El régimen de Irán advirtió que Ucrania se convirtió en un “objetivo legítimo” por enviar a sus expertos en drones a Medio Oriente

Ebrahim Azizi, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní

El régimen de Irán amenazó este sábado con posibles ataques contra Ucrania por su respaldo a Israel en medio del conflicto en Medio Oriente.

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, afirmó que Kiev, al proporcionar asistencia con drones a Israel, se ha involucrado en la guerra y se ha convertido su territorio en un “objetivo legítimo” para Irán.

“Al proporcionar apoyo con drones al régimen israelí, la fracasada Ucrania se ha involucrado de facto en la guerra y, conforme a la Carta de la ONU, ha convertido todo su territorio en un objetivo legítimo para Irán”, dijo el funcionario persa en X.

Asimismo, el encargado de negocios iraní en Ucrania, Shahriar Amouzegar, calificó este sábado como una “broma” el apoyo antidrones prometido por Kiev a los aliados de Estados Unidos en el Golfo. “En lo que respecta a las medidas adoptadas por Ucrania en Oriente Medio contra los drones, las consideramos meramente una broma y un gesto puramente simbólico", declaró Amouzegar en una entrevista concedida el viernes a la AFP en la embajada de Irán.

Este viernes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, se reunió en París con Reza Pahlavi (opositor y residente en exilio), hijo del Sha, con el que abordó la situación en Irán y lo que calificó de “operación de EEUU contra el régimen terrorista”.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pronuncia un discurso durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en París, el 13 de marzo de 2026. LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS

En su comparecencia conjunta, el presidente ucraniano recordó que Kiev ha enviado equipos de expertos a Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí para compartir su experiencia a la hora de derribar drones de diseño iraní como los ‘Shahed’.

Zelensky afirmó que la cúpula del Estado iraní ha sufrido “bajas significativas” y urgió mayor protección para el pueblo de Irán para que pueda decidir su destino sin beneficiarse Teherán de la situación actual.

Además, abogó por más presión internacional y esfuerzos conjuntos para lograr estos fines, y manifestó su deseo de ver “un Irán libre” que no colabore con Rusia ni desestabilice Oriente Medio, Europa y el mundo, y agradeció el apoyo del príncipe heredero a la soberanía ucraniana.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que “muchos países” enviarán “buques de guerra” al estrecho de Ormuz para mantenerlo “abierto y seguro” tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojatba Khamenei, de que el estratégico paso permanecería cerrado.

“Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario presumió de la actuación de Estados Unidos -“ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán”, afirmó-, pero advirtió de la necesidad de ayuda internacional ya que aseguró que a Irán “le resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén”.

El presidente de EEUU, Donald Trump, saluda mientras aborda el Air Force One para viajar a Florida, en la Base Conjunta Andrews, Maryland, EEUU. 13 marzo 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

“Mientras tanto, Estados Unidos bombardeará sin cesar la costa y hundirá continuamente barcos iraníes. De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE”, concluyó en la red social que se ha convertido en una especie de diario de la guerra a través del que cuenta los movimientos militares estadounidenses.

Este viernes anunció, también vía Truth Social, uno de los bombardeos “más poderosos” de la historia de Oriente Medio, contra los objetivos militares en la isla iraní de Jarg, centro de la industria petrolera de la República Islámica y donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.

La reacción iraní no se hizo esperar y este sábado amenazó con destruir “toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos” en Oriente Medio.

Estos movimientos han elevado la tensión en el paso estratégico de Ormuz, después de que el pasado jueves en su primer mensaje público el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, asegurara que el estrecho permanecería cerrado como palanca de presión mientras continuaran los ataques estadounidenses e israelíes.

El bloqueo de Ormuz, por el que cada día pasa en torno al 20% del petróleo mundial, amenaza con desatar una crisis energética mundial.

Trump ha declarado que, “si es necesario”, la Marina de Estados Unidos comenzará a escoltar petroleros por el estrecho de Ormuz lo antes posible y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha mencionado la posibilidad de crear una “coalición internacional” para escoltar barcos por el paso.

(Con información de EFE)