataques “impredecibles, dinámicos y decisivos” en Medio Oriente

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) informó el sábado por la noche que un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea estadounidense despegó para realizar una “misión nocturna” en el marco de la operación militar "Furia Épica" contra el régimen iraní.

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