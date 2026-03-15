Israel abatió a un grupo de soldados iraníes que huían de un sitio de almacenamiento de drones en el oeste de Irán

La Fuerza Aérea de Israel eliminó a soldados iraníes relacionados con la formación de drones tras un ataque en el oeste de Irán.mp4

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que la Fuerza Aérea israelí llevó a cabo una operación en el oeste de Irán, eliminando a soldados iraníes relacionados con la formación de drones mientras huían de un sitio de almacenamiento y lanzamiento que había sido atacado. El comunicado difundido por las FDI en X detalló que la acción se centró en una zona utilizada para el almacenamiento y despliegue de vehículos aéreos no tripulados (UAV).

Según el texto oficial, un avión de la Fuerza Aérea de Israel atacó, con guía de inteligencia precisa y en tiempo real, un depósito de UAV instalado dentro de una plataforma de lanzamiento en el oeste de Irán. Tras el primer ataque, las fuerzas israelíes identificaron a soldados del régimen iraní que escapaban del lugar y los rastrearon.

En una operación descrita como "rápida y en tiempo real para cerrar el círculo“, un avión de la Fuerza Aérea siguió a los soldados y los eliminó en varios ataques consecutivos. El comunicado oficial indica que las FDI continúan atacando la infraestructura de misiles balísticos y drones en el oeste y centro de Irán, con el objetivo de debilitar las capacidades del “régimen terrorista iraní”.

Un avión israelí atacó un depósito de vehículos aéreos no tripulados (UAV) guiado por inteligencia precisa y en tiempo real (ZUMA/ARCHIVO)

Las FDI sostienen que estas acciones buscan reducir el alcance de los disparos contra el territorio israelí. El comunicado afirma que Israel mantiene una campaña activa para destruir infraestructura y eliminar a los soldados vinculados a redes de misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados en Irán, reiterando la disposición de las fuerzas israelíes a continuar con este tipo de operaciones para limitar la capacidad ofensiva iraní.

Irán pierde capacidad de ataque

Más de 65 embarcaciones de la marina iraní han sido destruidas y alrededor de 6.000 objetivos dentro del territorio de Irán han sido atacados por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde el inicio de la operación denominada ‘Furia Épica’, según afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. La funcionaria enfatizó que “esta misión continuará hasta que todos los objetivos del presidente Trump se cumplan plenamente”.

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Leavitt sostuvo que la campaña militar ha mermado de manera drástica la operatividad de la República Islámica. Detalló que la capacidad de Teherán para lanzar misiles se ha visto reducida en un 90% y que sus capacidades con drones han caído en torno a un 95%. “El régimen iraní, o lo que queda de él, y estos terroristas radicales están diciendo muchas palabras vacías, pero sus acciones debilitadas hablan por sí solas y subrayan lo exitosa que ha resultado esta operación en apenas dos semanas”, declaró Leavitt a la cadena Fox News. Añadió que "hemos aniquilado totalmente la marina del régimen iraní" y que se ha eliminado casi por completo la amenaza de misiles balísticos. “Estamos erradicando por completo esta amenaza”, reiteró la portavoz.

Imágenes satelitales han revelado los daños causados a objetivos en Irán de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel (REUTERS/ARCHIVO)

Leavitt recalcó que los ataques de Estados Unidos continuarán hasta que se cumplan todos los objetivos fijados por Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Entre los propósitos de la operación, la portavoz destacó la necesidad de “erradicar por completo la amenaza de que Irán construya una bomba nuclear para amenazar al mundo y atacar a las tropas y al personal de Estados Unidos en la región”. Subrayó que el compromiso del gobierno estadounidense es mantener la presión hasta desmantelar la infraestructura militar y nuclear iraní.